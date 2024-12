Tổng Biên tập Báo Nghệ An: "Tôi tự hào khi đồng nghiệp lần 2 đoạt Giải báo chí về nông nghiệp, nông dân, nông thôn"

Nhà báo Ngô Đức Kiên - Tổng Biên tập Báo Nghệ An.

Tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II- năm 2024, loạt phóng sự điều tra 4 kỳ: Những vấn đề "ẩn" sâu sau các xưởng gỗ dăm không phép, là 1 trong 42 tác phẩm xuất sắc đoạt giải. Cảm xúc của ông thế nào khi đây là lần thứ 2 liên tiếp Báo Nghệ An tiếp tục gặt hái được thành công tại Giải báo chí này?

- Từ nhiều năm qua, Báo Nghệ An đã luôn khẳng định được chất lượng hoạt động chuyên môn. Điều này một phần đã được khẳng định ở số lượng các tác phẩm đoạt giải ở các Giải báo chí cấp tỉnh và cấp Trung ương hàng năm.

Tính đến giữa tháng 11/2024, Báo Nghệ An đã đoạt hơn 60 giải báo chí, trong đó, khoảng xấp xỉ 1/3 là giải báo chí cấp quốc gia, hoặc giải báo chí do các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Riêng với Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam do Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, đây là lần tổ chức thứ II và cả hai lần Báo Nghệ An đều có tác phẩm chất lượng đoạt giải. Tôi rất vui về điều này và tự hào về các đồng nghiệp của mình.

Loạt bài: "Những vấn đề "ẩn" sâu sau các xưởng gỗ dăm không phép" đã đi đến tận cùng của vấn đề, phóng viên đã "giáp mặt" chủ các xưởng gỗ, phơi bày thủ đoạn tinh vi của các đối tượng vận chuyển gỗ dăm đi tiêu thụ và "chỉ mặt" từng cơ sở chưa được cấp Giấy đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật. Vậy điều gì làm nên thành công của loạt bài này, thưa ông?.

- Tuyến bài: "Những vấn đề "ẩn" sâu sau các xưởng gỗ dăm không phép" không đơn thuần phản ánh những hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động chế biến, kinh doanh dăm gỗ. Mà thông qua việc làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật để phân tích những hạn chế, thậm chí là tồn tại trong chính sách, quản lý nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp. Xin nói thêm, lĩnh vực lâm nghiệp tưởng như là thế mạnh của tỉnh Nghệ An khi sở hữu diện tích rừng trồng trên đất lâm nghiệp lớn nhất cả nước, nhưng thực tế đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An còn rất khiêm tốn. Vì vậy, rất cần làm rõ nguyên nhân dẫn đến hạn chế để hướng tới sự thay đổi và đây là đích hướng đến của tuyến bài.

Công ty TNHH Đầu tư PTP ở thị xã Thái Hòa bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên đến 170 triệu đồng do lắp đặt và tổ chức hoạt động 2 dây chuyền nghiền dăm, trong khi hạng mục này không có trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, không đúng với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt. Ảnh: Báo Nghệ An

Với người làm Tổng Biên tập, ở hầu hết sản phẩm báo chí đều có áp lực. Tuyến bài: "Những vấn đề "ẩn" sâu sau các xưởng gỗ dăm không phép" có những tác động đến lợi ích của một số tổ chức, cá nhân, có tính phản biện chính sách… thì đương nhiên người làm công tác quản lý đương nhiên sẽ có áp lực. Nhưng, với mục tiêu hướng đến của tuyến bài như tôi đã nói trên thì không hề gì. Hơn nữa, nghề báo vốn dĩ là nghề nhận lấy áp lực. Sản phẩm báo chí khi ra đời được bạn đọc đón nhận, có được sự lan tỏa, góp phần đóng góp cho tiến bộ xã hội thì mọi áp lực sẽ được giải tỏa và trở thành động lực tích cực, tôi nghĩ như vậy!.

Như đã nói, đây là lần thứ 2 liên tiếp Báo Nghệ An đoạt giải tại Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam. Có được kết quả này, là người đứng đầu Báo Nghệ An, ông và các đồng nghiệp chắc hẳn có "bí quyết"?.

- Tỉnh Nghệ An thường được ví như một "Việt Nam thu nhỏ", có miền núi, miền trung du, miền đồng bằng, miền ven biển. Với sự quan tâm chỉ đạo giúp đỡ của Trung ương, tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều hướng đi phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, phát triển kinh tế nông nghiệp được coi trọng, xem là nền móng để có sự quan tâm đầu tư phát triển. Mà khi kinh tế nông nghiệp được chú trọng, đồng nghĩa sẽ gắn với thúc đẩy phát triển nông thôn, sẽ có sự quan tâm thay đổi nâng cao từ vật chất đến tinh thần cho người nông dân.

Là cơ quan báo Đảng của tỉnh Nghệ An, vì vậy Báo Nghệ An rất quan tâm lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Sự quan tâm này được thông qua nhiều hành động cụ thể, trong đó, Ban Biên tập Báo Nghệ An thường xuyên định hướng cho cán bộ, phóng viên đầu tư chuyên sâu các đề tài thuộc lĩnh vực này, giúp cán bộ phóng viên từ khi phát hiện đề tài và cả quá trình thực hiện đề tài, để khi sản phẩm báo chí đến với bạn đọc đảm bảo chất lượng, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ II-năm 2024 đã có thêm thể loại báo phát thanh và báo truyền hình. Ông có đánh giá gì về "độ mở" của giải năm nay?. Chắc hẳn Báo Nghệ An sẽ là đơn vị thường xuyên có tác phẩm tham dự Giải ở các năm tiếp theo, thưa ông?.

- Tôi được biết Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam thu hút được sự quan tâm của các cơ quan báo chí và người làm báo. Ở Giải năm nay, việc tăng thêm các thể loại báo phát thanh và báo truyền hình đã thu hút được hơn 1.900 tác phẩm tham gia dự, điều này càng khẳng định Giải năm nay có sức hấp dẫn rất lớn đối với người làm báo nói chung, gồm cả người làm báo lĩnh vực phát thanh và truyền hình.

Hòa nhịp với xu thế chung, những năm qua Báo Nghệ An đã tăng cường công tác chuyển đổi số, đa dạng các loại hình báo chí trên nền tảng số, gồm cả thể loại báo phát thanh và báo truyền hình. Bởi vậy, tôi tin ở các năm tiếp theo, Báo Nghệ An không chỉ là đơn vị thường xuyên có tác phẩm báo in, báo điện tử, mà còn có đa dạng các tác phẩm ở thể loại phát thanh và truyền hình tham dự Giải.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!