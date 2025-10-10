Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Gia đình
Thứ sáu, ngày 10/10/2025 15:46 GMT+7
Cách làm món ăn ngon và đơn giản

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng

+ aA -
Theo Minh Ngọc (Doisongiadinh) Thứ sáu, ngày 10/10/2025 15:46 GMT+7
Không ngờ hoa của cây này lại có thể ăn được và nấu thành món canh bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe thế này!
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Hoa thanh long, còn được biết đến với tên gọi khác là hoa bá vương, là một nguyên liệu có giá trị cao đối với sức khỏe.

Đây là loại rau ngon bổ mà ít người biết đến.

Theo quan niệm của Đông y, loài rau hoa này chứa nhiều đạm thực vật, chất xơ hòa tan, vitamin cùng anthocyanin - hợp chất tự nhiên có khả năng chống oxy hóa, thanh nhiệt và làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ vậy, loại rau này còn hỗ trợ giảm ho, làm sáng mắt, đồng thời là thực phẩm ít calo và chất béo, rất phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh.

Khi được dùng để nấu canh, hoa mang lại vị ngọt thanh dễ chịu, giúp mát phổi, điều hòa cơ thể và giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 1
Đây là loại rau ngon bổ mà ít người biết đến.

Nguyên liệu:

- Xương heo: 400g.

- Hoa thanh long: 50g.

- Vỏ quýt khô: 1 miếng.

- Ngọc trúc: 3 nhánh (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Sa sâm: 1 rễ (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Hạt khiếm thực: 1 nắm (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Mộc nhĩ khô: 3g.

- Cà rốt: 1 củ.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 2

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế xương heo

- Rửa sạch xương heo bằng nước lạnh, chặt thành khúc vừa ăn.

- Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho xương heo vào chần sơ khoảng 3-5 phút để loại bỏ mùi hôi và bọt bẩn.

- Vớt xương ra, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

- Hoa thanh long rửa nhẹ nhàng để không bị nát, ngâm trong nước sạch khoảng 5-10 phút cho mềm.

- Mộc nhĩ ngâm nở, cắt bỏ chân, rửa sạch.

- Ngọc trúc, sa sâm, hạt khiếm thực rửa nhanh qua nước lạnh.

- Cà rốt gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn.

- Vỏ quýt khô rửa sơ qua để loại bỏ bụi.

Bước 3: Nấu nước dùng

Cho khoảng 2 lít nước vào nồi lớn, thêm vỏ quýt khô vào và đun sôi để nước thơm nhẹ.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 3

Khi nước sôi, cho xương heo đã chần vào nồi.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 4

Đậy nắp, đun lửa lớn cho sôi lại lần nữa rồi hạ xuống lửa nhỏ, ninh khoảng 20 phút.

Bước 4: Hầm canh

Sau khi xương đã mềm, cho toàn bộ nguyên liệu còn lại: hoa thanh long, ngọc trúc, sa sâm, hạt khiếm thực mộc nhĩ và cà rốt vào nồi.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 5

Đậy nắp, tiếp tục hầm với lửa vừa trong khoảng 1 tiếng để các nguyên liệu tiết ra vị ngọt tự nhiên.

Trong quá trình hầm, nếu thấy nước cạn có thể châm thêm một ít nước sôi để duy trì độ ngập.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

Khi canh đã chín, nước có màu vàng nhạt trong, dậy mùi thơm dịu.

Nêm một chút muối cho vừa khẩu vị, tắt bếp.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 6

Bước 6: Thưởng thức

Múc canh ra tô, dùng khi còn nóng.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 7

Canh có vị thanh ngọt tự nhiên từ hoa thanh long và các vị thuốc Bắc, thịt xương mềm béo mà không ngấy. Món này rất thích hợp cho cả gia đình vào những ngày thời tiết khô hanh, giúp thanh nhiệt và bồi bổ cơ thể.

