Toàn cầu sụt giảm nguồn cung, giá tiêu Việt Nam liên tục tăng cao, nông dân lãi ngay hàng trăm triệu

Giá tiêu tăng mạnh

Khảo sát của PV Dân Việt cho thấy, giá tiêu hôm nay tiếp tục tăng tại các vùng nguyên liệu chính của Việt Nam. Trong đó, giá tiêu tại Đắk Lắk và Đắk Nông đạt 162.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với cuối tuần.

Giá tiêu tại Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước đạt 160.000 đồng/kg, tăng mạnh từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với phiên trước đó.

Các nhà vườn trồng tiêu ở Chư Pưh (Gia Lai) đã bắt đầu thu hoạch tiêu vụ mới. Ảnh: Hoàng Lộc

Hiện nay, các nhà vườn trồng tiêu đang bước vào vụ thu hoạch và sẽ thu hoạch rộ vào cuối tháng 2.

Những ngày qua, anh Thái Văn Lâm, nông dân trồng tiêu lâu năm tại xã Ia Yok, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, đã phải huy động nhân công tập trung thu hoạch vườn tiêu của gia đình.

Anh Lâm cho biết, mấy năm trước, giá tiêu xuống thấp liên tục khiến nhiều hộ dân bị lỗ nặng, thậm chí bỏ bê, phá bỏ vườn tiêu.

Nhưng năm nay, giá tiêu liên tục tăng mạnh từ sau Tết Nguyên đán đến nay, lên tới 157.000 đồng/kg, cao hơn nhiều so với năm ngoái nên người trồng tiêu rất phấn khởi.

Đối với những người trồng tiêu hữu cơ như gia đình ông Trần Mãn (ngụ xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), có thể nói họ đã đến ngày hưởng "trái ngọt", bởi giá tiêu hữu cơ luôn được thu mua với mức cao hơn từ 15-25% so với giá tiêu thông thường.

Ông Mãn cho biết: "Mấy năm qua, tôi đã chọn phương pháp sản xuất hữu cơ cho vườn tiêu 1.000 trụ, sử dụng phế phẩm nông nghiệp làm phân bón để giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng tiêu. Vì vậy, tiêu năm nay rất sai, năng suất ước đạt từ 7-8kg tiêu khô/trụ, cá biệt có trụ được đến 10kg tiêu khô, tăng khoảng 2-3kg/trụ so với vụ trước. Với giá như hiện nay, người dân rất vui mừng, có thêm động lực để gắn bó lâu dài với cây tiêu".

Tại Đắk Nông - nơi có 34.000ha hồ tiêu, bà con nông dân cũng đang bước vào chính vụ thu hoạch, tổng sản lượng ước đạt khoảng 70.000 tấn.

Nông dân Vũ Văn Yến, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song (Đắk Nông) có 400 trụ tiêu và đang bước vào vụ thu hoạch. Ông Yến ước tính sản lượng hạt tiêu của gia đình năm nay đạt khoảng 1,7 tấn, cao hơn năm ngoái.

Điều đáng chú ý là những năm gần đây, sau khi thị trường hạt tiêu đã trải qua những bài học đắt giá thời kỳ "hoàng kim" thì các nhà vườn đã thay đổi tư duy sản xuất, chuyển sang chăm sóc vườn tiêu theo hướng bền vững, chăm chút đầu tư nhiều hơn về kỹ thuật, thu hái đủ độ chín, phơi phóng cũng cẩn thận hơn.

Nhờ đó, thương lái mua hồ tiêu của Đắk Nông cũng thường trả giá cao hơn so với hồ tiêu ở một số vùng trồng khác.

Trong tổng số diện tích gần 34.000ha hồ tiêu thì Đắk Nông hiện có 3.154ha hồ tiêu đã được các tổ chức chứng nhận quốc tế và trong nước công nhận đạt các tiêu chuẩn.

Người dân Đắk Nông phơi hạt tiêu trên bạt. Năm nay, một số vùng trồng tiêu của Đắk Nông bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, khiến năng suất giảm so với 2024. Ảnh: Báo Đăk Nông

Tuy nhiên không phải nơi nào cũng được mùa như vậy. Tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, năng suất nhiều vườn tiêu bị giảm so với mọi năm do thời tiết không thuận lợi, nhưng nhờ giá tiêu đang ở mức cao nên các nhà vườn vẫn có lãi.

