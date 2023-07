Tom Cruise tái xuất với vai siêu điệp viên Ethan Hunt trong phần thứ bảy của loạt phim "Mission: Impossible" có tên "Dead Reckoning - Phần Một". Bộ phim được mong đợi này tạo ra sự cân bằng hoàn hảo giữa kịch bản hấp dẫn và hành động mạo hiểm, mang đến cho khán giả một cuộc phiêu lưu hồi hộp đầy hứng khởi, đồng thời là một sự tôn vinh ngọt ngào cho các bộ phim "Mission: Impossible" trước đây.

Một yếu tố nổi bật trong "Dead Reckoning - Phần Một" là cảnh quay kéo dài trên tàu chạy dọc Châu Âu Orient Express, nhắc lại cuộc chiến gay cấn của Hunt trong đường hầm Channel Tunnel giữa Anh và Pháp trong bộ phim "Mission: Impossible" đầu tiên do Brian De Palma đạo diễn vào năm 1996. Sự gợi nhớ đến thời kỳ đầu của loạt phim chắc chắn sẽ làm hài lòng những fan hâm mộ lâu năm.

Tom Cruise trở lại đầy mạnh mẽ trong "Điệp vụ bất khả thi 7"

Tom Cruise tái xuất với vai siêu điệp viên Ethan Hunt. Ảnh: IT.

Trong nhiệm vụ mới nhất này, Ethan Hunt thực hiện một nhiệm vụ phiêu lưu đầy hiểm nguy, như thường lệ, anh sẽ phải tìm kiếm một chìa khóa hình chữ thập với khả năng bí ẩn. Nó đóng vai trò quan trọng trong toàn bộ cốt truyện và liên quan đến một chương trình máy tính thông minh tự động được gọi là "thực thể". Chương trình này có khả năng xâm nhập vào mọi thứ từ hệ thống ngân hàng đến dữ liệu hoạt động tình báo.

Để thực hiện nhiệm vụ "bất khả thi" này, Hunt có sự hậu thuẫn của ê-kíp quen thuộc, bao gồm Benji thông minh và thành thạo về công nghệ, do Simon Pegg đóng, cùng Luther trung thành và tài ba, do Ving Rhames thể hiện. Cùng với họ là một thành viên mới tài năng tên là Grace, do Hayley Atwell diễn xuất. Grace là một nữ đạo chích khéo léo, được thuê để đánh cắp chìa khóa, làm gia tăng sự ly kỳ và khó đoán của nhiệm vụ.

Kẻ ác nhân đối đầu với Hunt là Gabriel, một nhân vật bí ẩn và tàn nhẫn, được Esai Morales thể hiện một cách xuất sắc. Gabriel có mối liên hệ sâu sắc và bí ẩn với "thực thể". Hắn cũng chứng tỏ mình là đối thủ đáng gờm của Hunt. Hỗ trợ Gabriel là Paris, được thể hiện bởi Pom Klementieff, nổi tiếng qua "Guardians of the Galaxy". Paris không chỉ rất mạnh mẽ mà cũng thừa khả năng đối đầu với Hunt.

Trở lại với phim là Vanessa Kirby trong vai White Widow và Rebecca Ferguson trong vai Ilsa Faust, hai nhân vật quen thuộc trong quá khứ của Hunt. Lựa chọn này khiến khán giả không thể không nhớ tới những tập phim từng rất thành công trong quá khứ.

Những cảnh hành động mãn nhãn trong "Mission: Impossible" phần 7. Ảnh: IT.

Khi bộ phim đưa khán giả đi qua Abu Dhabi, Ý và dãy núi Alps tại Áo, tất cả đều xoay quanh những pha hành động phi tưởng chừng phi thực tế và "Dead Reckoning" không hề làm người xem thất vọng. Một cuộc rượt đuổi ở Rome, Hunt và Grace bị còng tay chung trong khi lái một chiếc Fiat 500 màu vàng là một trong những điểm nhấn. Ngoài ra, pha hành động trên máy bay trực thăng và nhảy dù mà Cruise đã từng khoe trước đó, dù không phải là quá điên rồ so với bám trên bánh máy bay Airbus A400M trong "Rogue Nation" (2015) hay leo tháp Burj Khalifa tại Dubai trong "Ghost Protocol" (2011).

Với thời lượng dài đến hai giờ ba mươi ba phút, bộ phim có thể gây cảm giác dài dòng. Tuy nhiên, đạo diễn Christopher McQuarrie đã thành công trong việc giữ cho bộ phim luôn hấp dẫn. Cốt truyện được xây dựng khéo léo, kết hợp giữa hành động và những cảnh hài hước nhẹ nhàng.

"Dead Reckoning - Phần Một" là một bộ phim giải trí vô cùng hấp dẫn, với sự xuất hiện của Tom Cruise, ngôi sao không hề giảm đi sức hút và sự nhiệt huyết của mình trong các cảnh hành động.