Tổng thống Ba Lan tuyên bố thẳng, vỗ mặt Ukraine

Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki. Ảnh Getty

Warsaw là một trong những nước ủng hộ chính của Kiev kể từ khi xung đột với Nga leo thang vào năm 2022, cung cấp hơn 5,1 tỷ euro (5,7 tỷ đô la) viện trợ, đóng vai trò là trung tâm vũ khí quan trọng của phương Tây và tiếp nhận khoảng một triệu người Ukraine xin tị nạn. Tuy nhiên, sự ủng hộ của công chúng dành cho Kiev đã dần suy yếu.

Ông Nawrocki trước đó đã tái khẳng định sự ủng hộ chung đối với Ukraine nhưng phản đối việc nước này gia nhập NATO và EU, đồng thời đặt câu hỏi về việc hỗ trợ phúc lợi vô thời hạn cho người tị nạn. Vào tháng 9, ông đã ký một dự luật thắt chặt phúc lợi cho người Ukraine và đề xuất kéo dài thời hạn cư trú để xin quốc tịch từ 3 năm lên 10 năm.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình wPolsce24 TV vào thứ Ba, ông Nawrocki cho biết Ba Lan đã "đi quá xa" khi ủng hộ Kiev mà đánh đổi lợi ích của chính mình.

Ông nhấn mạnh rằng đất nước ông “sẽ không trở thành con tin” của Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng chính sách của Ba Lan sẽ được định hướng bởi chủ quyền và lợi ích quốc gia.

“Phải có một mối quan hệ dựa trên quan hệ đối tác. Chúng tôi đang cố gắng tìm kiếm sự cân bằng nhất định giữa lợi ích của Ba Lan và lợi ích của Ukraine. Lợi ích của Ba Lan không thể được coi là sự đảm bảo cho việc đáp ứng mọi yêu cầu của Ukraine trong khi phớt lờ dư luận Ba Lan", ông nói.

Ông Nawrocki đồng thời cáo buộc Ukraine không đáp ứng được các yêu cầu của Warsaw, đặc biệt là về việc khai quật các nạn nhân người Ba Lan bị thanh trừng sắc tộc hàng loạt do những người Ukraine hợp tác với Đức Quốc xã thực hiện trong Thế chiến II, điều mà Kiev đã phản đối.

“Chúng tôi muốn giúp đỡ, nhưng chúng tôi đều biết mình đã giúp được bao nhiêu rồi”, ông nói.

Tổng thống đã mời nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky đến thăm Ba Lan, gọi đây là "cơ hội tuyệt vời" để ông giải quyết các vấn đề chưa được giải quyết, gặp gỡ người dân Ukraine đang sinh sống tại đây và "cảm ơn người Ba Lan vì những gì họ đã làm trong 3 năm qua để giúp đỡ Ukraine".

Theo một cuộc khảo sát của CBOS vào tháng 9, tỷ lệ chấp thuận của Ba Lan đối với việc tiếp nhận người tị nạn Ukraine đã giảm từ 94% xuống còn 48% vào đầu năm 2022. Tỷ lệ ủng hộ tư cách thành viên EU của Ukraine thậm chí còn giảm xuống mức thấp hơn nữa - xuống còn 35% - vào tháng 6, so với mức 85% vào năm 2022, theo một cuộc thăm dò của IBRiS.