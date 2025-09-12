Tom Cruise dẫn lối Ana de Armas bước vào giáo phái Scientology?



Yêu Tom Cruise, Ana de Armas có thể gia nhập Scientology?

Từ tháng 2/2025, dư luận bắt đầu đồn đoán về chuyện tình cảm giữa Tom Cruise và Ana de Armas sau khi cả hai bị bắt gặp dùng bữa tối cùng nhau vào đúng dịp Valentine. Tin đồn nhanh chóng lan rộng, trở thành chủ đề được theo dõi sát sao trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế. Đến tháng 5/2025, tạp chí US Weekly xác nhận cặp đôi đang trong giai đoạn tìm hiểu, dù chưa công khai chính thức.

Kể từ đó, Tom Cruise và Ana de Armas thường xuyên được bắt gặp đi du lịch cùng nhau, từ London đến Địa Trung Hải, rồi về sống chung tại trang trại ở Vermont của nữ diễn viên. Một nguồn tin thân cận tiết lộ rằng mối quan hệ giữa họ đang phát triển rất nghiêm túc, đến mức Ana bắt đầu tìm hiểu về Scientology – tổ chức tôn giáo mà Tom Cruise trung thành suốt nhiều thập kỷ. Theo nguồn tin, Tom Cruise thường không duy trì quan hệ lâu dài với người không chia sẻ cùng tín ngưỡng, nên việc Ana quan tâm đến Scientology có thể cho thấy mức độ cam kết của cô với mối quan hệ này.



Tom Cruise và Ana de Armas đang vướng nghi vấn hẹn hò (Ảnh: DM).

Trước đó, Tom Cruise từng đưa cả hai người vợ cũ là Nicole Kidman và Katie Holmes vào Scientology trước khi kết hôn với họ. Tuy nhiên, cả hai đều rút khỏi giáo hội sau khi ly hôn với Tom. Mặc dù có ba người con từ những mối quan hệ trước, Tom Cruise vẫn bày tỏ mong muốn tiếp tục có thêm con – điều này phù hợp với mong muốn làm mẹ của Ana de Armas.

Hiện tại, cả hai đang hợp tác trong bộ phim “Deeper” – một tác phẩm kinh dị siêu nhiên do Doug Liman đạo diễn, lấy bối cảnh dưới đáy đại dương. Dù đại diện của Ana từ chối bình luận về tin đồn tình cảm, một nguồn tin từ tạp chí People cho biết: “Ana thực sự thích ở bên Tom. Họ trở nên vô cùng thân thiết và Tom là chỗ dựa lớn cho cô – cả trong công việc lẫn đời sống cá nhân".

Tình trường nhiều sóng gió và lựa chọn riêng của Ana de Armas

Trước khi bước vào Hollywood, Ana de Armas đã trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi với nam diễn viên Marc Clotet. Cả hai kết hôn vào năm 2011 tại Tây Ban Nha nhưng chia tay chỉ sau hai năm. Dù chia tay, Marc Clotet vẫn khẳng định họ giữ được quan hệ bạn bè tốt đẹp.

Giai đoạn sau đó, Ana có hai mối tình kín tiếng với quản lý tài năng Franklin Latt và nghệ sĩ Cuba Alejandro Piñeiro Bello. Tuy nhiên, báo chí gần như không khai thác được nhiều thông tin bởi thời điểm đó Ana chưa phải là gương mặt nổi bật tại Hollywood. Mọi thứ thay đổi khi cô tham gia bộ phim “Deep Water” và bén duyên với Ben Affleck – nam diễn viên nổi tiếng với ba con cùng vợ cũ Jennifer Garner. Cặp đôi công khai tình cảm, thường xuyên xuất hiện trong kỳ nghỉ và dọn về sống chung tại Los Angeles. Tuy nhiên, mối quan hệ kết thúc vào tháng 1/2021 do khác biệt về lối sống. Ana không muốn định cư tại Mỹ, trong khi Ben Affleck không thể rời xa nơi ở vì con cái.



Ana de Armas mang trong mình hai dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. IG.

Sau Ben Affleck, Ana hẹn hò với Paul Boukadakis – Phó chủ tịch Tinder – trong ba năm từ 2021 đến 2024. Trong thời gian này, cô giữ kín đời tư và hiếm khi công khai tình cảm. Khi chia tay vào tháng 11/2024, truyền thông gần như không thể tiếp cận được bất kỳ chi tiết nào. Cuối năm 2024, Ana bị đồn hẹn hò với luật sư Manuel Anido Cuesta – con trai riêng của Tổng thống Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Tuy nhiên, mối quan hệ nhanh chóng kết thúc đầu năm 2025 do áp lực từ truyền thông và sự khó khăn trong việc giữ kín.

Nếu chuyện tình với Tom Cruise tiến xa, đây sẽ là lần hiếm hoi Ana công khai quan hệ tình cảm sau nhiều năm chọn cách giữ kín. Một nguồn tin tiết lộ rằng chính Penélope Cruz – bạn thân của Ana và cũng là tình cũ của Tom Cruise – là người kết nối hai ngôi sao. Penélope Cruz được cho là đã dành nhiều lời khen ngợi về Ana cả về năng lực diễn xuất lẫn tính cách cá nhân, khiến Tom Cruise chú ý.

Ana de Armas sinh năm 1988 tại Cuba, mang trong mình hai dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. Cô lớn lên trong một gia đình Công giáo, từng học tại trường nghệ thuật quốc gia Havana trước khi đến Tây Ban Nha và sau đó là Hollywood. Vai diễn đột phá của cô là trong phim “Knives Out” và sau đó là “Blonde” – nơi cô hóa thân thành Marilyn Monroe.

Hiện tại, với sự hậu thuẫn của Tom Cruise và các dự án điện ảnh lớn, Ana đang có những bước tiến vững chắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu mối quan hệ với Tom Cruise – một người nổi tiếng gắn bó với Scientology – sẽ ảnh hưởng thế nào đến lựa chọn cá nhân và con đường nghệ thuật của cô.