Mẹo nhỏ trong nấu ăn

- Hoa thanh long nên rửa nhẹ, không vò mạnh để giữ được hình dáng và hương vị tự nhiên.

- Vỏ quýt khô giúp khử mùi tanh của xương, đồng thời tăng hương thơm cho nước canh.

Toàn thân cây này đều là báu vật, nhiều người chỉ ăn quả nhưng hoa mới là đặc sản, nấu thành canh được món siêu bổ dưỡng - 8

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau hoa đẹp bổ này!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tử vi ngày mai: 4 con giáp làm việc tích cực, cuộc sống thịnh vượng, hạnh phúc tràn đầy khi đông đến

Theo tử vi ngày mai, 4 con giáp tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết, sở hữu sự hiểu biết sâu sắc về động lực thị trường, nhờ vậy thành công rực rỡ.

Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Gia đình
Ngày sinh Âm lịch vàng son, ai sở hữu có tài sản đến muộn nhưng ổn định và lâu dài

Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Gia đình
Tử vi ngày mai: 4 con giáp sống hạnh phúc, suôn sẻ vào cuối năm 2025, có tiền, được yêu, gặp may, không lo lắng

Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp nỗ lực tiến lên phía trước, phúc lộc đủ đầy theo sau vào cuối tháng 8 Âm lịch

Gia đình
Vận mệnh đảo chiều, 3 con giáp nỗ lực tiến lên phía trước, phúc lộc đủ đầy theo sau vào cuối tháng 8 Âm lịch

Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Gia đình
Xem phim, tôi bật cười khi nghe câu này: Nhìn tôi hiện tại, không ai ngờ tôi từng tự ti, đi đâu cũng lấy tay che miệng!

Đọc thêm

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn
Xã hội

Ăn tối miễn phí, cà phê 0 đồng và “luật chơi” ở đô thị lớn

Xã hội

Nhiều cô gái trẻ tại Mỹ đang tận dụng các ứng dụng hẹn hò không phải để tìm kiếm tình yêu, mà để có những bữa ăn sang trọng không tốn chi phí.

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO
Thế giới

Ông Trump gây sốc khi đòi đuổi một quốc gia khỏi NATO

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa gây chấn động khi tuyên bố Tây Ban Nha nên bị “đuổi ra khỏi NATO” do không đáp ứng yêu cầu tăng chi tiêu quốc phòng lên 5% GDP – một mức cao gấp hơn hai lần tiêu chuẩn hiện hành của khối.

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi vắng mặt trong bảng xếp hạng của các chuyên trang sắc đẹp

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Yến Nhi chưa thể tạo bất ngờ sau hơn nửa chặng đường của cuộc thi Miss Grand International 2025.

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
9

Giảm nghèo nông thôn

Từng là hướng dẫn viên du lịch, thợ cơ khí, nhân viên bán hàng, lái taxi… nhưng cuộc sống của anh Phan Văn Hùng, 40 tuổi, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn luôn chật vật. Chỉ đến khi bén duyên với nghề trồng nấm, anh mới thực sự tìm thấy con đường làm giàu bền vững, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, lan tỏa mô hình tự tạo việc làm, thu nhập...

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn
Kinh tế

Quốc lộ 3 bị ngập sâu, Sở Xây dựng Hà Nội hướng dẫn lộ trình di chuyển an toàn

Kinh tế

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông, bảo đảm an toàn giao thông tại các vị trí bị ngập úng do ảnh hưởng của cơn bão số 11 trên Quốc lộ 3, đoạn qua địa phận TP.Hà Nội.

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á
Kinh tế

Từ triết lý văn hóa Trà đến thương hiệu truyền cảm hứng châu Á

Kinh tế

Trước thềm kỷ niệm 33 năm thành lập (21/10/1992 – 21/10/2025), Nam A Bank được hàng loạt tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh, minh chứng cho nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong chiến lược phát triển bền vững.

