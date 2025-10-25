Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Bão số 12 Fengshen
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Nhà nông
Thứ bảy, ngày 25/10/2025 10:29 GMT+7

Tôm, cá tra mang về 5 tỷ USD cho Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ đang chi nhiều tiền mua nhất

+ aA -
Bình Minh Thứ bảy, ngày 25/10/2025 10:29 GMT+7
9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ 2024, tôm đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Trung Quốc là nước dẫn đầu khi đang chi nhiều tiền nhất mua 2 loài thủy sản này của Việt Nam.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam tháng 9/2025 đạt 181 triệu USD, tăng 5% so với cùng kỳ 2024.

Tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2025 đạt gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung Quốc & Hong Kong tiếp tục dẫn đầu với giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 53 triệu USD, chiếm 29% tổng xuất khẩu tháng 9, tăng 11% so với cùng kỳ 2024.

Kim ngạch xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong tháng 9/2025 đạt 23 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng thị trường này vẫn chiếm 13% tổng xuất khẩu trong tháng 9.

Tại khu vực EU, giá trị xuất khẩu trong tháng 9 đạt 14 triệu USD, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến trong khối có sự phân hóa: trong khi thị trường truyền thống như Đức giảm mạnh gần 23% thì Bỉ có sự tăng trưởng ấn tượng 67% (so với cùng kỳ tháng 9/2024) dần trở thành điểm sáng giúp duy trì đà tăng trưởng tại châu Âu.

9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu cá tra của Việt Nam gần 1,6 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khối thị trường các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP ghi nhận mức xuất khẩu trong tháng 9 đạt 29 triệu USD, tăng 34% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khối thị trường, Nhật Bản nổi lên như 1 thị trường tiềm năng với mức tăng trưởng ấn tượng. Tổng xuất khẩu cá tra sang thị trường Nhật Bản trong 9 tháng đầu đạt 34 triệu USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ nhu cầu ổn định và thuế quan ưu đãi.

Trong khi đó, Brazil – thị trường lớn nhất khu vực Nam Mỹ trong tháng 9/2025, đạt 10 triệu USD, giảm 16% so với cùng kỳ 2024. Dù sụt giảm nhẹ, Brazil vẫn duy trì vị thế lớn và vẫn có triển vọng phát triển mạnh mẽ sau khi Việt Nam và Brazil hoàn tất vòng đàm phán FTA.

Về xuất khẩu tôm, 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2024 — ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất trong 3 năm trở lại đây.

Tôm chân trắng tiếp tục là sản phẩm chủ lực với kim ngạch hơn 2,2 tỷ USD, chiếm 65% tổng giá trị xuất khẩu, tăng 9% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm tôm chân trắng chế biến (HS16) đạt gần 1 tỷ USD, tăng 12%.

Tôm sú đạt 343 triệu USD, tăng nhẹ 2%, nhờ nhu cầu ổn định từ Nhật Bản và Trung Quốc ở phân khúc tôm size lớn, tôm sinh thái.

9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam đạt hơn 3,4 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, tôm loại khác (bao gồm tôm hùm, tôm mũ ni...) tăng mạnh 91%, đạt gần 870 triệu USD, phản ánh xu hướng mở rộng danh mục sản phẩm và nhu cầu cao ở thị trường Trung Quốc, EU và các nước có thu nhập cao.

Trung Quốc & Hong Kong tiếp tục là điểm sáng khi đạt 966 triệu USD, tăng 65% so với cùng kỳ, chiếm gần 30% tổng kim ngạch xuất khẩu tôm của cả nước. Nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh nhờ phân khúc tôm sống, tôm hùm và sản phẩm cao cấp. Tuy nhiên, theo các doanh nghiệp, tồn kho nhập khẩu tại Trung Quốc đang tăng nhanh, báo hiệu khả năng điều chỉnh trong quý IV.

Mỹ duy trì vị thế là thị trường lớn thứ ba với 587 triệu USD, tăng nhẹ 4%. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ cải thiện, nhưng ngành đang chịu áp lực lớn từ nguy cơ bị áp thuế chống bán phá giá, được công bố cuối năm nay. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ đang thận trọng hơn trong ký kết hợp đồng dài hạn, đồng thời tăng tỷ trọng đơn hàng sang EU và châu Á để giảm rủi ro.

Khối CPTPP đạt gần 941 triệu USD, tăng 34%, nhờ kết quả tích cực tại Nhật Bản, Australia và Canada. Nhật Bản tiếp tục dẫn đầu trong khối với 426 triệu USD, chiếm 12% tổng kim ngạch, phản ánh nhu cầu ổn định với các sản phẩm chế biến tiện lợi và đạt chuẩn bền vững.

