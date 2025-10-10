Hoa thanh long, còn được biết đến với tên gọi khác là hoa bá vương, là một nguyên liệu có giá trị cao đối với sức khỏe.

Đây là loại rau ngon bổ mà ít người biết đến.

Theo quan niệm của Đông y, loài rau hoa này chứa nhiều đạm thực vật, chất xơ hòa tan, vitamin cùng anthocyanin - hợp chất tự nhiên có khả năng chống oxy hóa, thanh nhiệt và làm chậm quá trình lão hóa.

Không chỉ vậy, loại rau này còn hỗ trợ giảm ho, làm sáng mắt, đồng thời là thực phẩm ít calo và chất béo, rất phù hợp cho chế độ ăn lành mạnh.

Khi được dùng để nấu canh, hoa mang lại vị ngọt thanh dễ chịu, giúp mát phổi, điều hòa cơ thể và giải nhiệt hiệu quả trong những ngày nắng nóng.

Nguyên liệu:

- Xương heo: 400g.

- Hoa thanh long: 50g.

- Vỏ quýt khô: 1 miếng.

- Ngọc trúc: 3 nhánh (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Sa sâm: 1 rễ (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Hạt khiếm thực: 1 nắm (mua ở các cửa hàng bán thảo dược khô).

- Mộc nhĩ khô: 3g.

- Cà rốt: 1 củ.

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế xương heo

- Rửa sạch xương heo bằng nước lạnh, chặt thành khúc vừa ăn.

- Chuẩn bị một nồi nước sôi, cho xương heo vào chần sơ khoảng 3-5 phút để loại bỏ mùi hôi và bọt bẩn.

- Vớt xương ra, rửa lại bằng nước sạch và để ráo.

Bước 2: Sơ chế các nguyên liệu khác

- Hoa thanh long rửa nhẹ nhàng để không bị nát, ngâm trong nước sạch khoảng 5-10 phút cho mềm.

- Mộc nhĩ ngâm nở, cắt bỏ chân, rửa sạch.

- Ngọc trúc, sa sâm, hạt khiếm thực rửa nhanh qua nước lạnh.

- Cà rốt gọt vỏ, cắt khúc vừa ăn.

- Vỏ quýt khô rửa sơ qua để loại bỏ bụi.

Bước 3: Nấu nước dùng

Cho khoảng 2 lít nước vào nồi lớn, thêm vỏ quýt khô vào và đun sôi để nước thơm nhẹ.

Khi nước sôi, cho xương heo đã chần vào nồi.

Đậy nắp, đun lửa lớn cho sôi lại lần nữa rồi hạ xuống lửa nhỏ, ninh khoảng 20 phút.

Bước 4: Hầm canh

Sau khi xương đã mềm, cho toàn bộ nguyên liệu còn lại: hoa thanh long, ngọc trúc, sa sâm, hạt khiếm thực mộc nhĩ và cà rốt vào nồi.

Đậy nắp, tiếp tục hầm với lửa vừa trong khoảng 1 tiếng để các nguyên liệu tiết ra vị ngọt tự nhiên.

Trong quá trình hầm, nếu thấy nước cạn có thể châm thêm một ít nước sôi để duy trì độ ngập.

Bước 5: Hoàn thiện món ăn

Khi canh đã chín, nước có màu vàng nhạt trong, dậy mùi thơm dịu.

Nêm một chút muối cho vừa khẩu vị, tắt bếp.

Bước 6: Thưởng thức

Múc canh ra tô, dùng khi còn nóng.

Canh có vị thanh ngọt tự nhiên từ hoa thanh long và các vị thuốc Bắc, thịt xương mềm béo mà không ngấy. Món này rất thích hợp cho cả gia đình vào những ngày thời tiết khô hanh, giúp thanh nhiệt và bồi bổ cơ thể.

Mẹo nhỏ trong nấu ăn

- Hoa thanh long nên rửa nhẹ, không vò mạnh để giữ được hình dáng và hương vị tự nhiên.

- Vỏ quýt khô giúp khử mùi tanh của xương, đồng thời tăng hương thơm cho nước canh.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau hoa đẹp bổ này!