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng
Thể thao

HLV ĐT Malaysia thừa nhận sự thật... đắng lòng

Thể thao

Dù vẫn dẫn đầu bảng F, HLV của ĐT Malaysia thừa nhận đội không còn cơ hội đi tiếp tại vòng loại Asian Cup 2027 giữa bê bối làm giả giấy tờ nhập tịch gây chấn động.

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh
Doanh nghiệp

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Doanh nghiệp

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình
Doanh nghiệp

Legend Valley Country Club: Từ vùng đầm lầy hoang sơ đến 'thiên đường golf' giữa lòng Ninh Bình

Doanh nghiệp

Huyền thoại Nicklaus Design đã tạo ra một tuyệt tác sân golf giữa thiên nhiên núi đá vôi hùng vĩ mà vẫn giữ nguyên cảnh quan nguyên bản.

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông
Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, là vựa rau miền Bắc, có 6.500 tỷ đồng tổng giá trị sản xuất cây vụ đông

Nhà nông

Hải Phòng sau sáp nhập tỉnh Hải Dương, tiếp tục củng cố vị thế là vựa rau của miền Bắc, trung tâm cung ứng rau củ chất lượng cao cho Đồng bằng sông Hồng và khu vực duyên hải Bắc Bộ. Tổng giá trị sản xuất cây vụ đông toàn Thành phố đạt giá trị sản xuất trên 6.500 tỷ đồng.

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó
Chuyển động Sài Gòn

Lập lại trật tự đô thị ở TP.HCM: Khó chỗ nào gỡ chỗ đó

Chuyển động Sài Gòn

Trước việc lập lại trật tự đô thị trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, chính quyền xã, phường ở tỉnh Bình Dương (cũ), nay thuộc TP.HCM nêu cao quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác này. Nhiều lãnh đạo chính quyền địa phương cho biết: Khó khăn chỗ nào gỡ ngay chỗ đó để đô thị ngày càng xanh – sạch – đẹp – văn minh – nghĩa tình.

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng
Kinh tế

Dấu ấn Masterise Group tại Asia Pacific Enterprise Awards 2025: Doanh nghiệp tầm vóc quốc tế, truyền cảm hứng

Kinh tế

Ngày 9/10/2025 tại TP.HCM, ngay lần đầu tiên tham gia Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – giải thưởng doanh nghiệp và thương hiệu uy tín hàng đầu khu vực, Masterise Group và thương hiệu trụ cột Masterise Homes đã xuất sắc giành chiến thắng “kép” với hai hạng mục danh giá: Corporate Excellence Award và Inspirational Brand Award.

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu
Video

Các nước Asean bắt tay giàm phát thải khí mê-tan: Bước đi quyết định trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Video

Mê-tan có khả năng làm nóng Trái đất gấp 84 lần CO₂ trong 20 năm. Khi các quốc gia ASEAN như Indonesia, Malaysia và Thái Lan chiếm tới 90% lượng phát thải mê-tan khu vực, việc hợp tác giảm khí nhà kính này đang trở thành chìa khóa giúp Đông Nam Á đóng góp thiết thực vào mục tiêu giới hạn nhiệt độ toàn cầu ở mức 1,5°C.

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
Nhà nông

Đem một con động vật quý hiếm thuộc nhóm IB nộp cho cơ quan chức năng Hà Tĩnh
6

Nhà nông

Một nông dân tại xã Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ được một con cu li (dân địa phương gọi là con cù ly) là loài động vật hoang dã, động vật rừng nguy cấp thuộc nhóm IB trong vườn nhà, đã bắt giữ, rồi nhanh chóng giao nộp cho công an để thả về môi trường tự nhiên.

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Sinh viên 18 tuổi tử vong sau vụ va chạm với xe buýt ở TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Nữ sinh viên 18 tuổi điều khiển xe máy đã tử vong sau khi va chạm với xe buýt trên đường Lê Quang Đạo, gần ngã tư An Sương.