Tại EU, kim ngạch đạt 434 triệu USD, tăng 21%. Đức, Bỉ và Hà Lan là các thị trường tăng mạnh, với mức tăng lần lượt 6–28%. Nhu cầu đối với sản phẩm có chứng nhận ASC, hữu cơ, hoặc carbon thấp đang giúp doanh nghiệp Việt mở rộng chỗ đứng trong các chuỗi siêu thị cao cấp.

Các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan cũng ghi nhận tăng trưởng hai con số (tăng lần lượt 13% và 36%), trong khi Nga và Canada có xu hướng chững lại.

VASEP dự báo, xuất khẩu tôm trong quý cuối năm sẽ điều chỉnh giảm do những thách thức trong xuất khẩu tôm sang Mỹ. Tuy nhiên, sự kiện Indonesia bị siết xuất khẩu sang Mỹ đang mở ra cơ hội ngắn hạn cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, việc Ecuador dồn hàng sang Trung Quốc khiến các thị trường khác như Nhật Bản, EU, Hàn Quốc ít chịu áp lực nguồn cung hơn — tạo điều kiện cho tôm Việt duy trì giá cao trong quý IV.

Với sự tăng trưởng của xuất khẩu tôm và cá tra đã tạo ra "lực đẩy" giúp xuất khẩu thủy sản Việt Nam 9 tháng năm 2025 vượt 8,3 tỉ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ 2024.

Bên cạnh tôm và cá tra, các sản phẩm như cá biển, mực và bạch tuộc cũng tăng trưởng mạnh. Sau 9 tháng, xuất khẩu cá biển đạt 1,61 tỉ USD, tăng 18,5%, mực - bạch tuộc gần 550 triệu USD, tăng 18,7%, còn nhuyễn thể có vỏ tăng hơn 30%, đạt 192 triệu USD, riêng cá ngừ giảm nhẹ xuống 705 triệu USD.

Dự báo của các chuyên gia, kết thúc năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sẽ đạt trên 10 tỷ USD.

Tham khảo thêm

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Việt Nam lần đầu tổ chức triển lãm quốc tế về khoa học công nghệ thủy sản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... tham gia

Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu nông lâm thủy sản vượt 52 tỷ USD, cà phê, hạt điều, rau quả tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu thủy sản gặp thách thức lớn từ phòng vệ thương mại

Xuất khẩu thủy sản gặp thách thức lớn từ phòng vệ thương mại

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Nông dân Cuba trồng lúa, giống lúa của Việt Nam. Sau hơn 3 tháng triển khai mô hình hợp tác trồng lúa ở Cuba do doanh nghiệp Việt Nam và người nông dân Cuba hợp tác, trên các cánh đồng lúa trĩu bông, nặng hạt rộng bát ngát tại huyện Los Palacios tỉnh Pinar del Rio của Cuba (quốc gia Mỹ Latinh, vùng Caribe) đã bước vào vụ gặt lúa.

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Nhà nông
Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Nhà nông
Bốn con chim khổng lồ không bao giờ bay, giúp một ông nông dân Đắk Lắk lập nghiệp phát tài, bán 1,1-1,5 triệu/chim giống

Nuôi thứ chim bé như nắm tay, đẻ dài dài bằng công nghệ Israel, ông nông dân Hải Phòng bỏ túi 500 triệu/năm

Nhà nông
Nuôi thứ chim bé như nắm tay, đẻ dài dài bằng công nghệ Israel, ông nông dân Hải Phòng bỏ túi 500 triệu/năm

Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án ở lĩnh vực này

Nhà nông
Phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án ở lĩnh vực này

Đọc thêm

Nhóm người giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh cho nhiều người, 5 tháng lừa đảo hơn 17 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

Nhóm người giả danh bác sĩ, khám chữa bệnh cho nhiều người, 5 tháng lừa đảo hơn 17 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Công an TP.HCM vừa bắt 1 nhóm đối tượng giả danh là bác sĩ, khám, chữa bệnh cho nhiều người, chỉ 5 tháng, nhóm này đã lừa hơn 17 tỷ đồng.

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp đón đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng
Ảnh

Hình ảnh Chủ tịch nước tiếp đón đại diện các nước tham dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng

Ảnh

Sáng 25/10, tại Hà Nội diễn ra Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai", do Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì.

