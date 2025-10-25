Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 9/2025 đạt 181 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2024.

Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc & Hong Kong tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 53 triệu USD, chiếm 29% tổng xuất khẩu tháng 9, tăng 11% so với cùng kỳ 2024.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 9/2025 đạt 23 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường này vẫn chiếm 13% tổng xuất khẩu trong tháng 9.

Tại khu vực EU, giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 14 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến trong khối có sự phân hóa: trong khi thị trường truyền thống như Đức giảm mạnh gần 23% thì Bỉ có sự tăng trưởng ấn tượng 67% (so với cùng kỳ tháng 9/2024) dần trở thành điểm sáng giúp duy trì đà tăng trưởng tại châu Âu.

Khối thị trường các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP ghi nhận mức xuất khẩu trong tháng 9 đạt 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khối thị trường, Nhật Bản nổi lên như 1 thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu đạt 34 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu ổn định và thuế quan ưu đãi.

Trong khi đó, Brazil – thị trường lớn nhất khu vực Nam Mỹ trong tháng 9/2025, đạt 10 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ 2024. Dù sụt giảm nhẹ, Brazil vẫn duy trì vị thế lớn và vẫn có triển vọng phát triển mạnh mẽ sau khi Việt Nam và Brazil hoàn tất vòng đàm phán FTA.

Về xuất khẩu tôm, 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024 — ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tôm chân trắng tiếp tục là sản phẩm chủ lực với kim ngạch hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 65% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tôm chân trắng chế biến (HS16) đạt gần 1 tỷ USD, tăng 12%.

Tôm sú đạt 343 triệu USD, tăng nhẹ 2%, nhờ nhu cầu ổn định từ Nhật Bản và Trung Quốc ở phân khúc tôm size lớn, tôm sinh thái.

Đáng chú ý, tôm loại khác (bao gồm tôm hùm, tôm mũ ni...) tăng mạnh 91%, đạt gần 870 triệu USD, phản ánh xu hướng mở rộng danh mục sản phẩm và nhu cầu cao ở thị trường Trung Quốc, EU và các nước có thu nhập cao.

Trung Quốc & Hong Kong tiếp tục là điểm sáng khi đạt 966 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh nhờ phân khúc tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, tồn kho nhập khẩu tại Trung Quốc đang tăng nhanh, báo hiệu khả năng điều chỉnh trong quý IV.

Mỹ duy trì vị thế là thị trường lớn thứ ba với 587 triệu USD, tăng nhẹ 4%. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cải thiện, nhưng ngành đang chịu áp lực lớn từ nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá, được công bố cuối năm nay. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang thận trọng hơn trong ký kết hợp đồng dài hạn, đồng thời tăng tỷ trọng đơn hàng sang EU và châu Á để giảm rủi ro.

Khối CPTPP đạt gần 941 triệu USD, tăng 34%, nhờ kết quả tích cực tại Nhật Bản, Australia và Canada. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong khối với 426 triệu USD, chiếm 12% tổng kim ngạch, phản ánh nhu cầu ổn định với các sản phẩm chế biến tiện lợi và đạt chuẩn bền vững.

Tại EU, kim ngạch đạt 434 triệu USD, tăng 21%. Đức, Bỉ và Hà Lan là các thị trường tăng mạnh, với mức tăng lần lượt 6–28%. Nhu cầu đối với sản phẩm có chứng nhận ASC, hữu cơ, hoặc carbon thấp đang giúp doanh nghiệp Việt mở rộng chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị cao cấp.

Các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan cũng ghi nhận tăng trưởng hai con số (tăng lần lượt 13% và 36%), trong khi Nga và Canada có xu hướng chững lại.

VASEP dự báo, xuất khẩu tôm trong quý cuối năm sẽ điều chỉnh giảm do những thách thức trong xuất khẩu tôm sang Mỹ. Tuy nhiên, sự kiện Indonesia bị siết xuất khẩu sang Mỹ đang mở ra cơ hội ngắn hạn cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc Ecuador dồn hàng sang Trung Quốc khiến các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc ít chịu áp lực nguồn cung hơn — tạo điều kiện cho tôm Việt duy trì giá cao trong quý IV.

Với sự tăng trưởng của xuất khẩu tôm và cá tra đã tạo ra "lực đẩy" giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam 9 tháng năm 2025 vượt 8,3 tỉ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2024.

Bên cạnh tôm và cá tra, các sản phẩm như cá biển, mực và bạch tuộc cũng tăng trưởng mạnh. Sau 9 tháng, xuất khẩu cá biển đạt 1,61 tỉ USD, tăng 18,5%, mực - bạch tuộc gần 550 triệu USD, tăng 18,7%, còn nhuyễn thể có vỏ tăng hơn 30%, đạt 192 triệu USD, riêng cá ngừ giảm nhẹ xuống 705 triệu USD.

Dự báo của các chuyên gia, kết thúc năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ đạt trên 10 tỷ USD.