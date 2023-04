Theo báo cáo mới nhất của Sở NN&PTNT TP.HCM, trong quý I năm 2023, đàn bò sữa là 40.095 con, giảm 16,8% so với cùng kỳ. Trong đó, bò cái vắt sữa 24.043 con (giảm 19,6% so với cùng kỳ); sản lượng sữa tươi 41.140 tấn (giảm 9,6 so với cùng kỳ).

Tổng đàn heo tính đến quý I năm 2023 là 141.761 con (giảm 15,8% so với cùng kỳ). Trong đó nái sinh sản là 15.455 con (giảm 19,7% so với cùng kỳ); sản lượng thịt heo là 9.800 tấn (tăng 10% so với cùng kỳ).

Nhìn chung tình hình chăn nuôi gia súc trên địa bàn TP.HCM tính đến quý I năm 2023 có xu hướng giảm so với năm ngoái. Lý giải về vấn đề này, bà Lê Đinh Hà Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y và chăn nuôi (Sở NN&PTNT) cho biết, hiện nay, tốc độ đô thị hóa nhanh ảnh hưởng đến diện tích đất sử dụng cho sản xuất nông nghiệp như xây dựng chuồng trại, đất trồng cỏ để cung cấp thức ăn xanh cho việc chăn nuôi, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành chăn nuôi.

Bà Lê Đinh Hà Thanh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Thú y và chăn nuôi (Sở NN&PTNT) lý giải về tình hình chăn nuôi trên địa bàn TP.HCM đầu năm 2023. Ảnh: Quang Sung

“Chi phí giá thành sản xuất cao hơn giá bán sản phẩm trên thị trường nên người chăn nuôi không có lãi, thậm chí còn lỗ. Tình hình dịch bệnh trên cả nước còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, bệnh mới nổi như dịch tả heo Châu Phi, mặc dù có vắc-xin phòng bệnh nhưng chưa được phổ biến rộng rãi nên người chăn nuôi vẫn còn e ngại đầu tư, mở rộng phát triển chăn nuôi”, bà Thanh cho biết.

Hiện nay, TP.HCM định hướng phát triển chăn nuôi, tập trung sản xuất con giống chất lượng cao, tăng số lượng trang trại quy mô lớn, có ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa. Tuy nhiên, đến nay TP chưa đạt được các mục tiêu như mong muốn do còn vướng mắc một số khó khăn.

Tổng đàn heo, bò sữa tại TP.HCM giảm là phù hợp với chính sách phát triển của thành phố. Ảnh: Nguyên Vỹ

Trong đó có khó khăn về việc xây dựng chuồng trại, các cơ sở hỗ trợ hoạt động chăn nuôi. “Không được xây dựng chuồng trại và các công trình phụ trợ trên đất nông nghiệp để mở rộng quy mô và ứng dụng được công nghệ cao, chỉ được xây dựng trên đất nông nghiệp khác”, bà Thanh nói.

Cũng theo đại diện Sở NN&PTNT, hiện nay, việc giảm đàn heo, bò sữa là phù hợp với chủ trương của thành phố. Trong đó, tập trung giảm dần quy mô chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ, phát triển chăn nuôi quy mô lớn.