Gia đình ông Trần Dự (ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) cùng 3-4 nhân công đang trải lưới để chuẩn bị thu hoạch vườn tiêu rộng 2,2ha đã chín. Ông Dự cho biết, vụ tiêu năm nay đến trễ hơn. Thời điểm này năm ngoái, vườn tiêu của gia đình ông đã thu hoạch rộ nhưng năm nay, giữa tháng 2 mới trải lưới, chuẩn bị thu hoạch.

Nguyên nhân do trong quá trình cây sinh trưởng, làm trái gặp thời tiết không thuận lợi. Thời điểm xử lý cho cây ra hoa, nắng gay gắt kéo dài và tình trạng khô hạn khiến hoa bị rụng, tỷ lệ đậu trái rất thấp. Người trồng tiêu vì thế cũng phải xử lý, chăm bón cẩn thận hơn. Vì vậy, tiêu chín muộn và thu hoạch cũng muộn hơn 1 tháng.

Theo ông Dự, năng suất vườn tiêu của gia đình ông giảm khoảng 50%, ước chỉ thu được khoảng 5 tấn. Cách đó không xa, 4 sào tiêu của gia đình ông Lê A cũng chỉ ước thu hoạch khoảng 2,5 tấn, giảm 50% so với năm ngoái.

Nông dân huyện Xuyên Mộc bắt đầu thu hoạch vụ tiêu năm 2025.

Ông Nguyễn Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Giã cho biết, diện tích trồng tiêu trên địa bàn xã ngày càng giảm, hiện chỉ còn khoảng 50ha so với trước đây. Vụ tiêu năm nay thu hoạch chậm hơn, sản lượng cũng giảm một nửa so mọi năm do thời tiết bất lợi.

Bù lại, giá tiêu đang tăng ở mức cao nên bà con vẫn có lãi. Nếu so với giữa năm 2024 thì giá tiêu đã tăng khoảng 60.000 đồng/kg, cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Ông Trần Dự (ấp 1, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) nhẩm tính, với khoảng 5 tấn hạt tiêu/2,2ha, nếu bán với giá 160.000 đồng/kg như hiện nay, trừ chi phí gia đình ông còn lãi khoảng 200 triệu đồng.

Sản lượng toàn cầu sụt giảm, đẩy giá tiêu tiếp tục tăng cao

Theo dự báo của Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC), sản lượng hạt tiêu toàn cầu năm 2025 sẽ tiếp tục giảm, đặc biệt là tại Việt Nam và Brazil – hai quốc gia xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất thế giới. Với ước tính sản lượng hạt tiêu thế giới sẽ giảm khoảng 4%, tương đương 22.000 tấn, IPC đánh giá, sự sụt giảm sản lượng này có thể đẩy giá hạt tiêu trên thị trường thế giới tăng cao trong năm nay.

Trên thị trường quốc tế, giá tiêu đang chịu tác động lớn từ nguồn cung giảm tại các quốc gia sản xuất lớn như Việt Nam, Brazil và Indonesia.

Trong tháng 1/2025, Brazil đã xuất khẩu 4.339 tấn hạt tiêu, với kim ngạch xuất khẩu đạt 27,1 triệu USD, giảm 28,1% về lượng nhưng tăng 36,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Tương tự, sản lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 1 cũng giảm 25,6%, đạt 13.000 tấn. Tuy nhiên, giá trị kim ngạch xuất khẩu đã tăng 23,8%, đạt 87 triệu USD nhờ giá "vàng đen" xuất khẩu tăng tới 66,4% so với cùng kỳ năm 2024, đạt bình quân 6.663 USD/tấn.

Trước các dự báo về thị trường hạt tiêu, một số chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp cần theo sát diễn biến thị trường và động thái mua hàng từ các đối tác để có kế hoạch thu mua, dự trữ, chuẩn bị dòng tiền phù hợp, vừa tăng sản lượng, kim ngạch xuất khẩu vừa đảm bảo hiệu quả kinh doanh.