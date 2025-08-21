Tại buổi họp báo diễn ra tại TP.HCM, ông Tezuka Daisuke - Tổng giám đốc kiêm trưởng đại diện Aeon Việt Nam, cho biết từ nay đến cuối năm Aeon Việt Nam có kế hoạch mở 3 trung tâm thương mại, siêu thị và trung tâm bách hóa tổng hợp mới.

Cụ thể, tháng 9 tới, Aeon sẽ khai trương trung tâm thương mại Aeon Tân An tại TP Tân An, tỉnh Long An (cũ), nay phường Long An, tỉnh Tây Ninh.

Aeon Tân An có diện tích sàn khoảng 27.000m2 với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng. Trung tâm thương mại này nằm trên trục đường huyết mạch Hùng Vương, liền kề quốc lộ 1A và chỉ cách đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương khoảng 1km.

Đáng chú ý, ông Tezuka Daisuke cho biết quý IV/2025, Aeon Việt Nam sẽ tiếp tục đưa vào vận hành hai trung tâm bách hóa tổng hợp - siêu thị tại Hưng Yên và TP.HCM.

Ông Tezuka Daisuke - Tổng giám đốc kiêm trưởng đại diện Aeon Việt Nam, chia sẻ về chiến lược tại Việt Nam. Ảnh: Aeon

Trước đó, tại buổi gặp Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đầu tháng 7, Tổng giám đốc Aeon Việt Nam cũng cho biết doanh nghiệp dự kiến sẽ có thêm 3 trung tâm mua sắm tại TP.HCM, trong đó có 2 trung tâm sẽ được mở rộng, phát triển ra các khu vực mới của TP.HCM.

Theo Aeon Việt Nam, 3 trung tâm với vốn đầu tư dự kiến hàng nghìn tỷ đồng và cần khoảng 1.000 đến 1.500 nhân sự cho quá trình hoạt động.

Với việc sắp khai trương loạt trung tâm thương mại và siêu thị dịp cuối năm, ông Tezuka Daisuke đánh giá thị trường bán lẻ Việt Nam rất tiềm năng và vẫn còn nhiều cơ hội cho kênh bán lẻ hiện đại. Ngoài các khu vực đô thị đông đúc, nhà bán lẻ Nhật Bản cũng có kế hoạch mở rộng về các tỉnh thành như Aeon Tân An sắp khai trương với những phân khúc và mô hình phù hợp.

Phối cảnh Aeon Tân An sắp khai trương tháng 9/2025. Ảnh: Aeon

Tổng Giám đốc Aeon Việt Nam tiết lộ kể từ khi đưa Aeon Tân Phú vào hoạt động tại Việt Nam đến nay, tập đoàn đã đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD vào Việt Nam.

Ông khẳng định Việt Nam là thị trường chiến lược trọng điểm bên cạnh Nhật Bản. Tập đoàn có kế hoạch đến năm 2030, mở rộng quy mô hoạt động gấp 3 lần so với hiện tại, chủ yếu về số lượng điểm bán và số vốn đầu tư cũng sẽ tăng gấp nhiều lần hiện nay.

Tại cuộc họp trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM đã đánh giá cao vai trò, đóng góp của Aeon trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, kết nối chuỗi cung ứng và xúc tiến thương mại tại TP.HCM.

Ông Được khẳng định TP.HCM coi trọng sự hiện diện và đóng góp của các tập đoàn đầu tư chiến lược, trong đó có Aeon. Thành phố cam kết sẵn sàng hỗ trợ Aeon mở rộng đầu tư và triển khai các dự án mới theo đúng qui định pháp luật, đặc biệt trong bối cảnh Thành phố đang mở rộng địa giới hành chính và chuyển mình mạnh mẽ về phát triển hạ tầng thương mại - logistics.