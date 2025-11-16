Toàn cảnh vụ khủng hoảng lớn nhất của BBC: Lời xin lỗi không đủ, ông Trump quyết kiện đòi tới 5 tỷ USD

Tập đoàn Truyền thông Anh BBC đang rơi vào cuộc khủng hoảng lớn nhất trong nhiều thập kỷ sau khi hai lãnh đạo cấp cao từ chức vì các cáo buộc thiên vị, trong đó có việc chỉnh sửa bài phát biểu của ông Trump vào ngày 6/1/2021, thời điểm những người ủng hộ ông xông vào Điện Capitol.

Các luật sư của ông Trump ban đầu đưa ra hạn chót vào thứ Sáu 14/11 để BBC rút lại bộ phim tài liệu của mình, nếu không sẽ đối mặt với một vụ kiện trị giá “không dưới” 1 tỷ USD. Họ cũng yêu cầu xin lỗi và bồi thường vì những gì họ gọi là “thiệt hại danh tiếng và tài chính nghiêm trọng”.

Trước đó, BBC tuyên bố rằng họ không chỉnh sửa bài phát biểu năm 2021 của Donald Trump để làm mất uy tín của ông, mà tập phim này được công ty sản xuất độc lập October Films Ltd. tạo ra cho họ.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau đó, ban lãnh đạo BBC đã từ chức.

BBC thừa nhận rằng việc chỉnh sửa phát biểu của Trump là một “sai lầm trong phán đoán”, đã gửi lời xin lỗi cá nhân đến ông Trump vào thứ Năm nhưng nói rằng họ sẽ không phát lại bộ phim tài liệu và bác bỏ cáo buộc phỉ báng.

“Chúng tôi sẽ kiện họ với mức từ 1 tỷ đến 5 tỷ USD, có lẽ là vào tuần tới” - ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một khi ông đang trên đường tới Florida nghỉ cuối tuần. “Tôi nghĩ tôi phải làm vậy, ý tôi là họ thậm chí còn thừa nhận rằng họ đã gian dối” - ông nói. “Họ đã thay đổi những lời nói phát ra từ miệng tôi”.

Trump nói ông chưa trao đổi với Thủ tướng Anh Keir Starmer về vấn đề này, nhưng dự định sẽ điện đàm vào cuối tuần. Hai nhà lãnh đạo có quan hệ tốt với nhau. Ông cho biết, ông Starmer đã cố liên lạc với mình và “rất xấu hổ” trước sự việc.

"Hơn cả tin giả"

Bộ phim tài liệu, phát sóng trong chương trình thời sự chủ lực “Panorama” của BBC, đã ghép 3 đoạn video từ bài phát biểu của Trump, tạo cảm giác rằng ông kích động vụ bạo loạn ngày 6/1/2021. Các luật sư của Tổng thống Mỹ nói việc này là “sai sự thật và phỉ báng”.

Trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình thiên hữu GB News của Anh, ông Trump nói việc chỉnh sửa này “không thể tin nổi” và so sánh nó với can thiệp bầu cử. “Tôi đã phát biểu một bài tuyệt đẹp, và họ biến nó thành một bài không đẹp” - ông nói. “Tin giả từng là một thuật ngữ hay, nhưng nó không đủ mạnh. Đây còn hơn cả tin giả, đây là sự thối nát.”

Ông Trump nói lời xin lỗi của BBC là chưa đủ. “Khi anh nói đó là vô tình, tôi nghĩ nếu là vô tình thì anh sẽ không xin lỗi” - ông nói.

Khủng hoảng nghiêm trọng nhất của BBC

Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi lời xin lỗi cá nhân vào thứ Năm tới Nhà Trắng và nói với các nghị sĩ rằng việc chỉnh sửa phóng sự là “một sai lầm trong phán đoán”.

Ngày hôm sau, Bộ trưởng Văn hóa Anh Lisa Nandy nói lời xin lỗi là “đúng và cần thiết.”

Đài truyền hình cho biết họ không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu và đang điều tra thêm các cáo buộc mới về việc chỉnh sửa liên quan đến bài phát biểu đó trong một chương trình khác, “Newsnight.”

Tranh cãi này đã leo thang thành cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất của BBC trong nhiều thập kỷ. Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc tin tức Deborah Turness đã từ chức trong tuần này vì bê bối, giữa những cáo buộc thiên vị và sai phạm trong biên tập.

Thủ tướng Starmer nói trước Quốc hội hôm thứ Tư rằng ông ủng hộ một “BBC mạnh mẽ và độc lập” nhưng nhấn mạnh đài truyền hình này phải “sắp xếp lại cho ổn thỏa”.

“Có những người muốn BBC không tồn tại. Một số người trong số họ đang ngồi ở trên kia” - ông Starmer nói, chỉ về phía các nghị sĩ đảng Bảo thủ đối lập. “Tôi không thuộc số đó. Trong thời đại thông tin sai lệch, lập luận về sự cần thiết của một cơ quan truyền thông Anh quốc trung lập còn mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

BBC, thành lập năm 1922 và chủ yếu được tài trợ bởi phí giấy phép bắt buộc, hiện đối mặt với sự giám sát về việc liệu ngân sách công có thể được sử dụng để chi trả yêu cầu bồi thường khổng lồ của Trump hay không.

Cựu Bộ trưởng Truyền thông Anh John Whittingdale nói sẽ có “sự phẫn nộ thực sự” nếu tiền đóng phí của người dân được dùng để chi trả thiệt hại.

Ông Trump đối đầu với báo chí

Hồi tháng Chín, Tổng thống Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ báo Mỹ The New York Times, cáo buộc tờ báo này phỉ báng và bôi nhọ danh dự, đòi bồi thường 15 tỷ USD. Vụ kiện được đệ trình tại Florida.

Viết trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump gọi NYT là "một trong những tờ báo tệ hại và suy đồi nhất trong lịch sử đất nước chúng ta, tờ báo này thực tế đã trở thành cơ quan ngôn luận của Đảng Dân chủ cánh tả cấp tiến".

"Tôi coi đây là khoản đóng góp bất hợp pháp lớn nhất trong lịch sử cho chiến dịch tranh cử. Việc họ ủng hộ Kamala Harris thực ra lại được đưa lên trang nhất của tờ The New York Times, một điều chưa từng có! Tờ Times đã nói dối hàng thập kỷ về vị Tổng thống đáng kính của các bạn (tôi!), gia đình tôi, công việc kinh doanh của tôi, phong trào Nước Mỹ trên hết, MAGA (Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại) và đất nước chúng ta"- ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ cũng lưu ý rằng ông đã kiện một số cơ quan truyền thông khác: ABC, Disney, 60 Minutes, CBS, Paramount và người dẫn chương trình truyền hình George Slopadopoulos. Vào tháng 7, ông cũng đã đệ đơn kiện tờ The Wall Street Journal và ông trùm truyền thông Rupert Murdoch.

Hồi đầu năm, ông Trump còn yêu cầu điều tra các khoản thanh toán cho các ngôi sao văn hóa đại chúng Mỹ vì đã ủng hộ ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris trong cuộc bầu cử năm 2024.