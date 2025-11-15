Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
1 năm thực hiện Kết luận tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân năm 2024
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Tin tức
Thứ bảy, ngày 15/11/2025 11:16 GMT+7

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu tập trung lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự, khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử

+ aA -
Quỳnh Nguyễn Thứ bảy, ngày 15/11/2025 11:16 GMT+7
Tổng Bí thư Tô Lâm quán triệt, cần tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, chạy suất ứng cử, chạy phiếu bầu hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự Hội nghị tại Nhà Quốc hội, sáng 15/11. Ảnh: Media Quốc hội

Sáng 15/11, tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Nhân sự là khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử

Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng, là bước cụ thể hóa, triển khai chỉ đạo của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, đất nước ta đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử đều là những dấu mốc quan trọng, gắn liền với một giai đoạn lịch sử và nhiệm vụ cách mạng khác nhau của dân tộc, từ kháng chiến kiến quốc, đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước cho đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt tám thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của lòng tin, của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, của tinh thần trách nhiệm, ý chí làm chủ đất nước của nhân dân ta.

Cuộc bầu cử cũng khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của nhà nước ta, mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, nhà nước ta là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Media Quốc hội

Tổng Bí thư nêu rõ, cuộc bầu cử lần thứ XVI diễn ra đúng dịp kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên sẽ tiếp nối mạch nguồn dân chủ của đất nước, khẳng định sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa đất nước vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới. Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo ra bước khởi đầu quan trọng để xây dựng lại toàn bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đây cũng là dịp để khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp.

Vì vậy, cuộc bầu cử lần này sẽ được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là phải tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị, đảm bảo cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Hội đồng Bầu cử quốc gia và của các cơ quan đã chuẩn bị chu đáo nội dung hội nghị. Với các văn bản hướng dẫn chi tiết đã được ban hành, tin tưởng rằng các cấp, các ngành sẽ nắm vững được những yêu cầu, quy trình tổ chức của cuộc bầu cử. Theo ông, đây sẽ là cẩm nang để các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở bắt tay ngay vào hành động, chuẩn bị sớm và kỹ lưỡng các công việc, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử quan trọng này.

Tổng Bí thư quán triệt cần tập trung lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự, khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử. Ảnh: Media Quốc hội

5 vấn đề trọng tâm cần quán triệt

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư nhấn mạnh năm vấn đề trọng tâm cần quán triệt:

Một là, tập trung lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự, khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử.  Việc giới thiệu người ứng cử phải được tiến hành công khai, minh bạch, lắng nghe ý kiến rộng rãi từ cơ sở nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, gắn liền với quy hoạch cán bộ, với kết quả Đại hội Đảng các cấp và bám sát yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đảm bảo tính kế thừa, liên thông và đổi mới.

Cơ cấu đại biểu cần đảm bảo sự đại diện hài hòa giữa các ngành, các tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền; có tỷ lệ phù hợp với đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, đại biểu là trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, văn nghệ sĩ, chức sắc tôn giáo... để Quốc hội và Hội đồng nhân dân thực sự là diện mạo sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

"Chúng ta phấn đấu bầu đủ số lượng, cơ cấu đại biểu nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu", Tổng Bí thư quán triệt.

Lãnh đạo Quốc hội và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Media Quốc hội

Người đứng đầu Đảng ta nhấn mạnh, Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân phải thực sự là người đại diện trung thành của nhân dân, nói tiếng nói của dân, lo việc của dân, bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, trực tiếp là nhân dân ở nơi khu vực bỏ phiếu của mình. Phải lựa chọn, giới thiệu được những người thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực; đó phải là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với Tổ quốc và nhân dân, có đức, có tài, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của luật định và có những điều kiện thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.

Đồng thời, những người được giới thiệu phải có đủ điều kiện về sức khỏe, thời gian để tham gia và hoàn thành tốt trọng trách khi trúng cử. Nhiệm kỳ 2026-2031 là giai đoạn then chốt để hiện thực hóa hai mục tiêu chiến lược trăm năm của đất nước với yêu cầu đặt ra rất cao. Vì vậy, cần ưu tiên giới thiệu những người có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có tầm nhìn và năng lực tham gia hoạch định chính sách kiến tạo cho phát triển của địa phương và đất nước trong giai đoạn mới.