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón
Nhà nông

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Nhà nông

Tại phiên họp toàn thể Ủy ban Khoa học công nghệ Môi trường của Quốc hội lần thứ 14, các đại biểu đã có những ý kiến góp ý cho Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 15 luật trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt
Đông Tây - Kim Cổ

3 tiến sĩ Nho học họ Nguyễn nức tiếng làng Tiền Liệt

Đông Tây - Kim Cổ

3 vị Tiến sĩ Nho học họ Nguyễn làng Tiền Liệt đã được ghi danh tại Văn miếu Quốc Tử giám Hà Nội và Văn miếu Mao Điền, tỉnh Hải Dương (nay là TP Hải Phòng).

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn
Điểm nóng

Chủ tịch EC tuyên bố Nga gây chiến với châu Âu khiến phương Tây náo loạn

Điểm nóng

Armando Mema, thành viên đảng bảo thủ dân tộc Phần Lan "Liên minh Tự do", đã chỉ trích tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về Nga trên mạng xã hội".

TP.HCM xây dựng sàn giao dịch công nghệ cao, mở rộng cơ hội cho startup tiếp cận vốn và thị trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM xây dựng sàn giao dịch công nghệ cao, mở rộng cơ hội cho startup tiếp cận vốn và thị trường

Chuyển động Sài Gòn

Với vai trò là trung tâm kinh tế của cả nước, trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo, TP.HCM đang trong quá trình thiết lập sàn giao dịch công nghệ cao trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, giúp các startup có công nghệ mới dễ tiếp cận hơn với nguồn vốn, đối tác, thị trường.

ACB được vinh danh bởi loạt giải thưởng quốc tế về năng lực tổ chức, quản trị rủi ro và đổi mới công nghệ
Kinh tế

ACB được vinh danh bởi loạt giải thưởng quốc tế về năng lực tổ chức, quản trị rủi ro và đổi mới công nghệ

Kinh tế

TP.HCM, ngày 09 tháng 10 năm 2025 – Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa được vinh danh tại Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á - Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) với hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (Corporate Excellence Award).

Người tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang Úc
Chuyển động Sài Gòn

Người tạo cầu nối đưa sản phẩm OCOP Việt Nam sang Úc

Chuyển động Sài Gòn

Ông Nguyễn Ngọc Luận - chủ thương hiệu cà phê nông sản Meet More vừa ra mắt một phòng giao dịch tại Úc. Ông kỳ vọng đây sẽ là cầu nối để đưa đặc sản, sản phẩm OCOP của TP.HCM và Việt Nam tiếp cận thị trường Úc, từng bước ra thế giới.

Phó Chủ tịch mới của tỉnh Quảng Ngãi “nhận” kiến nghị nóng tại buổi tiếp xúc đầu tiên với người dân
Tin tức

Phó Chủ tịch mới của tỉnh Quảng Ngãi “nhận” kiến nghị nóng tại buổi tiếp xúc đầu tiên với người dân

Tin tức

Tình trạng chật hẹp của cảng cá Sa Huỳnh là 1 trong những phản ánh, kiến nghị đáng chú ý mà người dân Sa Huỳnh “gửi” đến Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Tâm Hiển và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi (Tổ 1).

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?
Thể thao

Ngoại binh trị giá 1 triệu euro của Thép xanh Nam Định có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền vệ trung tâm Arnaud Lusamba là tân binh trị giá 1 triệu euro vừa cập bến Thép xanh Nam Định cách đây ít ngày.

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Động lực mới cho mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội tại TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM hiện đang tăng tốc để thực hiện mục tiêu phát triển gần 200.000 căn nhà ở xã hội đến năm 2030. Hiện tại, địa phương đang tích cực chấp thuận cho doanh nghiệp đầu tư các dự án mới.

