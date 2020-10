Top 6 nhân vật nữ có vòng 3 gợi cảm nhất trong thế giới game

Nova

Nova là một thành viên trong biệt đội Ghost, thuộc phe loài người trong Starcraft. Nếu bạn chưa biết thì biệt đội này còn có Sarah Kerrigan, sau này đã trở thành nữ hoàng Queen Blade của phe Zerg.

Nova sở hữu một bộ trang phục bó sát, làm nổi bật lên vòng 3 khá căng của cô. Cô mặc trang phục này mọi lúc vì nó phù hợp với việc làm một sát thủ, và mang cho cô khả năng tàng hình.

Miranda

Nếu bạn đã từng chơi Mass Effect, chắc hẳn bạn sẽ gặp một vài cảnh quay mà máy quay sẽ tập trung vào cận cảnh vòng 3 của Miranda Lawson. Đây thật ra không phải là vô tình, mà chính các nhà sản xuất đã cố tình làm thế để khoe vòng 3 của nhân vật này. Có lẽ vì họ đã dành khá nhiều thời gian để thiết kế nhân vật hấp dẫn như vậy chăng?

Ivy Valentine

Ivy Valentine là một nhân vật trong tựa game đối kháng Soul Calibur. Tựa game này là nơi các nhân vật sử dụng vũ khí để đánh nhau. Không hiểu tại sao mà Ivy Valentine lại có thể ăn mặc như trang phục áo tắm để vào trận được. Tuy nhiên phải thừa nhận vì thế mà chúng ta được chiêm ngưỡng vòng 3 hấp dẫn của cô.

Hitomi

Trong game Dead or Alive, người chơi ít khi được ngắm vòng 3 của Hitomi vì cô thường mặc đồ khá kín đáo. Tuy nhiên khi đến những phiên bản dành cho người chơi ngắm nhìn nhân vật nữ trong các bộ trang phục áo tắm như Dead or Alive Sexy Beach Voleyball, Dead or Alive Venus Vacation thì chúng ta mới được xem vòng 3 của Hitomi. Đây quả thực là một vòng 3 vô cùng gợi cảm.

Samus Aran

Zero Suit Samus là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của ông trùm ngành game Nhật Bản: Nintendo. Phải thừa nhận rằng vòng 3 của Samus là một trong những thứ đáng ngắm nhìn nhất trong tựa game Metroid, và là một trong những vòng 3 gợi cảm nhất trong game. Có lẽ mặc định nhân vật mặc đồ bó sát sẽ có vòng 3 hấp dẫn chăng?

2B

2B là một nhân vật siêu hấp dẫn trong game Nier: Automata, và người chơi có thể dựa vào cách cô bước đi để đoán rằng vòng 3 của 2B rất hấp dẫn. Nhưng để xem được trọn vẹn, cần phải có một mẹo nhỏ, đó là cho nhân vật tự hủy, và sau khi 2B hồi phục lại, cô sẽ bị mất đi chiếc váy. Lúc này người chơi có thể thoải mái ngắm nhìn 2B thỏa thích. Điểm hấp dẫn ở đây là mỗi khi 2B bước xuống nước, vòng 3 của cô sẽ có hiệu ứng ướt nước rất chân thực.