Ngược lại, cần sàng lọc kỹ lưỡng, kiên quyết loại bỏ ngay từ đầu những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ địa phương; những cá nhân có uy tín thấp, đạo đức kém, thiếu trung thực hoặc đang có dấu hiệu vi phạm, bị các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra.

Chủ tịch Quốc hội thông tin về những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Đồng thời, cũng cần đánh giá việc trong thời gian qua, một số đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân bị kỷ luật, một số lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật, từ đó rút kinh nghiệm để lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật và sự trong sạch của đội ngũ cán bộ, bảo đảm cơ quan dân cử nhiệm kỳ tới thực sự gồm những đại biểu ưu tú, liêm chính, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: “Những người được nhân dân tín nhiệm bầu làm đại biểu phải ra sức giữ vững nền độc lập của Tổ quốc, ra sức mưu cầu hạnh phúc cho đồng bào, phải luôn nhớ và thực hành câu: vì lợi nước, quên lợi nhà; vì lợi chung, quên lợi riêng". Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, với sự chuẩn bị nhân sự chu đáo, kỹ lưỡng, sẽ giới thiệu được những ứng cử viên xứng đáng nhất để nhân dân lựa chọn tại cuộc bầu cử sắp tới.

Hai là, tổ chức tốt việc hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong suốt quá trình bầu cử. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức các hội nghị hiệp thương ở các cấp để lập danh sách người ra ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân theo đúng luật định; phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử cũng như giám sát quá trình bầu cử.

"Toàn bộ quy trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kiên quyết không để xảy ra những hiện tượng tiêu cực như vận động không lành mạnh, chạy suất ứng cử, chạy phiếu bầu hoặc lợi ích nhóm làm sai lệch ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, quyền bầu cử của mình theo đúng luật, tuyệt đối không để bất kỳ hành vi cản trở trái phép nào xâm phạm quyền làm chủ của nhân dân", Tổng Bí thư chỉ đạo.

Ba là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, đồng thuận trong xã hội và nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri. Tập trung tuyên truyền sâu rộng để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, thấy được vinh dự, trách nhiệm của mỗi lá phiếu của cử tri đối với tương lai đất nước. Mỗi địa phương, mỗi cơ quan, đoàn thể nên phát động phong trào thi đua sôi nổi chào mừng bầu cử, tổ chức các diễn đàn, hội nghị tiếp xúc cử tri, hội thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử phù hợp với điều kiện cụ thể, tạo nên không khí chính trị sôi động, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Động viên, khích lệ mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia bỏ phiếu, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, không phải đi bỏ phiếu cho xong. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không chỉ tự mình đi bầu đầy đủ, đúng luật mà còn phải vận động gia đình, người thân, nhân dân xung quanh cùng hăng hái tham gia bầu cử. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, tham gia tuyên truyền, vận động, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp.

Bốn là, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời những vấn đề trong bầu cử.  Công tác bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử phải được chuẩn bị một cách chủ động, toàn diện, chặt chẽ. Các lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Chủ động có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống bất thường của thiên tai, bão lũ, bệnh dịch, thời tiết cực đoan, nhất là ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo; đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân, cơ sở vật chất và toàn bộ tiến trình bầu cử. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử phải được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

"Như Chính phủ báo cáo là còn khoảng 210 điểm nóng. Tôi cũng xin nói chính xác là không phải là 210 điểm nóng mà là 210 vụ việc mà người dân còn đang khiếu nại, khiếu kiện. Vừa qua Thanh tra Chính phủ, các cơ quan pháp luật và các chính quyền địa phương đã tích cực giải quyết. Con số hiện nay đã thu hẹp lại, trước đây gọi là nghìn vụ. Bây giờ còn con số khoảng 210 vụ, trong đó có khoảng 50 vụ việc là còn có người ra Hà Nội, ra Trung ương để khiếu kiện", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư đánh giá, vừa qua Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, các cơ quan đã vào cuộc rất quyết liệt và trách nhiệm. Ông đề nghị, từ nay đến hết năm 2025, cần tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nêu trên, không để nảy sinh, phát sinh những khiếu kiện nữa trong dân, đảm bảo bầu không khí lành mạnh, an toàn, yên tâm để thực hiện các công việc của đất nước, trong đó có bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Cạnh đó, kiên quyết đấu tranh, phản bác mọi luận điệu sai trái, xuyên tạc, kích động, lợi dụng bầu cử để chống Đảng, Nhà nước, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không để các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ, lợi dụng quá trình bầu cử để gây rối, vi phạm pháp luật.