Không có Tomahawk, Ukraine tự chế vũ khí xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga
Thế giới

Không có Tomahawk, Ukraine tự chế vũ khí xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga

Thế giới

Cơ quan an ninh nhà nước Ukraine (SBU) vừa công bố phiên bản nâng cấp của xuồng không người lái trên biển mang tên “Sea Baby” - vũ khí được kỳ vọng có thể giúp Kiev xoay chuyển cục diện chiến tranh với Nga. SBU khẳng định mẫu xuồng này có thể hoạt động trên toàn bộ Biển Đen, mang được vũ khí nặng hơn đáng kể và sử dụng trí tuệ nhân tạo để nhắm mục tiêu chính xác.

“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?
Thể thao

“Siêu tiền đạo” Brenner rời Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Không còn giữ được phong độ bùng nổ như mùa trước, trong khi Nguyễn Xuân Son lại chuẩn bị trở lại, không loại trừ khả năng Brenner sẽ “bật bãi” khỏi Thép xanh Nam Định khi kỳ chuyển nhượng giữa mùa mở cửa.

Nông dân TPHCM vượt khó, làm giàu từ 'kênh' tín dụng mang bản sắc Hội Nông dân
Giảm nghèo nông thôn

Nông dân TPHCM vượt khó, làm giàu từ "kênh" tín dụng mang bản sắc Hội Nông dân

Giảm nghèo nông thôn

Anh Văn Phước Thiện Nhân, nông dân xã Hưng Long, TP HCM (sáp nhập các xã Đa Phước, Qui Đức và Hưng Long, huyện Bình Chánh cũ) dù gặp phải khó khăn về thể chất khi chỉ còn một cánh tay lành lặn, anh vẫn trở thành trụ cột vững chắc của gia đình và là tấm gương sáng cho phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, cho tinh thật vượt nghèo của nông dân địa phương.

Lưu Hương Giang có động thái khi Hồ Hoài Anh nhắc tới tên mình!
Văn hóa - Giải trí

Lưu Hương Giang có động thái khi Hồ Hoài Anh nhắc tới tên mình!

Văn hóa - Giải trí

Mới đây trong một sự kiện, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh lần đầu lên tiếng nhắc đến vợ cũ – Lưu Hương Giang, ngay sau đó nữ ca sĩ đã có động thái trên trang cá nhân.

Chỉ 2 tháng 'vua của các loại trái cây' mang về 1,6 tỷ USD, kỳ tích của ngành hàng rau quả sẽ được thiết lập
Nhà nông

Chỉ 2 tháng "vua của các loại trái cây" mang về 1,6 tỷ USD, kỳ tích của ngành hàng rau quả sẽ được thiết lập

Nhà nông

Trong tháng 8 và 9/2025, xuất khẩu sầu riêng lần lượt đạt khoảng 600 triệu USD và 1 tỉ USD. Điều này giúp xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam tăng tốc trở lại, góp phần vào tăng trưởng "thần tốc" của ngành hàng rau quả.

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu 'Hạt giống hạnh phúc'
Nhà nông

Cuba trồng lúa, tự hào, xúc động với dự án trồng lúa ở Cuba qua xem phim tài liệu "Hạt giống hạnh phúc"

Nhà nông

Bộ phim tài liệu về trồng lúa ở Cuba, Cuba trồng lúa nước, Việt Nam giúp Cuba trồng lúa lên sóng cùng lúc trên VTV1-Đài truyền hình Việt Nam và Truyền hình Cuba tái hiện hành trình cây lúa Việt Nam, giống lúa Việt Nam bén rễ, mang lại mùa vàng cho Cuba, kể câu chuyện sẻ chia và tình bạn bền chặt giữa hai dân tộc qua chương trình hợp tác lúa gạo.

Khám phá làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng), ngôi làng duy nhất của Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới
Media

Khám phá làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng), ngôi làng duy nhất của Việt Nam lọt top 50 làng đẹp nhất thế giới

Media

Làng Cẩm Thanh (Đà Nẵng) vừa được Forbes vinh danh top 50 làng đẹp nhất thế giới năm 2025 với những rặng dừa nước xanh ngát, dòng kênh uốn lượn và cuộc sống bình dị của người dân quê.

Ca phẫu thuật siêu khó cứu chân chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị
Y tế

Ca phẫu thuật siêu khó cứu chân chàng trai 17 tuổi ở Quảng Trị

Y tế

Đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị đã thực hiện thành công một ca phẫu thuật siêu khó, cứu chân chàng trai 17 tuổi trước nguy cơ phải cắt cụt.

