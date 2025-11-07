Vào khoảng 17h ngày hôm qua 6/11, bão số 13 đã đổ bộ vào Quy Nhơn. Sau gần 5 giờ quần thảo ở Quy Nhơn, dưới sức gió kinh hoàng, hàng loạt các mái tôn đều bị gió giật tung. Ngay sau khi bão đổ bộ, khoảng 10 phút sau, nhiều khu vực bị mất điện, mất nước trên diện rộng.

Đến khoảng 19h cơn cuồng phong mới dịu lại. Dọc một số tuyến đường chính, nhiều cây xanh ngã đổ, bật gốc, một số nhà gần biển, đầm bị gió đánh sập.

Theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 11 giờ ngày 7-11, bão số 13 đã làm 8 người chết và mất tích.

Cụ thể: 5 người chết (Đắk Lắk: 3 người, Gia Lai: 2 người); 3 người mất tích (Quảng Ngãi); 7 người bị thương (Quảng Ngãi 3; Gia Lai 2; Đắk Lắk 2).

Bão số 13 khiến 2.954 nhà bị sập đổ, tốc mái. Trong đó, 61 nhà bị sập (Gia Lai 45 nhà, Đắk Lắk 16 nhà); 2.893 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Gia Lai 2.412 nhà, Đắk Lắk 420 nhà, Quảng Ngãi 61 nhà). 3.737 nhà bị ngập (Gia Lai 3.000 nhà ven biển xã Hoài Nhơn Bắc, ngập 0,1 - 0,8m; Đắk Lắk 737 nhà).



Có 12 tàu bị sóng đánh chìm (Đắk Lắk 4 tàu, Quảng Ngãi 1 tàu, Gia Lai 7 tàu).

54.001 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại (Đắk Lắk: 54.000 lồng bè, Quảng Ngãi: 1 lồng bè).

Về điện, có 28 sự cố lưới điện 110kV; 1.603.637 khách hàng bị mất điện; đã khôi phục cho 315.016 khách hàng; hiện còn 1.288.621 khách hàng bị mất điện, riêng tỉnh Gia Lai mất điện diện rộng.

Giao thông: Bão, mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở đất đá trên một số tuyến đường ở các địa phương.

Nhiều gia súc, gia cầm và nhiều diện tích lúa, hoa màu, cây xanh bị thiệt hại. Ước tính thiệt hại ban đầu tại Đắk Lắk là 1.900 tỷ đồng.

Chính quyền các địa phương hiện đang khẩn trương, nỗ lực huy động nhân lực, trang thiết bị khắc phục hậu quả thiên tai; tiếp tục rà soát, thống kê, đánh giá thiệt hại.