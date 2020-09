Top xe cruiser tốt nhất thế giới, trong đó có 2 mẫu cực "đình đám" ở VN

1. Harley-Davidson Softail Low Rider S

Harley-Davidson được xem là đại diện tiêu biểu ở phân khúc cruiser trong hơn một thế kỷ qua.

So với thế hệ tiền nhiệm, Softail Low Rider S được nâng cấp khối động cơ từ Screamin' Eagle Twin Cam 110 lên Milwaukee-Eight 114 V-Twin. Khối động cơ 1.868 cc này sản sinh mô-men xoắn cực đại 161 Nm.

Tại Việt Nam, Harley-Davidson chỉ đang phân phối dòng Low Rider với mức giá 620 triệu đồng. So với Low Rider S, Low Rider có dung tích động cơ thấp hơn nhưng lại nặng hơn.

2. Ducati Diavel 1260

Ducati Diavel 1260 là một trong 3 mẫu xe của Ducati đạt được giải thưởng "Red dot Award: best of the best", giải thưởng thường niên về thiết kế uy tín nhất thế giới.

So với XDiavel, Diavel 1260 được Ducati nâng cấp lên động cơ dung tích 1.262 cc Testastretta DVT, tạo ra công suất 159 mã lực tại 9.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 129 Nm tại 7.500 vòng/phút.

Tháng 9 năm ngoái, Ducati Việt Nam đã mang mẫu xe này về phân phối với 2 phiên bản là Diavel 1260 và 1260S, giá bán dao động 799 - 899 triệu đồng.

3. Triumph Rocket 3

Mẫu power cruiser này là đối thủ trực tiếp của Ducati Diavel 1260 và Yamaha V-Max.

Triumph trang bị cho Rocket 3 động cơ 3 xy-lanh, dung tích 2.458 cc, sản sinh công suất 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn 221 Nm tại 4.000 vòng/phút.

Ở Việt Nam, Triumph Rocket 3 được phân phối với 3 phiên bản là Roadster, Grand Turismo và TFC. Trong đó phiên bản cao cấp nhất là TFC có giá bán lên đến 1,3 tỷ đồng, 2 phiên bản còn lại có giá từ 869 - 899 triệu đồng.

4. Yamaha V-Max

Yamaha V-Max không được trang bị các công nghệ mới nhất, nó chỉ có những trang bị tiêu chuẩn như phanh ABS, hệ thống treo có thể điều chỉnh...

V-Max được trang bị động cơ V4, dung tích 1.679 cc, cho công suất 200 mã lực và mô-men xoắn cực đại 167 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh sau thông qua hộp số 5 cấp, đi kèm là bộ ly hợp chống trượt.

Tại thị trường nước ngoài, Yamaha V-Max có giá bán 17.999 USD, tương đương 415,1 triệu đồng. Nếu muốn sở hữu V-Max ở Việt Nam, người mua cần bỏ ra số tiền ít nhất là 700 triệu đồng.

5. Indian Chief Dark Horse

Indian là thương hiệu môtô lâu đời nhất của nước Mỹ, mẫu xe Chief Dark Horse từng được mang về Việt Nam vào năm 2016, tuy nhiên thương hiệu này cũng đã rời khỏi Việt Nam do cái tên khá xa lạ với người dùng trong nước.

Sức mạnh của "hắc mã" Chief Dark Horse là khối động cơ V-Twin Thunder Stroke 111 dung tích 1.811cc, tạo ra mô-men xoắn cực đại 161,3 Nm tại 3.000 vòng/phút.

Tại Việt Nam, Indian Chief Dark Horse có mức giá từ 892 triệu đồng.