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Media Quốc hội

Năm là, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị để tổ chức thành công cuộc bầu cử.  Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ trong quản lý, điều hành công tác bầu cử, từ khâu lập, cập nhật danh sách cử tri, hỗ trợ hiệp thương cho đến báo cáo kết quả bầu cử.

Song, phải đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn, an ninh mạng và bảo mật thông tin, không để xảy ra sai sót, lộ lọt dữ liệu. Các khâu trong quá trình tổ chức cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến các địa phương, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Tất cả vì mục tiêu chung là tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Hội đồng Bầu cử quốc gia, Đảng đoàn Quốc hội, Đảng đoàn Chính phủ, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, các bộ, ban, ngành ở Trung ương cần phối hợp chặt chẽ, thống nhất hành động, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc. Các tỉnh ủy, thành ủy khẩn trương triển khai, quán triệt chỉ đạo của địa phương để lãnh đạo toàn diện công tác bầu cử trên địa bàn, không để bị động, lúng túng ở bất cứ khâu nào.

Lưu ý thời gian từ nay đến ngày bầu cử (15/3/2026) không còn nhiều, chỉ còn đúng 4 tháng, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành bắt tay ngay vào hành động, làm việc thật cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không hình thức; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nắm vững khó khăn, vướng mắc, đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

"Tôi tin tưởng chắc chắn rằng, với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng với sự đồng lòng hưởng ứng tích cực của gần 100 triệu cử tri và nhân dân cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân tộc, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, phồn vinh, hạnh phúc", Tổng Bí thư phát biểu.

Tham khảo thêm

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam: Khơi dậy tự hào dân tộc, hiện thực hóa khát vọng hùng cường

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử khoá mới

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ dự và chỉ đạo Hội nghị toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị về bầu cử khoá mới

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ban Chấp hành Trung ương yêu cầu tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng đảm nhiệm trọng trách mới

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Bộ Chính trị điều động, phân công nhiệm vụ mới.

Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng
12

Tin tức
Xót xa lời nhắn “về cho con bú” của thân nhân người nghi bị sạt lở vùi lấp ở Đà Nẵng

Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Tin tức
Sạt lở nghi vùi lấp 3 người ở Đà Nẵng: “Không được để cứu nạn rồi thêm người bị nạn”

Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Tin tức
Sụt lún, nứt kéo dài hàng trăm mét trên Quốc lộ 24 đi qua “thủ phủ du lịch” Quảng Ngãi

Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Tin tức
Lốc xoáy cuốn nhà dân lúc nửa đêm, nước lũ cắt đôi cầu ở Quảng Ngãi

Đọc thêm

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao
Xã hội

Bé gái 14 tuổi viết thư cầu xin khoan hồng cho cha gây xôn xao

Xã hội

Vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc sau khi bản án của tòa tại tỉnh Hà Bắc được công bố đầu tháng 11.

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025
Thể thao

PVCFC – nhà tài trợ kim cương Giải Marathon Cà Mau 2025

Thể thao

Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau – CTCP (PVCFC – Phân Bón Cà Mau) tiếp tục đồng hành với giải trong vai trò nhà tài trợ kim cương, thể hiện sự gắn bó tự nhiên với mảnh đất nơi doanh nghiệp được hình thành và lớn lên.

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở
Tin tức

Đà Nẵng: Mưa lớn khiến giao thông các xã miền núi bị chia cắt bởi hàng loạt điểm sạt lở

Tin tức

Chính quyền các xã A Vương và Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) cho biết, mưa lớn kéo dài đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên các tuyến đường liên xã, trong đó có đoạn bị đứt gãy nghiêm trọng, gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân.

