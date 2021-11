Top 8 phim của Jun Ji Hyun khiến người xem không thể rời mắt

Thời điểm cuối năm đánh dấu sự trở lại của loạt ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc ở mảng phim truyền hình. Ngoài Song Hye Kyo, Joo Ji Hoon... người hâm mộ còn chứng kiến màn tái xuất của Jun Ji Hyun. Phim của Jun Ji Hyun luôn để lại ấn tượng cho người xem. Cô vừa hâm nóng tên tuổi với tác phẩm thuộc thể loại kỳ bí “Jirisan” lên sóng vào ngày 23/10 vừa qua.

Loạt phim của Jun Ji Hyun khiến người xem khó rời mắt

Chỉ cần nghe tên của Jun Ji Hyun tham gia một bộ phim nào đó, người hâm mộ cô người sẽ có những loạt phản ứng khác nhau. Đối với những cô, cậu bé lớn lên vào cuối những năm 90 và đầu những năm 2000, nữ diễn viên được biết đến trong My Sassy Girl năm 2001.

Đối với thế hệ mới lớn vào cuối những năm 2000 trở đi, Jun Ji Hyun có thể được biết đến với những vai diễn mới hơn trong bộ phim The Thieves năm 2012, hoặc bộ phim truyền hình ăn khách My Love From Another Star năm 2014. Một số người cũng có thể biết cô ấy là Gianna Jun, tên tiếng Anh mà ngôi sao này đã sử dụng trong các bộ phim Hollywood của mình.

Loạt phim của Jun Ji Hyun khiến người xem không thể rời mắt. (Ảnh: BBS)

Jun Ji Hyun tên thật là Wang Ji Hyun, sinh ngày 30/10/1981. Tính tới thời điểm hiện tại, nữ diễn viên đã bén duyên với nghiệp diễn xuất hơn 20 năm. Jun Ji Hyun cũng đã nhận được hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ “điểm mặt gọi tên”, từ các liên hoan phim đến những lễ trao giải nghệ thuật danh giá. Chúng ta cùng điểm lại 6 bộ phim của Jun Ji Hyun đã làm khán giả "đứng ngồi không yên".

1. White Valentine (1999)

Phim kể về Jung Min, một phụ nữ trẻ viết thư cho những người lính. Tuy nhiên, khi Park Hyun Jun (Park Shinyang đóng) đáp lại, họ bắt đầu mối quan hệ bạn bè. Nhiều năm sau, họ gặp nhau trực tiếp mà không hề nhận ra nhau.

White Valentine. (Ảnh: Poster phim)

White Valentine là lần đầu tiên Jun Ji Hyun lấn sân sang điện ảnh với vai chính lãng mạn. Trên thực tế, ba bộ phim đầu tiên của cô sẽ thuộc thể loại chính kịch hoặc hài lãng mạn.

2. My Sassy Girl (2001)

Bộ phim này đã đánh dấu sự nghiệp của Jun Ji Hyun. Câu chuyện kể về một sinh viên đại học kỹ thuật Gyun woo (Cha Tae Hyun) bất ngờ gặp một cô gái say rượu (Jun Ji Hyun). Từ đó, điều này bắt đầu một mối quan hệ điên rồ, ngổ ngáo.

My Sassy Girl. (Ảnh: Poster phim)

Có thể nói rằng, đây là bộ phim mở màn cho thành công của điện ảnh Hàn Quốc. Đúng như dự đoán, năm 2008, Hollywood cũng đã làm lại tác phẩm kinh điển này với tên gọi My Sassy Girl. Trung Quốc cũng đã làm một bộ phim "ngổ ngáo" của riêng họ mang tên My Sassy Girl 2, dù không liên quan với phiên bản Hàn Quốc.

3. Windstruck (2004)

Phim Windstruck. (Ảnh: Poster phim)

Một cảnh sát trẻ tràn đầy năng lượng có tên Yeo Kyung Jin, do Jun Ji Hyun thủ vai, phục vụ trong lực lượng cảnh sát Seoul. Một ngày nọ, khi cô đang đuổi theo một kẻ cướp ví, cô vô tình bắt gặp Go Myung Woo (Jang Hyuk), người cũng đang cố gắng truy đuổi tên trộm. Từ đó, một mối tình lãng mạn bắt đầu giữa họ. Windstruck gây chú ý khi kết hợp nhiều thể loại: lãng mạn, hành động, hài và giả tưởng.

