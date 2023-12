Tổng giám đốc Agribank tham dự Hội nghị song phương và làm việc với Agribank Chi nhánh Campuchia

Tham dự Hội nghị song phương có đại diện Lãnh đạo cấp cao một số đơn vị trọng yếu của NHNN, NHQG. Trong khuôn khổ Hội nghị, hai Thống đốc đã đồng chủ trì phiên đối thoại với các Ngân hàng Thương mại Việt Nam (NHTM) hoạt động tại Campuchia và nghe đại diện lãnh đạo cấp cao các NHTM trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của hiện diện thương mại tại Campuchia trong năm 2023, đồng thời khẳng định cam kết đầu tư, tuân thủ luật pháp Campuchia, vì sự phát triển bền vững của quan hệ kinh tế cũng như quan hệ hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng giữa Việt Nam và Campuchia. Hai Thống đốc cũng ghi nhận kết quả đạt được, khuyến khích NHTM tiếp tục phát huy thế mạnh về kinh nghiệm, công nghệ, hiểu biết thị trường, tiếp tục nỗ lực để khẳng định vị thế và đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế Campuchia, có những đóng góp tích cực vào hoạt động an sinh, xã hội.

Trong thời gian qua, NHQG luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các NHTM hoạt động như giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho những khách hàng gặp khó khăn, tăng dự trữ ngoại hối, điều chỉnh lãi suất, tỷ giá linh hoạt, kiểm soát nợ xấu và bảo đảm an ninh tiền tệ. Nhờ đó, hoạt động của Agribank Chi nhánh Campuchia tiếp tục ổn định, hoạt động kinh doanh có lãi. Mặc dù, Chi nhánh còn một số vướng mắc về thủ tục tăng vốn pháp định, huy động vốn và cho vay bằng KHR (Ri-el) nhưng Agribank Chi nhánh Campuchia đang rất nỗ lực để duy trì hoạt động an toàn, góp phần phát triển quan hệ thương mại giữa hai nước Campuchia - Việt Nam. Bên cạnh đó, Agribank Chi nhánh Campuchia có những đóng góp quan trọng về mặt an sinh xã hội trên địa bàn hoạt động.

Agribank định hướng tiếp tục duy trì và phát triển thương hiệu của Agribank tại thị trường Campuchia với mô hình pháp lý phù hợp sau khi hoàn thành tăng vốn pháp định theo quy định, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển sản phẩm dịch vụ, tiếp tục bảo đảm hoạt động ngân hàng an toàn, ổn định, hiệu quả và bền vững. Agribank sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách đối với Chi nhánh, tạo cơ chế thông thoáng, chủ động đối với Chi nhánh trong hoạt động kinh doanh; bên cạnh khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Campuchia, Chi nhánh sẽ tập trung vào đối tượng khách hàng là Doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng trưởng tín dụng đi đôi với kiểm soát được chất lượng tín dụng; đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, cung cấp các sản phẩm ngân hàng điện tử hiện đại đến khách hàng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt giám sát từ xa của Trụ sở chính.

Các đại biểu tham dự Hội nghị song phương năm 2023.

Các NHTM cũng tham gia Lễ công bố kết nối thí điểm thanh toán lẻ sử dụng mã QR Việt Nam - Campuchia, góp phần quan trọng để thúc đẩy khai thác có hiệu quả tiềm năng trao đổi du lịch và tăng cường kết nối kinh tế giữa hai quốc gia.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Kết nối thanh toán.

Nhân dịp này, Tổng giám đốc Agribank đã chủ trì làm việc với Lãnh đạo và toàn thể người lao động Agribank Chi nhánh Campuchia nhằm chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị liên quan tại Trụ sở chính chú ý tháo gỡ kịp thời các vướng mắc phát sinh và động viên người lao động của Chi nhánh tiếp tục nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn và hiệu quả kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.