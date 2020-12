Toyota Camry nhập mỹ ra bán hơn 2,5 tỷ đồng, lựa chọn cho những ai đam mê

Tại Việt Nam, Toyota Camry nhập Mỹ là dòng xe không quá xa lạ gì đối với nhiều khách hàng quan tâm đến chuyện xe cộ. Camry nhập Mỹ đã có một “thời hoàng kim” khá phổ biến ở thời điểm cách đây hơn 10 năm về trước, nhất là ở thế hệ Camry (XV40; 2007 – 2011) được đưa về nước với số lượng nhiều nhất với đủ các phiên bản như: LE, XLE, SE hay XSE.​

Bước sang hai thế hệ sau đó (XV50 và XV70 hiện tại), Camry nhập Mỹ chỉ được đưa về với số lượng hạn chế và không còn được ưa chuộng như trước vì kén người chơi, khó tìm được khách hàng bởi giá cao khó cạnh tranh với xe chính hãng, vốn nay đã có mẫu mã đẹp mắt và nhiều trang bị.​​

Mặc dù Toyota Camry thế hệ hiện tại được phân phối chính hãng mang thiết kế tương tự so với Camry phiên bản Mỹ. Nhưng để người mua trong nước có thêm nhiều sự lựa chọn hơn, các đơn vị nhập tư thường đưa Camry thế hệ mới về. Đơn cử là chiếc Camry phiên bản XLE đời 2020 này.​ Thoạt hình, ngoại thất của Camry XLE nhập Mỹ không có quá nhiều khác biệt so với phiên bản Camry 2.5Q nhập chính hãng. Nếu không phải là người rành rọt về xe Camry, chắc chắn sẽ khó có thể phân biệt được.​

Toyota Camry XLE là một phiên bản cao cấp của dòng Camry tại Mỹ. Phiên bản này được trang bị khá nhiều “đồ chơi” tiện nghi và “Camry Việt” không có như: Cửa sổ trời toàn cảnh, Màn hình cảm ứng 9 inch tích hợp Android Auto & Apple CarPlay (bản trong nước 8 inch), gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense 2.5 mới tiên tiến hơn gói an toàn trang bị trên “Camry Việt” như: điều khiển hành trình Radar (Dynamic Radar Cruise Control) hay 10 túi khí an toàn thay vì 7 túi khí và hơn thế nữa.​

Với giá bán hơn 2,5 tỷ đồng, Toyota Camry phiên bản XLE này chỉ phù hợp cho một nhóm khách hàng nhỏ “chịu chơi” yêu thích dòng xe Camry nhập Mỹ, vốn có điều kiện kinh tế khá giả. Hay đơn giản là không thích sở hữu xe sang vì những lý do cá nhân, thậm chí là công việc.​ Từ trước đến nay, Toyota Camry nhập Mỹ được nhiều người dùng đánh giá cao bởi động cơ lành, bền bỉ, đặc biệt là trang bị an toàn cao theo tiêu chuẩn của thị trường Bắc Mỹ và giữ giá.​

Khi tìm hiểu, sau khi đóng đủ các loại thuế phí, chiếc Toyota Camry XLE 2020 có giá bán khoảng 2,6 tỷ đồng. Tầm giá đủ để người mua “đập hộp” một chiếc Mercedes-Benz E 250 (2,479 tỷ đồng) hay Lexus ES 250 (2,54 tỷ đồng) được phát triển dựa trên khung gầm Toyota Avalon ở phân khúc cao hơn Camry. Hay nói cách khác đơn giản hơn, Camry XLE có giá bán gấp đôi phiên bản Camry 2.5Q (nhập Thái) có giá 1,235 tỷ đồng. ​

Mặc dù giống ngoại thất, tuy nhiên động cơ Camry XLE khác biệt hoàn toàn với phiên bản Camry 2.5Q nhập chính hãng với cùng dung tích động cơ 2.5L tương tự. Cụ thể, Camry XLE Mỹ sử dụng động cơ mã “Dynamic Force” mới, 4 xy lanh, dung tích 2.5L hút khí tự nhiên, cho công suất tối đa 203 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 246Nm tại 4.400 vòng/phút.​

Sức mạnh được truyền xuống cầu trước (FWD) thông qua hộp số tự động 8 cấp. Mặc dù Camry 2.5Q chính hãng tại Việt Nam được nhập từ thị trường Thái Lan, nhưng tại Thái Lan xe lại sử dụng máy 2.5 Dynamic Force đi kèm với hộp số tự động 8 cấp tương tự thị trường Bắc Mỹ.​

Trên thực tế, Toyota Camry nhập Mỹ thường có giá bán rất cao tại thị trường Việt là một điều không quá xa lạ với người chơi xe, nhiều khách Việt sẵn sàng bỏ qua các lựa chọn xe sang để chọn Camry hay các dòng xe khác của Toyota như Highlander hay RAV4 nhập Mỹ.​