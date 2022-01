Top phim đón năm mới hay nhất mọi thời đại

1. Phim "New Year's Eve"

Đạo diễn: Garry Marshall Năm phát hành: 2001 Thời lượng: 120 phút Diễn viên: Sarah Jessica Parke , Jessica Biel , Jon Bon Jovi , Zac Efron, Ashton Kutcher, Robert de Niro,Halle Berry, Meg Ryan, Zac Efron...

Phim "New Year's Eve" kể về một nhóm người sống ở thành phố của các thiên thần - Los Angelesm và cuộc sống đầy náo nhiệt của những người dân thành phố trong những ngày cuối năm.

Sự thành công của "Valentine's day" về những mối tình và cả những tan vỡ đã khiến cho đạo diễn Garry Marshall quyết định bắt tay làm phần tiếp theo này.

Phim mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho người xem vào dịp năm mới, xuân về. Ảnh: sino cinem

Phim mang đến cảm giác nhẹ nhàng cho người xem vào dịp năm mới, xuân về. Giống như các bộ phim có cùng phong cách trước đó như "Love actually" hay "Valentine's day". "New Year's Eve" lấy bối cảnh tại thành phố New York sầm uất vào dịp cuối năm và xoay quanh nhiều tuyến nhân vật khác nhau với những câu chuyện riêng, đều xảy ra vào đêm giao thừa.

2. Phim "A lot like love"

Đạo diễn: Nigel Cole Năm phát hành: 2005 Thời lượng: 107 phút Diễn viên: Ashton Kutcher, Amanda Peet,…

"A lot like love" là một bộ phim về năm mới, thể loại hài kịch lãng mạn của Mỹ năm 2005 do Nigel Cole đạo diễn. Phim kể về cuộc gặp gỡ của Emily Friehl (Amanda Peet) và Oliver Martin (Ashton Kutcher) trên chuyến bay từ Los Angeles đến thành phố New York. Anh muốn trở thành một doanh nhân Internet và cho cô số điện thoại.

Tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới là 42.886.719 đô la. Ảnh: Fcine.net

Ba năm sau, đối mặt với viễn cảnh phải trải qua đêm giao thừa một mình, Emily tìm thấy số của Oliver và gọi cho anh, và cả hai gặp nhau trong bữa tối, hình thành một tình bạn kéo dài cho đến khi cả hai có nụ hôn đêm giao thừa đáng nhớ tại New York. Bộ phim kết thúc khi Oliver nói rằng họ sẽ luôn là bạn.

Phim chiếu trên 2.502 rạp ở Hoa Kỳ vào ngày 22 tháng 4 năm 2005. Phim thu được 7,576,593 đô la Mỹ vào tuần đầu công chiếu, xếp thứ tư sau "The Interpreter", "The Amityville" và "Sahara". Cuối cùng phim đã thu về 21.845.719 đô la Mỹ và 21.041.000 đô la Mỹ ở thị trường nước ngoài với tổng doanh thu phòng vé trên toàn thế giới là 42.886.719 đô la.

3. Phim "It's a wonderful life"

Đạo diễn: Frank Capra Năm phát hành: 1946 Thời lượng: 130 phút Diễn viên: James Stewart, Donna Reed, Lionel Barrymore, Henry Travers,…

Bộ phim của đạo diễn Frank Capra có tên tiếng Việt là "Cuộc sống tuyệt diệu", nói về cuộc đời, tình yêu của George Bailey cùng gia đình đầy ý nghĩa vào đêm giao thừa.

"It's a Wonderful Life" được phát triển từ truyện ngắn "The greatest gift" của Philip Van Doren Stern. Bộ phim lấy bối cảnh một thị trấn hư cấu - Bedford Falls - sau Thế chiến II.

Thông điệp của bộ phim là "ở hiền sẽ gặp lành". Ảnh: Spiderum

Nhân vật nam chính George Bailey (James Stewart), một người đàn ông có ý định tự sát vào đêm Giáng sinh, đã gặp thiên thần hộ mệnh Clarence Odbody (Henry Travers), người được phái xuống để giúp đỡ George những lúc anh cần.

