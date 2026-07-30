1/5. Tôn Tẫn - quân sư nổi tiếng thời Chiến Quốc bị ai hãm hại khoét xương bánh chè, xăm hình lên mặt? Bàng Quyên 0% Trương Nghị 0% 0% người chơi trả lời đúng câu hỏi này Bàng Quyên chính là người đã hãm hại Tôn Tẫn.Bàng Quyên và Tôn Tẫn vốn là bạn đồng môn, cùng theo học binh pháp của Quỷ Cốc Tử. Do đố kỵ với tài năng quân sự xuất chúng của Tôn Tẫn, Bàng Quyên sau khi làm tướng quốc nước Ngụy đã lừa Tôn Tẫn đến đây, vu oan giáng họa và dùng hình phạt tàn khốc (khoét xương bánh chè, xăm chữ lên mặt) nhằm hủy hoại sự nghiệp của ông.

2/5. Tôn Tẫn đã dùng kế gì để thoát khỏi sự giam lỏng của người hãm hại và trốn sang nước Tề? Hối lộ lính canh để được tự do 0% Giả điên 0% 0% người chơi trả lời đúng câu hỏi này Tôn Tẫn đã giả vờ phát điên, ăn nói lảm nhảm và hành xử kỳ quặc khiến Bàng Quyên mất cảnh giác, từ đó được sứ giả nước Tề cứu thoát.

3/5. Trong trận Quế Lăng (năm 353 TCN), Tôn Tẫn đã dùng kế gì để cứu nước Triệu đang bị nước Ngụy vây đánh? "Vây Ngụy cứu Triệu" 0% Phục kích ở đường núi hẹp 0% 0% người chơi trả lời đúng câu hỏi này Trong trận Quế Lăng năm 353 TCN, Tôn Tẫn đã dùng kế "Vây Ngụy cứu Triệu" (đánh thẳng vào Đại Lương, nước Ngụy) để buộc quân Ngụy phải rút lui từ nước Triệu về cứu nhà, qua đó giải vây cho nước Triệu.

4/5. Chiến thuật mà Tôn Tẫn sử dụng tại Trận Quế Lăng sau này xếp vào bộ sưu tập mưu kế nổi tiếng nào? Tam thập lục kế 0% Ngô tử binh pháp 0% 0% người chơi trả lời đúng câu hỏi này Chiến thuật "Vây Ngụy cứu Triệu" thuộc Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế), cụ thể là kế thứ hai trong nhóm "Thắng chiến kế" (kế khi đang có thế thắng).