4. The Thieves (2012)

Bộ phim của Jun Ji Hyun đã khuynh đảo phòng vé. Phim ra mắt năm 2012 và nhanh chóng lập kỷ lục, trở thành một trong những phim “ăn khách” nhất mọi thời đại ở Hàn Quốc. Phim thu hút sự chú ý của khán giả bởi kịch bản kịch tính, chi phí đầu tư cao và quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng từ Hàn tới Trung như tài tử Kim Soo Hyun, Lee Jung Jae, “chị đại” Kim Hye Soo, Nhậm Đạt Hoa…

The Thieves. (Ảnh: Poster phim)

Bộ phim xoay quanh phi vụ trộm viên kim cương trị giá 20 triệu USD của nhóm 5 tên đạo chích khét tiếng. Trong phim, Jun Ji Hyun vào vai Yenicall – chuyên gia đu dây, leo tường để đột nhập những tòa nhà cao tầng. Với sự thể hiện tròn vai và độ nổi tiếng sẵn có, bộ phim giúp Jun Ji Hyun nhận được 3 đề cử ở Asian Film Awards lần thứ 7 và Baeksang Arts Awards lần thứ 49.

5. Assassination (2015)

Lấy bối cảnh năm 1933 trong thời kỳ Nhật Bản cai trị Hàn Quốc, một mệnh lệnh được đưa ra để ám sát hai mục tiêu chính trị cấp cao. Một trong đó là Kawaguchi Mamoru, thống đốc đồn Nhật Bản ở Gyeongseong. Người còn lại là Kang In Gook, một ông trùm kinh doanh Hàn Quốc thân Nhật.

Assassination. (Ảnh: Poster phim)

Để thực hiện nhiệm vụ này, một nhóm nhỏ các nhà lãnh đạo Hàn Quốc ẩn náu sẽ thực hiện. Lần lượt, các chỉ huy này chọn ra ba sát thủ để ra tay. Chuyên gia chất nổ Hwang Deok Sam (Choi Deok Moon); Chu Sang Ok (Cho Jin Woong) và Ahn Ok Yun (Jun Ji Hyun), một tay súng bắn tỉa được giao ám sát hai mục tiêu kể trên.

Tuy nhiên, trong nhóm có một kẻ phản bội đang bí mật làm việc cho người Nhật. Đặc vụ vô danh này đã bí mật thuê hai lính đánh thuê để tiêu diệt những tên sát thủ và phá vỡ kế hoạch.

6. Legend of the blue sea (2016)

Legend Of The Blue Sea là bộ phim giả tưởng có sự góp mặt của hai diễn viên hạng A nổi tiếng là Jun Ji Hyun và Lee Min Ho. Đây là câu chuyện về nàng tiên cá vô tình sa vào lưới của một vị quan và được ông thả về với biển.

Legend of the blue sea. (Ảnh: Poster phim)

Ở bối cảnh phim, Jun Ji Hyun vào vai người cá Shim Chung, có mối lương duyên tiền kiếp với Heo Jung Jae (Lee Min Ho). Những khoảnh khắc hài hước và câu chuyện tình lãng mạn là hai điều khán giả không thể quên khi theo dõi bộ phim.

Đây tiếp tục là một dự án phim đem đến nhiều thành công cho nữ diễn viên qua loạt giải thưởng danh giá ở các lễ trao giải.

7. Kingdom: Ashin of the North (2021)

Ra mắt vào năm 2019, hai phần phim đình đám Kingdom (Vương Triều Xác Sống) đã được rất nhiều khán giả yêu thích và trở thành hiện tượng hiếm thấy của dòng kinh dị, giật gân. Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Jun Ji Hyun sau cơn sốt Legend of the blue sea 5 năm về trước. Xuất hiện trong vai trò khách mời ở phần thứ hai, Jun Jy Hyun nhanh chóng chinh phục khán giả.

Kingdom. (Ảnh: Poster phim)

Hiện tại, khán giả rất mong chờ được thấy Jun Ji Hyun cùng bộ đôi diễn viên đã làm nên tên tuổi của Kingdom là Bae Do Na và Joo Ji Hyun, sánh vai trong phần 3 của bộ phim.

8. Jirisan (2021)

Jirisan là bộ phim truyền hình Hàn Quốc có sự góp mặt của hai ngôi sao hàng đầu Jun Ji Hyun và Joo Ji Hoon. Jun Ji Hyun vào vai nữ kiểm lâm Seo Yi Kang làm công tác cứu hộ ở núi Jiri, còn Joo Ji Hoon vào vai chàng đồng nghiệp Kang Hyun Jo mới "chân ướt, chân ráo" của cô. Trong phim, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, nữ kiểm lâm Seo Yi Kang liên tục có các màn giải cứu nạn nhân thành công.

Jirisan. (Ảnh: Poster phim)

Cách kể chuyện cuốn hút, đan xen giữa hiện tại và quá khứ cùng những tình tiết bí ẩn đầu phim là những điều khiến nhiều người không thể rời mắt khỏi bộ phim này.