Tôn Di vẫn sống chung nhà với chồng cũ sau ly hôn.

Ngày 4/1, Sohu đưa tin Tôn Di lần đầu chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ với Đổng Tử Kiện trên sóng truyền hình. Nữ diễn viên cho biết không cảm thấy đau khổ, bi kịch như nhiều người vẫn nghĩ. Ngược lại Tôn Di còn tin rằng cuộc sống của cô hay Đổng Tử Kiện sẽ tốt đẹp hơn sau quyết định chia tay.

Theo Tôn Di, hậu ly hôn, cô và chồng cũ vẫn hòa thuận như người một nhà. Nữ diễn viên và con gái vẫn sống chung với Đổng Tử Kiện. Nguyên nhân là cả hai chưa nói cho con gái biết chuyện cha mẹ đường ai nấy đi. Tôn Di và chồng cũ dự định đợi con gái lớn hơn mới nói cho bé biết để không làm ảnh hưởng đến tâm lý và sự phát triển.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện giữ kín việc ly hôn với con gái. Ảnh: Sohu.

Tôn Di và Đổng Tử Kiện hẹn hò năm 2016. Đến tháng 5/2017, họ kết hôn. 4 tháng sau, cả hai đón con gái đầu lòng. Họ kín tiếng đời tư trong suốt 6 năm bên nhau. Tháng 8/2022, Tôn Di và Đổng Tử Kiện thông báo ly hôn.

Theo Sina, Tôn Di và Đổng Tử Kiện ly thân từ đầu năm 2022. Nguyên nhân chia tay là hai nghệ sĩ trẻ có kế hoạch phát triển cuộc sống đối lập. Do không còn tiếng nói chung trong quan điểm và lối sống dẫn đến việc cả hai phát sinh mâu thuẫn không thể cứu vãn.

Nguồn tin của 163 cho biết cặp sao rạn nứt quan hệ vì vấn đề con cái. Trên chương trình See You Again 2021, Tôn Di từng chia sẻ mệt mỏi, căng thẳng khi liên tục bị gia đình thúc ép sớm mang thai con thứ 2. Điều này đi ngược lại mong muốn của nữ diễn viên. Cô muốn dành thời gian thực hiện dự định cho bản thân.

Tôn Di sinh năm 1993. Cô được yêu thích nhờ các tác phẩm Nhân sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, Lương sinh liệu đôi ta có thể ngừng đau thương, Bởi vì được gặp em, Mười lăm năm chờ đợi chim di trú, Mị Nguyệt truyện.

Nét đẹp mong manh, đôi mắt trong trẻo và thuần khiết của Tôn Di trong những dự án tình cảm bi thương nhận được sự yêu thích từ khán giả. Cô được xem là "mỹ nhân phim bi" của Trung Quốc. Tháng 11/2022, Tôn Di gây ấn tượng với màn hóa thân thành nữ thần tại lễ trao giải Kim Ưng.

Đổng Tử Kiện sinh năm 1993, là diễn viên kiêm nhà sản xuất. Ở cả hai vai trò, nam nghệ sĩ đều có thành tích nổi bật.

Năm 2017, Đổng Tử Kiệt lọt vào danh sách 30 người trẻ có ảnh hưởng nhất Trung Quốc do tạp chí Forbes vinh danh. Anh được mệnh danh là "thái tử Kinh Khuyên" khi có mẹ là bà Vương Kinh Hoa - quản lý nghệ sĩ quyền lực trong showbiz Hoa ngữ.

Một số tác phẩm nổi bật của Đổng Tử Kiện có thể kể đến Bút tiên 3, Đại giang đại hà, Hẹn em nơi ấy, Kiến quân đại nghiệp, Lớp học thiếu niên, Ai là hung thủ.