Nhà phố 2 tầng chữ U biến khoảng sân giữa thành ‘trái tim’ của không gian sống
Nhà đất

Nhà phố 2 tầng chữ U biến khoảng sân giữa thành ‘trái tim’ của không gian sống

Nhà đất

Ngôi nhà 2 tầng hình chữ U nổi bật giữa khu đô thị đông đúc nhờ bố cục cân bằng giữa sự mở và riêng tư. Khoảng sân trung tâm trở thành “trái tim” kết nối các không gian sống, mang thiên nhiên len vào từng góc nhà.

Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có
Media

Thủ tướng dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025, Hội chợ có quy mô lớn chưa từng có

Media

Tối 24/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) với hơn 2.500 doanh nghiệp và gần 3.000 gian hàng tham gia.

Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11
Gia đình

Trời không phụ lòng người, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, phất lên gấp bội vào đầu tháng 11

Gia đình

3 con giáp mở ra một giai đoạn tràn đầy năng lượng và may mắn vào đầu tháng 11, Thần Tài ưu ái, tài lộc ùn ùn kéo đến, cuối năm về đích thành công.

Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội
Thế giới

Khai mạc Lễ mở ký Công ước Hà Nội

Thế giới

Sáng nay 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai”. 110 đoàn nước ngoài đã đến Hà Nội dự Lễ mở ký.

Tin sáng (25/10): Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?
Thể thao

Tin sáng (25/10): Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?

Thể thao

Nguyễn Xuân Son đón tin vui, Đoàn Văn Hậu nhận tin buồn?; Gabriel Jesus muốn gắn bó với Arsenal; Real Madrid sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ Kenan Yildiz; Chelsea có thể mạo hiểm với Dayot Upamecano; Bạn gái cũ của Cristiano Ronaldo báo tin dữ.

Sắp trả lương theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức?
Xã hội

Sắp trả lương theo vị trí việc làm cho công chức, viên chức?

Xã hội

Bộ Nội vụ cho biết đến cuối năm 2025 sẽ trình Nghị định về vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập, hướng tới xác định biên chế và trả lương cho giai đoạn mới 2026-2030.

Hải Phòng biến di sản thành nụ cười : Triển khai đúng chiến lược, kết quả vượt xa kỳ vọng(bài cuối)
Du lịch

Hải Phòng biến di sản thành nụ cười : Triển khai đúng chiến lược, kết quả vượt xa kỳ vọng(bài cuối)

Du lịch

Hải Phòng đã biến di sản thành tài nguyên du lịch, mang lại "nụ cười" rạng rỡ cho thành phố. Chiến lược phát huy giá trị di sản này đã được triển khai quyết liệt, cho kết quả vượt xa kỳ vọng.

Xã Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đặt mục tiêu nông thôn mới hiện đại, người dân hạnh phúc
Nhà nông

Xã Duy Xuyên của TP Đà Nẵng đặt mục tiêu nông thôn mới hiện đại, người dân hạnh phúc

Nhà nông

Sau khi hợp nhất từ ba xã Duy Trinh, Duy Trung và Duy Sơn của huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũ thành xã Duy Xuyên, thành phố Đà Nẵng mới, tận dụng những tiềm năng lợi thế sau sáp nhập, xã Duy Xuyên hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới hiện đại, bền vững, nơi người dân không chỉ “an cư” mà còn “lạc nghiệp” trong môi trường sống ngày càng văn minh, khang trang và hạnh phúc.

Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ với ở lĩnh vực thuỷ sản
Kinh tế

Loạt giải pháp ứng phó linh hoạt với thách thức từ phòng vệ thương mại thế hệ với ở lĩnh vực thuỷ sản

Kinh tế

Trong bức tranh xuất khẩu của Việt Nam, ngành thủy sản luôn là điểm sáng với giá trị kim ngạch cao, hiện diện tại hàng chục thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản hay Trung Quốc.

Lý do ông Trump không thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Venezuela
Điểm nóng

Lý do ông Trump không thể triển khai chiến dịch trên bộ ở Venezuela

Điểm nóng

Tổng thống Donald Trump đã công bố một chiến dịch bộ binh tiềm năng của Mỹ tại Venezuela nhằm triệt phá các băng đảng ma túy. Truyền thông Mỹ đưa tin một máy bay ném bom B-1 Lancer đã bay gần không phận Venezuela - được coi là màn dạo đầu cho một cuộc tấn công như vậy. Tuy nhiên, các nhà phân tích đồng ý rằng chiến dịch này rất khó có thể diễn ra vì một số lý do chính đáng.

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt
Xã hội

Thế Lòng Xe Điếu nói mình đã trả cái giá đắt

Xã hội

Sau gần 6 tháng kể từ ồn ào lòng xe điếu, Ngô Quyền Thế thừa nhận những sai lầm đã khiến mình trả cái giá khá đắt khi phải nghỉ 2 cơ sở kinh doanh ở TP.HCM và Hà Nội.

