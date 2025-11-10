Tổng thống Zelensky tiết lộ nhân vật quyền lực bí mật giúp ông hàn gắn với ông Trump

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh The Week

Theo tiết lộ với The Guardian, người đó chính là Vua Charles III của Anh, người được ông Zelensky ca ngợi đã “đóng vai trò quan trọng hậu trường” trong việc khuyến khích ông Trump ủng hộ Ukraine mạnh mẽ hơn, sau vụ rạn nứt gây tranh cãi khiến nhà lãnh đạo Ukraine bị “đuổi khéo” khỏi Nhà Trắng hồi tháng 2 năm nay.

“Tôi không biết toàn bộ chi tiết, nhưng tôi hiểu rằng Đức Vua đã gửi những tín hiệu quan trọng tới Tổng thống Trump”, ông Zelensky nói, nhắc đến cuộc gặp riêng giữa Vua Charles và ông Trump trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Anh vào tháng 9 vừa qua.

Nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm rằng, ông Trump “rất tôn trọng nhà vua” và coi ông là “người cực kỳ quan trọng”. Theo ông Zelensky đó là một lời khen hiếm hoi của Tổng thống Mỹ vì “ông ấy không dành điều đó cho nhiều người”.

“Đức Vua rất tinh tế với nhân dân chúng tôi. Có lẽ ‘tinh tế’ chưa phải từ đúng nhất - ngài thực sự rất ủng hộ chúng tôi”, ông Zelensky nói về Vua Charles.

Trên mạng xã hội, nữ phóng viên Ukraine Diana Panchenko cũng chia sẻ lại lời của ông Zelensky: “Tôi không sợ ông Trump. Vua Charles đã giúp tôi xây dựng mối quan hệ với ông Trump. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Anh hồi tháng 9, Tổng thống Trump có buổi gặp riêng với Đức Vua. Ngài đã gửi cho ông Trump vài tín hiệu quan trọng".



Tổng thống Trump từng nhiều lần công khai thể hiện thiện cảm với Vua Charles.

Ông ấy là một người tuyệt vời, làm việc rất tốt, thực sự không thể tin nổi”, ông Trump nói trong chuyến thăm tới Vương quốc Anh.

Ông còn tiết lộ kế hoạch mời Vua Charles và Hoàng hậu Camilla sang thăm Mỹ vào năm tới - dù trong chuyến đi, ông Trump đã vài lần phạm quy nghi thức hoàng gia, bao gồm cả việc vỗ nhẹ lên lưng nhà vua.

“Ông Trump không hề ném bản đồ Ukraine”

Trong cuộc phỏng vấn, ông Zelensky cũng bác bỏ thông tin lan truyền rằng ông Trump đã “ném bản đồ Ukraine” khi bác bỏ khả năng phản công của lực lượng Ukraine trước Nga trong cuộc gặp tại Nhà Trắng hồi tháng 10.

“Ông ấy không hề ném gì cả, tôi chắc chắn điều đó”, ông Zelensky nói, đồng thời mô tả mối quan hệ cá nhân của ông với nhà lãnh đạo Mỹ là “bình thường”, “mang tính chất công việc” và “xây dựng”.

Trước đó, một số nguồn tin cho rằng ông Trump đã ném bản đồ chiến tuyến Ukraine và yêu cầu ông Zelensky “bàn giao toàn bộ vùng Donetsk cho Nga”. Những người có mặt tại cuộc họp tiết lộ với điều kiện giấu tên cho biết, không khí khi ấy nhiều lần biến thành cuộc tranh cãi, trong đó Tổng thống Mỹ đã liên tục thể hiện sự tức giận.