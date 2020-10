Tôn vinh "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng"

Tôn vinh 400 tấm gương tiêu biểu



Lãnh đạo Bộ LĐTBXh họp bàn tổ chức sự kiện Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020

Mới đây trong buổi họp của Bộ LĐTBXH nhằm chuẩn bị tổ chức các hoạt động kỷ niệm Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành LĐTBXH phải lựa chọn 400 tấm gương tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực của xã hội có thành tích xuất sắc vì cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đối tượng yếu thế, những người có tấm lòng thiện nguyện... Việc lựa chọn phải đúng, trúng, tiêu biểu, tạo sự lay động, đánh thức lòng nhân ái, hướng thiện của xã hội".

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4711/VPCP-KGVX ngày 12/6/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm tổng kết 10 năm Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg ngày 25/3/2010 phê duyệt Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 (Đề án 32), đánh dấu một mốc mới quan trọng của ngành công tác xã hội tại Việt Nam, Bộ LĐTBXH đang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Mục đích nhằm biểu dương, tôn vinh những cá nhân điển hình, tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực an sinh xã hội, làm công tác chăm lo cho đối tượng yếu thế; những tấm gương sáng người tốt - việc tốt, các cá nhân có sáng kiến vì cộng đồng; những người có tấm lòng thiện nguyện, chung tay góp sức chăm lo hỗ trợ, giúp đỡ cho người có công với cách mạng, người nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn, người gặp rủi ro, hoạn nạn trong cuộc sống... góp phần ổn định an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm an sinh xã hội cho tất cả mọi người;

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung yêu cầu việc lựa chọn những tấm gương phải đúng, trúng, tiêu biểu, tạo sự lay động, đánh thức lòng nhân ái trong xã hội. Khơi dậy, cổ vũ, động viên, khích lệ những tấm gương tiêu biểu, điển hình vì cộng đồng,... thông qua việc tổ chức Hội nghị để tạo sự lan tỏa tới toàn xã hội nhằm nhân rộng các mô hình điển hình; tạo hiệu ứng tích cực, góp phần xây dựng, giữ gìn và nâng cao đạo đức xã hội.

Dự kiến các hoạt động trên sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 13-14/11/2020, tổ chức tại Hà Nội.



Tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm

Theo kế hoạch, các điểm nhấn quan trọng trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2020 bao gồm: Gặp mặt các tấm gương tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực công tác xã hội; Tổ chức các gian hàng trưng bày sản phẩm của thương binh, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế; Lễ tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng"; Phát động cuộc thi các tác phẩm báo chí tiêu biểu về công tác xã hội trong các lĩnh vực chăm sóc người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới; Xây dựng phim, phóng sự về các tấm gương tiêu biểu về công tác xã hội trong các lĩnh vực chăm sóc người có công, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, bảo vệ trẻ em, phòng chống tệ nạn, bình đẳng giới; Biên soạn, xuất bản cuốn sách về các cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc nhất được khen thưởng tại Hội nghị tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".

Theo đề xuất của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, trong 400 gương được tôn vinh sẽ lựa chọn ra 50 gương tiêu biểu để được tiếp kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Phủ Chủ tịch và đề xuất tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba cho các cá nhân này vì có những đóng góp thầm lặng vì cộng đồng và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Với Lễ tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng", tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, sẽ trân trọng kính mời Thủ tướng Chính phủ đến dự, phát biểu tại Hội nghị, đồng thời đề xuất tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 400 gương mặt tiêu biểu này. Cùng với đó là lựa chọn cuốn sách viết về các cá nhân tiêu biểu, điển hình có thành tích xuất sắc nhất để khen thưởng tại Hội nghị tuyên dương "Những tấm gương sáng thầm lặng vì cộng đồng".