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”
Văn hóa - Giải trí

Trấn Thành - Hari Won “lục đục”

Văn hóa - Giải trí

Tập 1 game show “A.I là ai?” vừa lên sóng HTV7 tối qua 25/10 đã khiến cặp vợ chồng Trấn Thành – Hari Won có sự “lục đục” không hề nhẹ.

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”
Kinh tế

Chủ tịch Đà Nẵng: “Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào danh sách đen”

Kinh tế

“Nhà thầu nào không triển khai, chậm tiến độ hoặc cố tình bỏ dở dự án sẽ bị đưa vào ‘danh sách đen’”, chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn

Giảm nghèo ở Quảng Ngãi: Dấu ấn từ những mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả kinh tế tốt
Nhà nông

Giảm nghèo ở Quảng Ngãi: Dấu ấn từ những mô hình kinh tế nông nghiệp mới, hiệu quả kinh tế tốt

Nhà nông

Trong những năm qua, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi mà hàng chục nghìn hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng những mô hình kinh tế hiệu quả, từng bước vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Đi Đường sách, nhiều người không biết gửi xe ở đâu?
Chuyển động Sài Gòn

Đi Đường sách, nhiều người không biết gửi xe ở đâu?

Chuyển động Sài Gòn

Nhiều người dân, du khách đến Đường sách Nguyễn Văn Bình tại TP.HCM không biết gửi xe ở đâu khi bãi giữ xe trên đường Hai Bà Trưng trước đây đã không còn.

Hai thiếu niên bị sóng cuốn khi tắm biển ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk
Tin tức

Hai thiếu niên bị sóng cuốn khi tắm biển ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk

Tin tức

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tìm thấy thi thể hai thiếu niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển tại khu vực phường Xuân Đài.

Một con khỉ đuôi lợn cực quý hiếm đi lạc được người dân ở Huế đem nộp cho kiểm lâm, đây là loài động vật thuộc nhóm IIB
Nhà nông

Một con khỉ đuôi lợn cực quý hiếm đi lạc được người dân ở Huế đem nộp cho kiểm lâm, đây là loài động vật thuộc nhóm IIB
9

Nhà nông

Một cá thể động vật hoang dã khỉ đuôi lợn đi lạc vừa được người dân ở thành phố Huế bắt và đem giao nộp cho kiểm lâm để thả về môi trường tự nhiên. Được biết, khỉ đuôi lợn là loại động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên
Đông Tây - Kim Cổ

4 vị tướng võ công cao nhất trong chính sử Tam Quốc: Triệu Vân, Lữ Bố không có tên

Đông Tây - Kim Cổ

Trong danh sách này, có vị tướng không được nổi tiếng như Triệu Vân hay Lữ Bố.

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tung đòn tấn công mới vào Nga
Điểm nóng

'Bà trùm' châu Âu Von der Leyen tung đòn tấn công mới vào Nga

Điểm nóng

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi mạng xã hội gây sức ép mạnh hơn lên Nga để thúc đẩy đàm phán về Ukraine.

Chương trình 'Những bông hoa nhỏ' bất ngờ trở lại trên VTV
Văn hóa - Giải trí

Chương trình "Những bông hoa nhỏ" bất ngờ trở lại trên VTV

Văn hóa - Giải trí

Chương trình truyền hình thiếu nhi huyền thoại “Những bông hoa nhỏ” chính thức trở lại trên sóng VTV với phiên bản mới mang tên “Vườn Tween”. Lần tái xuất này không chỉ mang diện mạo hiện đại mà còn đánh thức ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ khán giả Việt.

Tin đọc nhiều

1

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

Hai mỹ nhân tài hoa bạc mệnh của showbiz Việt, cùng qua đời ở tuổi 45

2

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

Trồng lúa ở Cuba, máy gặt trên cánh đồng lúa 16ha, gieo giống lúa CT16 của Việt Nam, đẫy bông, trĩu hạt

3

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang "gây bão" ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

Gặp một trong những người tạo ra giống lúa của Việt Nam đang 'gây bão' ở Cuba, vì sao giống lúa này được trồng ở Cuba?

4

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật "nóng" diễn biến tại chợ đen

Giá vàng hôm nay mới nhất 23/10 tăng nhẹ: Nhu cầu mua vẫn cao, cập nhật 'nóng' diễn biến tại chợ đen

5

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh

Xác minh tiệc sinh nhật trên du thuyền hạng sang liên quan Phó Giám đốc Sở NNMT tỉnh Quảng Ninh