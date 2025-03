Tổng Bí thư yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, thường xuyên kéo lên Trung ương

Trên cơ sở báo cáo của Thanh tra Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra trong việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại trong thời gian qua. Nổi bật, là từ đầu nhiệm kỳ đến nay ngành thanh tra đã giải quyết khối lượng lớn, đã tiếp gần 9.000 lượt người với hơn 8.000 vụ việc và gần 1.000 đoàn đông người; tiếp nhận, xử lý gần 48.000 đơn thư của người dân, rà soát, phối hợp giải quyết hơn 1.000 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người tồn đọng, phức tạp kéo dài; qua đó, tiếp tục đảm bảo quyền lợi cho nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng, tình hình khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện đông người trên một số địa bàn, lĩnh vực còn diễn biến phức tạp, nhiều đoàn tập trung kéo về Trung ương; trong đó vấn đề khiếu kiện đất đai vẫn là vấn đề nóng, phức tạp, chiếm trên 75 % số vụ việc.



Theo Tổng Bí thư, nguyên nhân của vấn đề này là một số cơ chế chính sách còn bất cập, rồi ý thức chấp hành pháp luật của người dân, tâm lý, thói quen kiện lên trên; đặc biệt vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng, thiếu trách nhiệm, yếu kém trong quản lý nhà nước, có nơi mất đoàn kết, thiếu dân chủ, mâu thuẫn trong nội bộ, khiến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật ở địa phương không đạt được kết quả cao.

Nhấn mạnh, thời gian tới Đảng, Nhà nước sẽ triển khai cùng lúc nhiều chủ trương, quyết sách lớn, chiến lược mang tính cách mạng, tạo nền tảng vững chắc để cho đất nước phát triển, đặc biệt là phải chuẩn bị thật tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần XIV; do đó, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo phải được quan tâm hơn nữa. Tổng Bí thư đề nghị, các cấp ủy đảng, các bộ các ngành, địa phương phải quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 07 ngày 24/12/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Tổng Bí thư yêu cầu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ tăng cường kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu về trách nhiệm tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo các quy định này được thực hiện một cách nghiêm túc nhất.

Cùng dự buổi làm việc có Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư Trung ương Đảng, Chánh văn phòng Trung ương Lê Hoài Trung.

"Phải tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, thường xuyên kéo lên Trung ương trong quý 2/2025; không để phát sinh điểm nóng về ANTT, đồng thời rà soát, thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở, hạn chế tối đa việc phát sinh trong vụ việc mới lên Trung ương, địa phương nào thiếu trách nhiệm xảy ra khiếu kiện đông người lên Trung ương phát sinh trở thành điểm nóng về ANTT thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương đó phải chịu trách nhiệm.

Giao cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, xem xét trách nhiệm nghiêm minh đối với từng vụ việc, từng địa phương. Đảng ủy, Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương hướng dẫn, đôn đốc các tỉnh ủy, thành ủy, UBND các tỉnh, thành phố rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc trên, không khoán trắng cho địa phương, tránh việc chỉ chú trọng giải quyết hết thẩm quyền mà không chú trọng đến giải quyết hết nội dung.

Những vấn đề thuộc thẩm quyền của Trung ương hướng dẫn, giải quyết kịp thời, những vấn đề vướng mắc về pháp luật thì cần được thống kê, phân tích cụ thể và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan. Lưu ý là phải tăng cường đối thoại, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, chấp hành kết quả giải quyết đúng đắn các cơ quan có thẩm quyền” - Tổng Bí thư Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt yêu cầu, cần phân định rõ trách nhiệm và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố Hà Nội, Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn Thủ đô. Đảng ủy Công an Trung ương chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến khiếu nại, tố cáo, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng về ANTT, đồng thời đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự, an ninh, trật tự; phân loại có biện pháp đối sách với các đối tượng lợi dụng khiếu kiện để gây rối, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, lợi dụng vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo để chống Đảng, Nhà nước.

Dịp này, Tổng Bí thư cũng yêu cầu, Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo Thanh tra Chính phủ triển khai Đề án sắp xếp hệ thống cơ quan thanh tra tinh gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đồng bộ với chủ trương sắp xếp lại đơn vị hành chính các cấp, tiếp tục rà soát, sửa đổi, tham mưu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, quyền và lợi ích của công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, các văn bản pháp luật khác có liên quan đảm bảo đồng bộ, thống nhất để người dân thực hiện. Đồng thời cần xác định rõ điểm dừng trong việc chấp hành pháp luật để người dân thấy rõ đâu là quyết định xử lý cuối cùng của vấn đề. Đặc biệt cần đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo đảm bảo tính liên thông giữa Thanh tra Chính phủ với Bộ, cơ quan, ngành, địa phương.