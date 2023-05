Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với BBC News, nam diễn viên hàng đầu Hollywood Tom Hanks đã chia sẻ ý kiến của mình về người mà anh tin rằng, sẽ đủ khả năng để đảm nhận vai diễn James Bond. Tom Hanks khẳng định, Idris Elba sẽ là người hoàn hảo cho vai diễn này, với ngoại hình và tài năng diễn xuất, nam diễn viên da màu có thể hóa thân thành điệp viên huyền thoại. Hanks thậm chí còn đi xa hơn khi nói đùa sẽ cấp cho Elba "giấy phép giết người" nếu mình có quyền. Trong nguyên tác, điệp viên James Bond cũng được cấp loại giấy phép này.

Idris Elba và Tom Hanks. (Ảnh: IT).

Elba đã được liên kết với loạt phim James Bond trong quá khứ, với những tin đồn xoay quanh khả năng anh ấy sẽ đảm nhận vai diễn này. Tuy nhiên, nam diễn viên đã liên tục phủ nhận những tin đồn. Trên thực tế, trong một cuộc phỏng vấn gần đây với The Guardian, Elba đã nói rằng mặc dù anh thân thiết với các nhà sản xuất Bond là Barbara Broccoli và Michael G. Wilson, nhưng chưa bao giờ được mời đóng vai James Bond. Mặc dù vậy, Hanks vẫn tin rằng Elba sẽ tạo ra một Bond tuyệt vời, và những khẳng định của Hanks chỉ đổ thêm dầu các suy đoán về việc ai sẽ đảm nhận vai diễn tiếp theo.

Tom Hanks chọn diễn viên nào cho vai James Bond?

Bên cạnh những suy nghĩ của mình về loạt phim Bond, Hanks cũng nói về cuốn sách mới của mình mang tên "The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece". Cuốn sách là một câu chuyện hư cấu về việc tạo ra một bộ phim theo phong cách Marvel, đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Trong khi một số nhà phê bình khen ngợi sự hấp dẫn và hài hước của Hanks, thì những người khác lại chỉ trích cuốn sách quá lan man và thiếu trọng tâm. Tuy nhiên, Hanks đang thẳng thắn đón nhận những lời chỉ trích, nói rằng là một ngôi sao điện ảnh, anh ấy đã quen với việc xử lý các loại phản hồi khác nhau với tâm thế học hỏi.

Trên thực tế, phần lớn nguồn cảm hứng cho cuốn sách của Hanks đến từ kinh nghiệm của chính anh khi làm việc trong ngành điện ảnh. Cuốn sách có dàn nhân vật bao gồm một đạo diễn lập dị và một nam diễn viên tự cao, cả hai đều được truyền cảm hứng từ những cuộc gặp gỡ của chính Hanks với những tính cách khó tính trên phim trường. Hanks thừa nhận rằng, làm việc trong ngành công nghiệp điện ảnh là một thử thách và không phải ngày nào cũng là một ngày tốt lành. Tuy nhiên, anh ấy tin rằng điều quan trọng là phải duy trì một thái độ chuyên nghiệp, ngay cả khi mọi thứ trở nên khó khăn.

Trong cuộc phỏng vấn của BBC, chủ đề hiện đại hóa văn học cổ điển cũng được thảo luận. Hanks chia sẻ niềm tin của mình rằng mọi người nên được phép tự quyết định xem họ cảm thấy bị xúc phạm vì điều gì, thay vì để nhà xuất bản và biên tập viên đưa ra những quyết định đó thay họ. Anh ấy bày tỏ sự phản đối ý tưởng rút gọn sách do tính nhạy cảm hiện đại, điều quan trọng là phải đọc sách ở dạng nguyên bản để đánh giá đầy đủ về chúng. Gần đây, nhiều tác giả phải đối mặt với việc thay đổi, rút gọn nội dung các cuốn sách đã xuất bản từ lâu vì có các yếu tố được cho là nhạy cảm ở thời hiện đại như phân biệt chủng tộc, giới tính...