Hình ảnh tàu sân bay Mỹ USS George Washington và các tàu hộ vệ nhìn từ đỉnh núi Sơn Trà
Sáng 30/7, tàu sân bay USS George Washington của Mỹ đã tiến vào Vịnh Đà Nẵng (Việt Nam), bắt đầu chuyến thăm, giao lưu hữu nghị đầu tiên đến TP.Đà Nẵng.
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