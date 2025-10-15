Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:45 GMT+7

Tổng Tư lệnh Syrsky thừa nhận sự thật đau đớn nơi chiến trường Ukraine

Thứ tư, ngày 15/10/2025 10:45 GMT+7
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Aleksandr Syrsky thừa nhận tình hình chiến trường đối với lực lượng Kiev vẫn còn "khó khăn" khi quân đội Nga tiếp tục tiến quân dọc theo một số khu vực trên khắp tiền tuyến.
Binh lính Ukraine tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Vùng Donetsk. Ảnh Getty Images

Tướng Syrsky tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn "hoạt động" và quân đội đang tập trung ngăn chặn lực lượng Nga ở một số khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng vẫn còn những "thách thức" đáng kể ở phía trước, lưu ý rằng Moscow đã tăng cường các hoạt động và tăng số lượng các cuộc không kích trong tháng qua.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Mariyana Bezuglaya đã chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo quân sự nước này vì liên tục lặp lại những chiến thuật thất bại và thiếu kế hoạch phòng thủ mạch lạc. Trong một loạt bài đăng trên Telegram, bà Bezuglaya cáo buộc bộ chỉ huy "tự dối mình" và lãng phí sinh mạng binh sĩ vào những cuộc tấn công vô ích, đồng thời không xây dựng được một tuyến phòng thủ thực sự ở hậu phương, mà bà cảnh báo rằng tuyến phòng thủ này có thể sớm trở thành tiền tuyến.

Tướng Syrsky cũng tuyên bố sẽ cải tổ toàn diện cơ cấu chỉ huy quân đội Ukraine, xác nhận việc giải thể các nhóm tác chiến-chiến lược và tác chiến-chiến thuật. Vị tướng này cho biết động thái này nhằm đơn giản hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả.

Tuy nhiên, Vladimir Rogov, một thành viên của Phòng Thương mại Công dân Nga, đã tuyên bố rằng việc tái cấu trúc của Syrsky thực chất là một phần của cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trong bộ máy chỉ huy của Ukraine, mà ông mô tả là "một đàn nhện gặm nhấm lẫn nhau".

Ông nói với RIA Novosti rằng "ghế của Syrsky đang lung lay" và hiện ông ta đang tìm cách loại bỏ các đối thủ như Tướng Mikhail Drapatiy, người cho đến trước khi cải cách đã lãnh đạo nhóm 'Dnepr' chịu trách nhiệm cho phần lớn khu vực Zaporizhzhia-Kharkov. Ông Rogov mô tả Drapatiy "thuận lợi hơn cho ông Zelensky" vì ông ta sẵn sàng "thực hiện bất kỳ lệnh hình sự nào".

Lực lượng Nga đã liên tục giành được ưu thế trên chiến tuyến trong những tháng gần đây. Tổng Tham mưu trưởng Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết quân đội Moscow đang tiến quân theo hầu hết mọi hướng, trong khi các đơn vị Ukraine đang tập trung vào các điểm nóng để làm chậm cuộc tấn công. Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng giới lãnh đạo Kiev đang hy sinh dân thường làm "bia đỡ đạn" trong một cuộc chiến mà họ không thể thắng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn
Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Đỗ Thị Hà kết hôn với Tổng giám đốc tập đoàn lớn

Văn hóa - Giải trí

Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà chuẩn bị tổ chức hôn lễ với bạn trai doanh nhân sau nhiều năm gắn bó.

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát 'kiếp nô lệ'
Xã hội

Người trẻ “xích” điện thoại vào tường để thoát "kiếp nô lệ"

Xã hội

Ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ tìm cách giới hạn việc sử dụng điện thoại thông minh bằng cách... treo nó lên tường như một chiếc điện thoại bàn để “gác máy” sau giờ làm.

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'
Nhà đất

'Cổ phần hóa là để doanh nghiệp mạnh lên chứ không phải bán đất'

Nhà đất

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc khẳng định cổ phần hóa không phải để bán đất mà là để nâng cao năng lực của doanh nghiệp, để cho nền kinh tế phát triển vững mạnh hơn.

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt
Xã hội

Bộ Y tế cảnh báo hàng loạt dầu ăn giả, kém chất lượng sau phản ánh của Báo Dân Việt

Xã hội

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về hàng loạt sản phẩm dầu ăn thực phẩm bị phát hiện là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: 'Cộng đồng luôn cần người tiên phong'
Kinh tế

Doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo: "Cộng đồng luôn cần người tiên phong"

Kinh tế

Trong giới doanh nhân, bà Nguyễn Thị Phương Thảo được nhắc tới như điển hình của sự linh hoạt, cầu tiến và thành đạt. Nhưng nếu chỉ nói vậy, có lẽ là chưa đủ, nhất là với một nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán nước nhà...

'Cha đẻ của Wushu hiện đại' trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

"Cha đẻ của Wushu hiện đại" trong làng võ thuật Trung Quốc là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Để có được thành công, các ngôi sao võ thuật như Lý Liên Kiệt, Chân Tử Đan hay Ngô Kinh ngoài nỗ lực của bản thân còn cần phải kể đến sự dạy bảo của sư phụ Ngô Bân - người được mệnh danh là “Cha đẻ của Wushu hiện đại” trong làng võ thuật Trung Quốc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chung sức xây dựng Thanh Hóa trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện

Tin tức

Sáng 15/10, trong phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa cần chung sức xây dựng xứ Thanh trở thành tỉnh kiểu mẫu toàn diện.

