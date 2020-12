Tổng kết năm 2020: Apple thành và bại những gì?

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả mọi người, và ngay cả “gã khổng lồ” Apple cũng phải đối mặt với một số sự gián đoạn. Hãng này đã phải sắp xếp rất nhiều rào cản về nguồn cung và sản xuất để đáp ứng đúng chu trình tung ra sản phẩm trong năm nay. Công ty thậm chí còn đẩy thời gian bán ra “con ngỗng vàng” của mình - dòng iPhone chậm hơn hai tháng do đại dịch.

Thành công: iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) ra mắt vào tháng 4 và đã chứng tỏ một bước đi thắng lợi của Apple. Chiếc iPhone này đã sử dụng rất nhiều bộ phận của iPhone 8, nâng camera lên 12MP từ iPhone XR, lấy chip A13 Bionic từ iPhone 11 và có giá bán chỉ từ 10,49 triệu đồng. Kể từ khi được công bố, iPhone SE (2020) đã bán được rất nhiều, chỉ sau iPhone 11.

Thành công: iPhone 12

iPhone 12 là sản phẩm tiếp nối tuyệt vời của iPhone 11, là điện thoại bán chạy nhất của Apple kể từ khi ra mắt vào tháng 09/2019. Apple đã bổ sung màn hình OLED độ phân giải cao, thiết kế mỏng mới với viền nhỏ hơn và các cạnh phẳng, camera chính sáng hơn, màu sắc mới và quan trọng nhất là mức giá tương tự.

Thành công: iPhone 12 Pro

Song song với iPhone 12, iPhone 12 Pro cũng nhận được rất nhiều lời khen nhờ việc bổ sung thêm 2GB RAM (RAM 6GB), camera tele 2x, phiên bản màu đẹp hơn và bộ nhớ trong cao hơn.

Thất bại: iPhone 12 mini

Apple đã tạo ra chiếc điện thoại nhỏ gọn tốt nhất năm 2020. So với Xperia 5 II hoặc Google Pixel 5, iPhone 12 mini ngắn hơn đáng kể (13,2mm), hẹp hơn (3,8mm), mỏng hơn (0,6mm) và nhẹ hơn (16g), trong khi vẫn giữ được các tính năng cao cấp - chip A14, Màn hình OLED, Face ID, hai camera 12MP, khả năng chống nước, sạc không dây, loa âm thanh nổi, v.v.

Và đó là phiên bản giá rẻ nhất trong “gia đình” iPhone 12. Tuy nhiên, những bất lợi về màn hình khiến sản phẩm này kém thu hút hơn so với những sản phẩm khác cùng mức giá.

Thành công: iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro Max là chiếc điện thoại đắt nhất, tốt nhất của Apple và có được phản hồi tích cực hơn cả mong đợi. Sản phẩm có cảm biến camera lớn nhất trên iPhone với tính năng ổn định dịch chuyển cảm biến, camera zoom dài hơn và màn hình lớn nhất - 6,7 inch.

Thất bại: Apple MagSafe

Apple đã đưa các nam châm cực nhỏ vào mặt sau của dòng iPhone 12, cho phép các phụ kiện có thể tháo rời như bao đựng ví hoặc bộ sạc không dây. Đáng tiếc, các phụ kiện MagSafe bị chê là dễ dàng rơi khỏi điện thoại và có giá khá đắt.

Thành công: Apple Watch SE

Chứng kiến sự thắng lợi của các sản phẩm có giá phải chăng, Apple đã tạo ra một chiếc Apple Watch SE với hầu hết các tính năng của Watch Series 6, nhưng với mức giá "dễ nuốt" hơn.

Thất bại: Tai nghe AirPods Max

Cuối cùng, Apple đã tung ra AirPods nhét tai và theo đánh giá ban đầu, AirPods Max mang lại âm thanh chất lượng cao mạnh mẽ và có khả năng khử tiếng ồn thành thạo. Nhưng chúng có giá quá cao, không gập lại được, nặng hơn nhiều và đi kèm trong một hộp đựng xấu xí.

Thành công: Chip Apple M1

Cuối cùng là chip Apple Silicon. Sự kiện trực tuyến "One More Thing" của Apple đã ra mắt chiếc máy tính xách tay và chip máy tính để bàn dựa trên ARM đầu tiên, Apple M1. M1 về cơ bản là phiên bản mạnh mẽ hơn của A14 Bionic bên trong iPad Air và iPhone 12, đã mang lại những cải tiến về năng suất so với chip Intel bên trong MacBook Pro 13, MacBook Air và Mac mini.

Nhờ những tối ưu hóa chặt chẽ mà Apple đã đưa vào OS X Big Sur và khả năng tuyệt đối của chip M1 dựa trên ARM, MacBook Pro 13 và MacBook Air có thể thực hiện tốt việc chỉnh sửa video, ảnh và viết mã ở mức hiệu năng của MacBook Pro 16.