Phần lớn bộ phim xoay quanh cuộc sống trước đó của George qua sự thuật lại của Franklin và Joseph, thiên thần vô hình đang chuẩn bị cho Clarence thực hiện sứ mệnh cứu rỗi George. Qua đó khán giả có thể thấy tất cả những người có liên quan tới George và những thay đổi do anh đem đến cho.

Thông điệp của bộ phim là "ở hiền sẽ gặp lành". George dành cả cuộc đời để sống vì mọi người và cuối cùng anh đã có tất cả, từ tình yêu thương, sự nghiệp và tôn kính của người dân thị trấn dành cho. Phim đã giành hàng loạt giải thưởng lớn và đứng thứ 30 trong top 250 phim hay nhất mọi thời đại. Đây thực sự là bộ phim đáng xem vào dịp Tết này.

4. Phim "Phantom thread"

Đạo diễn: Paul Thomas Anderson Năm phát hành: 2017 Thời lượng: 112 phút Diễn viên: Vicky Krieps, Daniel Day-Lewis, Julie Vollono,…

"Phantom thread" là một bộ phim về năm mới, thuộc thể loại chính kịch lịch sử 2017 do Paul Thomas Anderson đạo diễn và viết kịch bản.

Daniel Day-Lewis đóng vai một nhà may váy nổi tiếng ở London, người phải điều chỉnh lối sống của mình để phù hợp với nàng thơ (Vicky Krieps) cứng đầu mới xuất hiện của mình. Một trong những cảnh tuyệt đẹp nhất của bộ phim xảy ra sau bữa tiệc Giao thừa hoang dã.

"Phantom thread" là một bộ phim về năm mới, thuộc thể loại chính kịch lịch sử 2017 do Paul Thomas Anderson đạo diễn và viết kịch bản. Ảnh: Moveek

Để vào vai Woodcook, Daniel đã bỏ ra rất nhiều thời gian để học cách cắt may một bộ trang phục sang trọng dành cho phái nữ. Sự tận tâm của ông với công việc của mình đảm bảo cho "Phantom thread" một diện mạo tuyệt vời, và khiến khán giả thực sự mê đắm trong từng ánh nhìn và cách người đàn ông 60 tuổi thể hiện tình cảm với một cô gái trẻ.

5. Phim "Sleepless in seattle"

Đạo diễn: Nora Ephron Năm phát hành: 1993 Thời lượng: 106 phút Diễn viên: Tom Hanks, Meg Ryan,…

"Sleepless in seattle" là một bộ phim về năm mới, thể loại tình cảm hài lãng mạn của Mỹ trình chiếu năm 1993, phim được biên kịch và chỉ đạo bởi đạo diễn Nora Ephron.

Phim kể về Sam Baldwin một người đàn ông đau buồn sau cái chết của người vợ mắc bệnh ung thư, chuyển đến Seattle cùng với cậu con trai Jonah Baldwin.

Phim đã được đề cử cho 2 giải Oscar: "Nhạc phim hay nhất" và "Bài hát hay nhất". Ảnh: printers

Thông qua một chương trình tâm sự của đài phát thanh quốc gia, Jonah Baldwin giúp bố mình tâm sự về người vợ đã khuất của mình vào đêm giao thừa và cuối cùng tìm kiếm tình yêu mới vào Ngày lễ tình nhân. Bộ phim về năm mới, lãng mạn kinh điển này với sự tham gia của Tom Hanks và Meg Ryan.

Phim đã được đề cử cho 2 giải Oscar: "Nhạc phim hay nhất" và "Bài hát hay nhất" cho bài "Cái nháy mắt và nụ cười", nhạc Marc Shaiman, lời Ramsey McLean.

"Kịch bản và chỉ đạo diễn xuất xuất sắc nhất" cho đạo diễn Nora Ephron, David S.Ward và Jeff Arch.

Tháng 6 năm 2008, AFI đã chọn phim này vào top 10 của 10 phim hay nhất trong mười thể loại phim Mỹ cổ điển. "Sleepless in seattle" được công nhận là bộ phim thứ 10 trong thể loại phim hài lãng mạn.