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc
Thế giới

Cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự bị bắt tại Trung Quốc

Thế giới

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã ra lệnh bắt giữ Thích Vĩnh Tín, cựu trụ trì Thiếu Lâm Tự, người bị tình nghi tham nhũng, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước
Nhà nông

Cà Mau thu 2,5 tỷ USD từ con tôm, nông dân đẩy mạnh nuôi tôm sinh thái, không cần thay nước

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, tỉnh đang quyết tâm phát triển ngành tôm không chỉ tăng sản lượng mà còn nâng cao chất lượng, hướng tới xây dựng ngành tôm công nghệ cao, sạch, thân thiện môi trường và có giá trị gia tăng lớn.

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi
Tin tức

Nutifood ủng hộ 10 tỷ đồng hỗ trợ người dân Gia Lai bị ảnh hưởng bởi bão Kalmaegi

Tin tức

Ngày 15/11, tại trụ sở Ủy ban MTTQ phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã trao tặng 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân gặp khó khăn do tác hại của cơn bão Kalmaegi.

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở
Tin tức

Lâm Đồng: Cấm đường đèo Prenn cả 2 chiều do nứt đường, sạt lở

Tin tức

Lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cấm cả 2 chiều đường đèo Prenn để đảm bảo an toàn do nứt mặt đường, sạt lở.

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?
Đông Tây - Kim Cổ

Thiếu niên dũng tướng Trần Quốc Toản đã thành Liệt sĩ công huân như thế nào?

Đông Tây - Kim Cổ

Trần Quốc Toản chỉ được duy nhất một lần chép gộp và gọn toàn bộ tiểu sử vào sử sách chính thống cổ truyền-bộ “Đại Việt sử ký toàn thư”-ở đoạn biên niên sử về năm Nhâm Ngọ (1282), khi sách này tường thuật diễn biến và kết quả của cuộc “Hội nghị vương hầu và trăm quan” nhà Trần, “bàn kế sách công thủ và chia nhau đóng giữ những nơi hiểm yếu”, chuẩn bị chống cuộc đại xâm lăng của đế chế Mông Nguyên lần thứ hai.

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?
Bạn đọc

Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý?

Bạn đọc

Luật sư Hoàng Anh Sơn – Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc tặng cho quyền sử dụng đất giữa người thân trong gia đình khá phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất phải được công chứng hoặc chứng thực mới có giá trị pháp lý.

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt
Thế giới

Mỹ sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt

Thế giới

Việc cung cấp khí thiên nhiên hoá lỏng từ Mỹ cho các nước châu Âu thông qua Hy Lạp sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt, đồng thời tạo ra các rủi ro đối với môi trường – Đó là nhận định của Giám đốc Trung tâm Síp của Viện Nghiên cứu Hoà bình Oslo (PRIO), ông Harry Tzimitras, chuyên gia về khu vực Đông Địa Trung Hải, tuyên bố.

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”
Pháp luật

Kẻ đốt quán cà phê khiến 11 người chết từ chối các câu hỏi tại tòa, nói “tai điếc, mắt mờ”

Pháp luật

Trong phần thủ tục khai mạc, Cao Văn Hùng, kẻ phóng hỏa sát hại 11 người im lặng trước các câu hỏi của thẩm phán, luật sư với lý do “tai điếc, mắt mờ” và ngoài ra, một số bị hại vắng mặt nên phiên tòa phải hoãn để đảm bảo quyền lợi của họ.

Làm thế nào để được gắn nhãn 'gạo Việt xanh, phát thải thấp', chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết
Nhà nông

Làm thế nào để được gắn nhãn "gạo Việt xanh, phát thải thấp", chuyên gia nêu những tiêu chuẩn cần thiết

Nhà nông

Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) cho rằng, Đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phát động vượt ra khỏi quy mô của một chuỗi giá trị ngành hàng mà đã tạo nên một hệ sinh thái.

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?
Thể thao

Tin sáng (17/11): 6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?

Thể thao

6 cầu thủ nào của U22 Việt Nam chắc suất đá chính tại SEA Games 33?; Liverpool muốn chiêu mộ Antoine Semenyo; AS Roma tiến gần việc mượn Joshua Zirkzee.