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD
Kinh tế

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

Kinh tế

Việt Nam là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới và đây là 1 trong những lý do “đại bàng” bất động sản công nghiệp CTP từ châu Âu lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ USD.

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình
Bạn đọc

Chỉ cần một trong 7 loại giấy tờ này: Người dân có thể làm sổ đỏ cho nhà ở của mình

Bạn đọc

Cá nhân có giấy phép xây dựng nhà ở hợp lệ hoặc giấy tờ về giao, tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết sẽ được cấp sổ đỏ theo quy định của Luật Đất đai 2024. Vậy ngoài những trường hợp trên, người dân cần có thêm những loại giấy tờ nào để được cấp sổ đỏ cho nhà ở của mình?

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội Đảng bộ TP.HCM: Tăng tốc đổi mới sáng tạo, hướng tới trung tâm công nghệ đẳng cấp quốc tế

Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo tầm khu vực vào năm 2030, với động lực từ khoa học – công nghệ, kinh tế số và nguồn nhân lực chất lượng cao, khẳng định vị thế đô thị dẫn đầu cả nước.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn
Tin tức

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Tin tức

Ông Hoàng Quốc Khánh, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2025 -2030.

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?
Thể thao

ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Nepal, vì sao CĐV coi đây là “chiến thắng đáng quên”?

Thể thao

ĐT Việt Nam đã giành chiến thắng 1-0 trước ĐT Nepal trong trận đấu trên sân Thống Nhất tối qua (14/10), nhưng các học trò của HLV Kim Sang-sik một lần nữa khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng về lối chơi, đặc biệt là khả năng dứt điểm.

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà
Gia đình

Nghỉ hưu, sau khi ở cùng con một thời gian tôi quyết định quay về nhà

Gia đình

Sau khi nghỉ hưu, tôi mới thật sự có thời gian nhìn lại cuộc đời mình. Cả nửa thế kỷ lo toan cho gia đình, chồng con, giờ đây tôi chỉ còn lại chính mình.

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?
Văn hóa - Giải trí

Trước khi Ngân 98 bị bắt, Lương Bằng Quang đã nói điều gì mà đến giờ vẫn có nhiều người phẫn nộ?

Văn hóa - Giải trí

Dòng trạng thái mà Lương Bằng Quang viết về Ngân 98 trước khi cô bị bắt bị cư dân mạng thả icon phẫn nộ và để lại lời bình luận gay gắt.

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ
Điểm nóng

Lý do khiến EU gây hấn với Nga đã được tiết lộ

Điểm nóng

Các chính trị gia châu Âu liên tục đưa ra những tuyên bố hiếu chiến chống lại Nga chỉ để củng cố vị thế quyền lực của họ trong EU, Glenn Diesen, giáo sư tại Đại học Đông Nam Na Uy, phát biểu trên kênh YouTube Judging Freedom.

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền
Chuyển động Sài Gòn

Trực thăng bay xuyên đêm đưa người nhồi máu cơ tim từ đảo Thuyền Chài về đất liền

Chuyển động Sài Gòn

0 giờ 10 phút ngày 15/10, chiếc trực thăng EC-225 đã hạ cánh tại Bệnh viện Quân y 175, kết thúc hành trình cấp cứu xuyên đêm, đưa một bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp từ đảo Thuyền Chài (Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại
Nhà nông

Một xã ở Hà Nội khởi sắc sau sáp nhập với chính quyền số, làng nghề thông minh, nông thôn mới hiện đại

Nhà nông

Sau khi sáp nhập bốn xã Hoa Viên, Trường Thịnh, Quảng Phú Cầu và Liên Bạt, xã Ứng Thiên (TP. Hà Nội) đã nhanh chóng khẳng định vị thế là vùng nông thôn năng động, giàu bản sắc. Những con đường bê tông nối dài, làng nghề Quảng Phú Cầu đỏ rực hương trầm, những khu dân cư khang trang… là minh chứng cho nỗ lực của chính quyền và người dân nơi đây trong hành trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng như lên đồng vượt 147 triệu đồng, nhiều người sốc khi thấy tăng dữ dội như vậy

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 15/10 tăng sốc và tiếp tục lập đỉnh mới khi vượt 147 triệu đồng/lượng. Nhiều người sốc khi thấy đà tăng của giá vàng hiện nay.

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân
Tin tức

Trung ương công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân

Tin tức

Hôm nay, 15/10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII công bố toàn văn dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?
Nhà nông

Tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm: Từ Nghị quyết 57 đến thành công trên đồng ruộng, Nhà khoa học của nhà nông nói gì?

