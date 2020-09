TOP xe máy cho "cậu ấm cô chiêu" khi trở thành tân sinh viên 2020

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT đợt 2 đã có kết quả, đây cũng là lúc mà nhiều bạn tân sinh viên đã chuẩn bị hành trang cho quãng đời học tại đại học sắp tới. Bên cạnh laptop thì xe máy là một trong những vật dụng cần thiết đối với sinh viên. Không chỉ giúp thuận tiện khi đi học mà xe máy cũng giúp các bạn sinh viên cơ động hơn trong việc tham gia các hoạt động của trường, lớp hoặc đi làm thêm.

Đối với các bạn sinh viên "nhà có điều kiện" thì chắc hẳn có nhiều sự lựa chọn hơn khi mua xe máy vì không cần phải để ý nhiều tới giá bán. Tuy nhiên, với hàng loạt các mẫu xe máy trên thị trường thì đâu là lựa chọn tốt nhất?

1. Các mẫu tay ga Vespa

Ở phân khúc xe ga cao cấp, thực sự không thể không nhắc tới các mẫu tay ga Vespa từ Piaggio. Sở hữu những thiết kế tinh tế với sự phối hợp giữa chất hiện đại và chất cổ điển châu Âu khiến Vespa mang tới sự hài lòng cho hầu hết người đi.

Không chỉ thế, các dòng xe này cũng được trang bị các công nghệ hiện đại giúp gia tăng sự an toàn hơn trong quá trình đi xe như phanh ABS, khả năng kết nối smartphone với màn hình điều khiển của xe...

Vespa cũng có khá nhiều dòng xe với các biến tấu trong thiết kế để mang tới sự phù hợp cho nhiều đối tượng người dùng khác nhau.

Đơn cử một số lựa chọn từ xe ga Vespa như:

Vespa Primavera 2020 có giá bán 76.5 triệu đồng.

Vespa Sprint 2020 giá từ 77.5 triệu đồng.

Vespa GTS Super giá khởi điểm từ 94 triệu đồng.

2. Honda SH 150/125

Luôn là biểu tượng của "gia đình có điều kiện" tại Việt Nam, SH không chỉ sở hữu thiết kế tôn dáng người ngồi mà còn là mẫu tay ga hội tụ những tinh hoa từ thương hiệu Honda từ Nhật Bản.

Phiên bản mới nhất SH 2020 được trang bị động cơ eSP với động cơ mạnh mẽ vượt trội đi kèm với khả năng tiết kiệm xăn ấn tượng, giúp đáp ứng nhu cầu của hầu hết người Việt Nam.

Honda SH luôn là mẫu tay ga có chất lượng tốt hàng đầu thị trường.

Ngoài ra, xe cũng được trang bị các tính năng như phanh ABS, khả năng kết nối giữ smartphone và màn hình điều khiển của xe giúp đảm bảo an toàn hơn khi di chuyển. Ngoài ra cốp xe rộng rãi hơn cũng giúp các bạn sinh viên có thể để tài liệu dụng cụ học tập một cách dễ dàng hơn.

Và một điểm khá phổ biến là tại hầu hết các bãi để xe của các trường đại học đều có chỗ để xe riêng dành cho SH và Vespa, điều này có thể là tạo ra sự phân biệt, nhưng nó được cho là để đảm bảo an toàn vì nếu mấ một chiếc xe của các dòng này thì bãi xe sẽ phải đền số tiền rất lớn. Do đó, đây cũng là một thuận lợi cho các bạn sinh viên khi sử dụng các dòng xe này, sẽ dễ dàng và nhanh chóng lấy xe hơn, đặc biệt khi sắp trễ giờ học.

3. Những mẫu xe dành cho các "đại gia ngầm"

Nhà giàu thì cũng "người giàu this, người giàu that" do đó, nhiều bạn có mặc dù gia đình có điều kiện nhưng cũng không muốn thể hiện ra bên ngoài, nên các bạn ấy chọn cho mình những mẫu xe vừa tốt, vừa không quá bóng lộn bề ngoài như những mẫu tay ga cao cấp kể trên để có thể hòa đồng tốt hơn với các bạn học khác, đặc biệt khi theo học trong các trường đại học công lập.

Khi đó, cũng có khá nhiều sự lựa chọn dành cho các bạn với các mẫu xe nhập khẩu mà ít người biết tới.

Honda Super Cub C125 có giá bán 70 triệu đồng.

Đơn cử như Honda Super Cub C125, mẫu xe mini tới từ Honda, với thiết kế nhỏ gọn trẻ trung và đặc biệt phù hợp với các bạn sinh viên. Nhỏ nhẹ giúp bạn linh hoạt hơn khi gửi xe tại các bãi để xe của trường mà không sự bị xước sơn.

Dòng xe này sở hữu động cơ 125cc với cơ cấu số tròn 4 cấp như nhiều mẫu xe số khác nhưng chất lượng với sự trơn tru nhẹ nhàng từ Nhật Bản chắc chắn sẽ là trải nghiệm mà không xe số nào sản xuất trong nước có được. Đương nhiên, nó còn đặc biệt tiết kiệm xăng và có hỗ trợ cả chìa khóa thông minh giúp đảm bảo an toàn hơn khi đi xe.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn những mẫu tay ga nhập khẩu khác như: Peugeot Django nhập khẩu từ Pháp, Honda Giorno nhập khẩu Nhật,...

Honda Giorno giá từ 65 triệu đồng.

Peugeot Django cũng có giá bán khoảng 70 triệu đồng.