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc
Nhà nông

Trong ruộng trồng lúa ST25 của ông Hồ Quang Cua, ngỡ ngàng khi thấy con động vật này xuất hiện dày đặc

Nhà nông

Trùn đất xuất hiện dày đặc trong ruộng cấy giống gốc ST25 của Anh hùng lao động Hồ Quang Cua. Cha đẻ của giống lúa ST25 cho biết đã rất ngỡ ngàng về điều này.

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%
Hòa Bình thi đua yêu nước

Phường Kỳ Sơn (Phú Thọ): Điểm sáng kinh tế - xã hội sau sáp nhập, thu ngân sách vượt 620%

Hòa Bình thi đua yêu nước

Sau sáp nhập, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ đã có những kết quả phát triển kinh tế - xã hội ấn tượng, nổi bật là thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng và tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 15,2 tỷ đồng, vượt 620,45% dự toán được giao.

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên
Media

Cà phê chè đang “thay màu” đất dốc Điện Biên

Media

Từ những nương ngô, sắn khô cằn, người dân vùng cao Điện Biên hôm nay đang hái quả ngọt từ những đồi cà phê chè xanh mướt. Mỗi gốc cà phê không chỉ mang giá trị kinh tế, mà còn là niềm tin, là hy vọng của đồng bào về một cuộc sống đủ đầy hơn giữa núi rừng Tây Bắc.

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025
Kinh tế

Quỹ VinFuture công bố Tuần lễ Khoa học Công nghệ 2025

Kinh tế

Ngày 17/11 tại Hà Nội, Quỹ VinFuture chính thức công bố lịch trình Tuần lễ Khoa học Công nghệ VinFuture 2025, diễn ra từ ngày 02 – 06/12/2025 tại Hà Nội. Với chủ đề “Cùng vươn mình – Cùng thịnh vượng”, chuỗi sự kiện quốc tế thường niên năm nay tiếp tục khẳng định sứ mệnh của VinFuture trong việc kết nối tri thức, khơi dậy khát vọng phụng sự và nâng tầm vị thế của Việt Nam như một trung tâm khuyến khích khoa học và đổi mới sáng tạo của thế giới.

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ
Kinh tế

Vietbank ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão lũ

Kinh tế

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Vietbank đã triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ đồng bào vùng lũ” nhằm chia sẻ khó khăn với các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão sớm khôi phục sản xuất và ổn định cuộc sống.

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế
Tin tức

Chính phủ dự kiến dành hơn 81.000 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực y tế

Tin tức

Chính phủ tính toán kinh phí đầu tư cho y tế cơ sở khoảng 52.500 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 43.000 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 9.500 tỷ đồng); Y tế dự phòng 28.700 tỷ đồng (giai đoạn 2026-2030 là 18.700 tỷ đồng; giai đoạn 2031-2035 là 10.000 tỷ đồng).

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?
Thể thao

Lê Quang Liêm thua vì “khoảnh khắc thiên tài” nào của Alexander Donchenko?

Thể thao

Lê Quang Liêm đã kết thúc hành trình tại World Cup 2025 môn cờ vua khi thua Alexander Donchenko 3,5-4,5 ở vòng 5. Dù Lê Quang Liêm đã thể hiện được đẳng cấp và bản lĩnh, nhưng anh vẫn phải dừng bước bởi pha “xuất kỳ chiêu” quá tinh tế của đối phương.

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững
Chuyển động Sài Gòn

Công ty nông nghiệp bắt tay chặt hơn với quỹ đầu tư lớn từ Đức, tiếp sức cho nông nghiệp bền vững

Chuyển động Sài Gòn

DEG - định chế tài chính phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Tái thiết KWF của Đức dự kiến sẽ rót thêm vốn đầu tư dài hạn vào TTC AgriS, công ty nông nghiệp lớn với trụ sở tại TP.HCM.

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng
Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch: 3 con giáp giàu sang bứt phá, vận may nở rộ, tài sản tăng lên không ngừng

Gia đình

Cuối tháng 9 Âm lịch, 3 con giáp mở ra cơ hội tài lộc rực rỡ, giúp họ đầu tư thành công, khởi nghiệp thuận lợi, tài sản gia tăng nhanh chóng.