6. Phim "About time"

Đạo diễn: Richard Curtis Năm phát hành: 2013 Thời lượng: 123 phút Diễn viên: Domhnall Glesson, Rachel McAdams, Bill Nighy,…

"About time" là phim về năm mới, thể loại hài lãng mạn của Anh do Richard Curtis đạo diễn. Phim kể về Tim Lake 21 tuổi, do Domhnall Gleeson thủ vai, được thuyết phục đến một bữa tiệc đêm giao thừa, nơi mà mọi người đều đắm chìm trong nụ hôn đầu năm mới, một cô gái muốn anh hôn anh nhưng anh lại lúng túng bắt tay cô và chúc cô một năm mới hạnh phúc.

Bộ phim được đạo diễn bởi Richard Curtis. Ảnh: revelogue

Sau đêm giao thừa đó Tim Lake phát hiện rằng, bản thân anh được thừa hưởng khả năng du hành thời gian và có thể làm bất cứ điều gì miễn là nó không làm thay đổi lịch sử. Anh đã sử dụng khả năng này để tiếp cận Mary (Rachel McAdams), một cô gái xinh đẹp nhưng bất an và có được tình yêu của đời mình.

Theo thừa nhận của chính Curtis, quan niệm về ý tưởng "là một sự phát triển chậm lại". Nguồn gốc của ý tưởng đến khi Curtis đang ăn trưa với một người bạn và chủ đề về hạnh phúc xuất hiện. Khi thừa nhận rằng anh ấy không thực sự hạnh phúc trong cuộc sống, cuộc trò chuyện đã hướng đến việc anh ấy mô tả một ngày lý tưởng.

Từ đây Curtis nhận ra rằng ngày ăn trưa đối với anh, đã cấu thành một ngày như vậy, dẫn đến việc anh quyết định viết một bộ phim về "cách bạn đạt được hạnh phúc trong cuộc sống bình thường". Nghĩ rằng concept quá "đơn giản", anh quyết định thêm yếu tố du hành thời gian vào phim.

7. Phim "While you were sleeping"

Đạo diễn: Jon Turteltaub Năm phát hành:1995 Thời lượng:103 phút Diễn viên: Sandra Bullock, Bill Pullman, Peter Gallagher,…

"While you were sleeping" là một bộ phim về năm mới, thể loại hài lãng mạn Mỹ năm 1995 của đạo diễn Jon Turteltaub.

Phim có sự tham gia của Sandra Bullock trong vai Lucy, một phụ nữ làm việc tại ga thuộc Cơ quan Giao thông Vận tải Chicago có tình cảm thầm kín với Peter Callaghan (Peter Gallagher). Vào ngày Giáng sinh, cô cứu anh khỏi một nhóm người nhưng anh rơi vào trạng thái hôn mê và cô bị gia đình anh hiểu nhầm là vị hôn thê sắp cưới.

"While you were sleeping" là một bộ phim về năm mới Ảnh: fpt play

Lucy bị cuốn vào những lời nói dối đó và trong quá trình chăm sóc cho Peter Callaghan, cô gặp gỡ và phát sinh tình cảm với em trai của Peter là Jack (Bill Pullman). Mọi thứ cuối cùng cũng bị phát hiện vào đêm giao thừa khi Peter tỉnh lại.

Trên Rotten Tomatoes, bộ phim có đánh giá phê duyệt "Certified Fresh" là 81% dựa trên đánh giá từ 62 nhà phê bình. Sự đồng thuận quan trọng của trang web cho biết: "While you were sleeping" được xây dựng hoàn toàn từ các nguyên liệu quen thuộc, nhưng được kết hợp với kỹ năng như vậy - và với màn trình diễn quyến rũ như vậy của Sandra Bullock - nó đã mang lại cho công thức một cái tên hay."

Trên Metacritic, bộ phim có điểm trung bình là 67 trên 100, dựa trên các đánh giá từ 20 nhà phê bình, cho thấy "các bài đánh giá nói chung là thuận lợi".