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc
Đại đoàn kết dân tộc

“Thế trận lòng dân” – tường lũy vững chắc nhất đảm bảo an ninh quốc phòng nơi biên cương Đông Bắc

Đại đoàn kết dân tộc

Trong nhiều năm qua, lực lượng bộ đội biên phòng các địa phương của tỉnh Quảng Ninh đã duy trì, phát huy giá trị tình quân dân như “cá với nước”. Nhờ đó, mỗi người dân, chiến sĩ như những “mốc giới sống” tạo nên tuyến phòng thủ vững chắc cho vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch
Xã hội

Mưa lũ, gia tăng bệnh nhân mắc sốt xuất huyết biến chứng nguy kịch

Xã hội

Mưa bão và ngập úng tại nhiều địa phương miền Bắc làm tăng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết cùng nhiều dịch bệnh truyền nhiễm.

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện
Kinh tế

Chính thức vận hành giá điện 2 thành phần, có khách hàng chỉ trả hơn 800 đồng cho mỗi kWh điện

Kinh tế

EVN thông báo chính thức vận hành thử nghiệm giá bán lẻ điện 2 thàn phần bắt đầu từ tháng 10/2025, theo đó đối tượng áp dụng sẽ được mua mức giá thấp nhất chỉ 843 đồng/ kWh, cao nhất là hơn 2.250 đồng/ kWh.

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân
Ảnh

Bắc Ninh: Làng mạc chìm trong biển nước, lực lượng chức năng trắng đêm hỗ trợ người dân
32

Ảnh

Ngày 9/10, xã Hoàng Vân (tỉnh Bắc Ninh) đã trở thành một trong những "rốn lũ" chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ trận lũ lịch sử trên sông Cầu. Nước lũ dâng cao và chảy xiết đã gây ngập lụt tại 18/43 thôn. Trong tình thế nguy cấp, các lực lượng chức năng đã phải căng mình, thức trắng đêm để hỗ trợ người dân.

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng
Bạn đọc

Góc nhìn pháp lý vụ Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo bị cáo buộc trốn thuế 1200 tỷ đồng

Bạn đọc

Theo luật sư, việc cơ quan chức năng khởi tố, bắt giam đối tượng Nguyễn Thế Bảo (sinh năm 1976, trú tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên) - Giám đốc Công ty vàng bạc Mão Thiệt Bảo Thảo trốn thuế 1200 tỷ đồng theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự là cần thiết để bảo đảm tính răn đe, bảo vệ pháp luật thuế và công bằng trong kinh tế.

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: 'Không để lũ cuốn trôi ước mơ'
Ảnh

Học sinh lội bùn, nghẹn ngào lau từng tấm giấy khen, trang sách cho bạn: "Không để lũ cuốn trôi ước mơ"

Ảnh

Sáng 10/10, lũ vừa rút khỏi Trường Phổ thông dân tộc nội trú Hữu Lũng (tỉnh Lạng Sơn), để lại một khung cảnh tan hoang. Giữa lớp bùn non đặc quánh, hình ảnh gây xúc động mạnh là cảnh các em học sinh nức nở, bì bõm vớt từng trang sách, tỉ mỉ lau từng tấm giấy khen lấm lem cho bạn bè.

Tin đọc nhiều

1

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT
12

Nam sinh Nghệ An được 29 điểm trúng NV1 nhưng vẫn trượt đại học: Từng được tỉnh tuyên dương, giờ cầu cứu Bộ trưởng GDĐT

2

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

Tin chiều 8/10: LĐBĐ Malaysia phạm sai lầm, bị trừ 6 điểm?

3

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

Trung Quốc nổi giận với châu Âu

4

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

Bộ Công Thương nói về dấu hiệu hình sự trong vụ Chu Thanh Huyền

5

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: "Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba"

7 ngày nữa kết thúc đợt ủng hộ Cuba: 'Nhiều gia đình được 100 nghìn đồng của Nhà nước, dành toàn bộ ủng hộ Cuba'