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai
Nhà nông

Có kỹ năng, nông dân ứng phó an toàn trước thiên tai

Nhà nông

Trong bối cảnh thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp, cực đoan và khó lường, Trung tâm Khuyến nông quốc gia đã phối hợp với các Sở, ngành và hệ thống khuyến nông cả nước triển khai loạt chương trình, dự án nhằm tăng cường kiến thức, kỹ năng ứng phó cho nông dân trong phòng, chống và giảm nhẹ rủi ro bởi thiên tai.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau
Tin tức

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Tin tức

Ông Lữ Quang Ngời (53 tuổi) - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long được Ban Bí thư điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, để HĐND tỉnh này bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh (nhiệm kỳ 2025-2030).

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
Nhà đất

Nhà ở xã hội Kim Chung: 8 giờ sáng “vỡ trận” hồ sơ, huỷ bỏ toàn bộ số tự phát
17

Nhà đất

8 giờ sáng 17/11, điểm tiếp nhận hồ sơ nhà ở xã hội Kim Chung hỗn loạn khi người của chủ đầu tư thông báo không chấp nhận danh sách số tự phát người dân lập từ đêm. Hàng trăm người thức trắng trở lại vạch xuất phát.

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới
Kinh tế

Thúc đẩy tài chính số: LPBank hỗ trợ hộ kinh doanh, tiểu thương thích ứng mô hình thuế mới

Kinh tế

Vừa qua, tại TP.HCM, Hội nghị “Chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế/dòng tiền cho hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán” đã thu hút hơn 500 hộ kinh doanh (HKD) trên địa bàn tham gia. Sự kiện do LPBank phối hợp cùng UBND phường Bến Thành, Thuế cơ sở 1 và Công ty Cổ phần MISA tổ chức, nhằm hỗ trợ cộng đồng tiểu thương thích ứng với lộ trình cải cách thuế mới của Chính phủ, dự kiến xóa bỏ thuế khoán từ năm 2026.

Tiến sĩ Ngôn ngữ: 'Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào'
Xã hội

Tiến sĩ Ngôn ngữ: "Giỏi tiếng Anh là quý nhưng giữ tiếng Việt là niềm tự hào"

Xã hội

TS. Nguyễn Nam nhắn nhủ với các bạn trẻ: “Hãy vững tiếng Anh để trao đổi bình đẳng với thế giới, nhưng hãy giữ tiếng Việt để trò chuyện với chính con tim mình, với gia đình và với cộng đồng".

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu
Nhà nông

Việt Nam đang nổi lên là nguồn cung uy tín một loài cá dễ nuôi nhưng bổ dưỡng ngang cá hồi cho toàn cầu

Nhà nông

Theo thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), Việt Nam đang nổi lên như nguồn cung cá rô phi tiềm năng trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi tận dụng tốt biến động thị trường để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden
Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden

Chuyển động Sài Gòn

Mâu thuẫn từ việc xin cục đá uống bia, 2 nhóm xảy ra xô xát, ẩu đả náo loạn tại quán ốc đêm Chú Kiệt 5 Garden trên đường Man Thiện.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11): Lặng sóng, đồng USD chờ tín hiệu mới

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (17/11) trong nước khá lặng sóng khi thị trường chính thức không có sự điều chỉnh nào đáng kể, còn thị trường tự do giữ nguyên so với sáng qua.

Tin đọc nhiều

1

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

Sinh viên Việt đầu tiên theo học đại học tại Harvard từ thập niên 1960 là ai?

2

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

Các nghệ sĩ tên tuổi là giảng viên thanh nhạc viếng mộ Giáo sư - Nghệ sĩ Nhân dân Trung Kiên

3

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn "lao dốc", người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

Giá vàng hôm nay mới nhất (16/11): Vàng nhẫn 'lao dốc', người dân tranh thủ xếp hàng đi mua

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng "tung chiêu" lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

Giá vàng hôm nay mới nhất (15/11) tiếp đà giảm sâu: Nhà vàng 'tung chiêu' lạ, người dân lại kéo nhau xếp hàng

5

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật

Hai Nghệ sĩ Nhân dân nổi danh, có con gái là mỹ nhân hàng đầu trong làng nghệ thuật