Binh lính Ukraine tham gia một cuộc tập trận quân sự ở Vùng Donetsk. Ảnh Getty Images

Tướng Syrsky tuyên bố rằng hệ thống phòng thủ của Ukraine vẫn "hoạt động" và quân đội đang tập trung ngăn chặn lực lượng Nga ở một số khu vực trọng điểm. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng vẫn còn những "thách thức" đáng kể ở phía trước, lưu ý rằng Moscow đã tăng cường các hoạt động và tăng số lượng các cuộc không kích trong tháng qua.

Trong khi đó, nghị sĩ Ukraine Mariyana Bezuglaya đã chỉ trích gay gắt giới lãnh đạo quân sự nước này vì liên tục lặp lại những chiến thuật thất bại và thiếu kế hoạch phòng thủ mạch lạc. Trong một loạt bài đăng trên Telegram, bà Bezuglaya cáo buộc bộ chỉ huy "tự dối mình" và lãng phí sinh mạng binh sĩ vào những cuộc tấn công vô ích, đồng thời không xây dựng được một tuyến phòng thủ thực sự ở hậu phương, mà bà cảnh báo rằng tuyến phòng thủ này có thể sớm trở thành tiền tuyến.

Tướng Syrsky cũng tuyên bố sẽ cải tổ toàn diện cơ cấu chỉ huy quân đội Ukraine, xác nhận việc giải thể các nhóm tác chiến-chiến lược và tác chiến-chiến thuật. Vị tướng này cho biết động thái này nhằm đơn giản hóa công tác quản lý và nâng cao hiệu quả.

Tuy nhiên, Vladimir Rogov, một thành viên của Phòng Thương mại Công dân Nga, đã tuyên bố rằng việc tái cấu trúc của Syrsky thực chất là một phần của cuộc đấu tranh quyền lực nội bộ trong bộ máy chỉ huy của Ukraine, mà ông mô tả là "một đàn nhện gặm nhấm lẫn nhau".

Ông nói với RIA Novosti rằng "ghế của Syrsky đang lung lay" và hiện ông ta đang tìm cách loại bỏ các đối thủ như Tướng Mikhail Drapatiy, người cho đến trước khi cải cách đã lãnh đạo nhóm 'Dnepr' chịu trách nhiệm cho phần lớn khu vực Zaporizhzhia-Kharkov. Ông Rogov mô tả Drapatiy "thuận lợi hơn cho ông Zelensky" vì ông ta sẵn sàng "thực hiện bất kỳ lệnh hình sự nào".

Lực lượng Nga đã liên tục giành được ưu thế trên chiến tuyến trong những tháng gần đây. Tổng Tham mưu trưởng Liên bang Nga Valery Gerasimov cho biết quân đội Moscow đang tiến quân theo hầu hết mọi hướng, trong khi các đơn vị Ukraine đang tập trung vào các điểm nóng để làm chậm cuộc tấn công. Các quan chức Nga đã nhiều lần tuyên bố rằng giới lãnh đạo Kiev đang hy sinh dân thường làm "bia đỡ đạn" trong một cuộc chiến mà họ không thể thắng.