Nhà nông

Nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, chiều ngày 14/10, tại trụ sở Trung ương Đảng, 95 Nông dân Việt Nam xuất sắc, nhà khoa học của nhà nông năm 2025 đã vinh dự được tiếp kiến Tổng Bí thư Tô Lâm. Tại buổi tiếp kiến, 3 nhà khoa học của nhà nông đã chia sẻ những thành tựu nghiên cứu và bày tỏ kỳ vọng Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị sẽ tạo động lực cho phát triển khoa học công nghệ trong nông nghiệp.

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông
Nhà nông

Xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (sau sáp nhập tỉnh Thái Bình) công bố chi tiết định mức hỗ trợ sản xuất vụ Đông

Nhà nông

Ngày 30 tháng 9 năm 2025, Ủy ban nhân dân xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên (xã Vũ Thư vốn là một phần diện tích huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình trước thời điểm sáp nhập) đã ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND về việc ban hành cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ Đông năm 2025 trên địa bàn xã.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm
Chuyển động Sài Gòn

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM: Lấy nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của nhân dân làm xuất phát điểm

Chuyển động Sài Gòn

Ngày 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 họp phiên bế mạc, khép lại 3 ngày làm việc hiệu quả. Nhiều tham luận của các đại biểu được trình bày trong buổi sáng cùng ngày.

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025
Media

Độc đáo màn trống hội vinh danh “Nông dân tỷ phú và Hội nhập quốc tế” năm 2025

Media

Những hồi trống hội trầm hùng vang lên liên hồi như nhịp bước của thời đại mới, mở màn cho khoảnh khắc tôn vinh 16 “Nông dân tỷ phú và hội nhập quốc tế” năm 2025. Từ những cánh đồng, trang trại, vùng biển quê hương, họ đã vươn mình trở thành những người làm giàu cho đất nước – biểu tượng cho khát vọng vươn lên và tinh thần hội nhập của nông dân Việt Nam hôm nay.

'95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc
Media

"95 năm – Một thiên sử vàng”: Dấu ấn giai cấp nông dân Việt Nam trong dòng chảy lịch sử dân tộc

Media

Trong không gian nghệ thuật đậm chất sử thi, “95 năm – Một thiên sử vàng” là một bản hùng ca tái hiện hành trình 95 năm đồng hành của Hội Nông dân Việt Nam cùng dân tộc và đất nước – từ khởi nguyên của “Đất và Nước”, qua “Lửa thử vàng” của chiến tranh, đến “Khúc tráng ca lao động” trong thời đại đổi mới và hội nhập.

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump 'đổ bể'
Điểm nóng

Tiết lộ người có thể khiến cuộc gặp giữa ông Zelensky và Tổng thống Trump "đổ bể"

Điểm nóng

Đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Steve Witkoff có thể thuyết phục Tổng thống Donald Trump không cung cấp vũ khí cho Kiev nhằm mở đường cho một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với Moscow, nhà phân tích địa chính trị người Anh Alexander Mercouris nhận định.

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap 'độc nhất vô nhị' vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025
Video

Ca sĩ Hoàng Bách kết hợp với các thiếu nhi cùng màn rap "độc nhất vô nhị" vinh danh các Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025

Video

Ca khúc "Yêu nụ cười Việt Nam" được ca nhạc sĩ Hoàng Bách sáng tác, kết hợp cùng màn rap do các em thiếu nhi thể hiện để vinh danh 23 Nông dân Việt Nam xuất sắc thuộc nhóm “Nông dân đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” được đánh giá là tiết mục nghệ thuật vô cùng đặc sắc trong khuôn khổ Lễ tôn vinh Nông dân Việt Nam xuất sắc và các Nhà khoa học của Nhà nông 2025 diễn ra tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô đêm qua.

OSAD: 'Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát'
Chuyển động Sài Gòn

OSAD: "Không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng nhờ chỉ 1 bài hát"

Chuyển động Sài Gòn

OSAD “thoát khỏi sự gò bó trong âm nhạc” với album đầu tay kết hợp cùng onionn., producer đứng sau thành công của Sơn Tùng và Mono. Anh chia sẻ sau mỗi lần thất bại, anh lại muốn "đánh cược" to hơn và không muốn mọi người nghĩ đến mình như một hiện tượng mạng ăn may chỉ bằng một bài “Người âm phủ”.

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)
Tin tức

OCOP và làng nghề Hà Nội: Khi bản sắc văn hóa được “kinh tế hóa” (Bài 3)

Tin tức

Nếu như Chương trình xây dựng nông thôn mới giúp các xã ngoại thành Hà Nội thay da đổi thịt, thì Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) lại mang đến sức sống mới, sắc thái mới của các vùng nông thôn thủ đô - nơi văn hóa truyền thống đang được “kinh tế hóa” bằng tư duy sáng tạo và thị trường hiện đại.

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?
Thể thao

Tin sáng (15/10): “Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai?

Thể thao

“Thần đồng” HAGL vừa lọt tốp 60 tài năng trẻ thế giới 2025 là ai? HLV Ruben Amorim muốn chiêu mộ Federico Dimarco; Jude Bellingham có thể rời Real Madrid; Barcelona được đề nghị bán Lamine Yamal với giá 400 triệu euro; Vệ sĩ của Lionel Messi thể hiện kỹ năng chơi bóng đá ấn tượng.

