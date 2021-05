Toyota Corolla Altis được giảm giá hơn 70 triệu tại một số đại lý

Theo tìm hiểu tại một số đại lý Toyota trên toàn quốc, Corolla Altis đang được chào bán với mức ưu đãi khá sâu. Tuy nhiên, chương trình khuyến mại tại mỗi đại lý sẽ khác nhau và số lượng xe cũng có sự hạn chế. Cụ thể:

Một đại lý tại Nghệ An báo giá mẫu sedan hạng C này lần lượt là 660 triệu đồng cho bản 1.8E và 733 triệu đồng cho bản 1.8G, tương đương với mức giảm 73 triệu và 30 triệu đồng so với giá niêm yết.

Một đại lý khác tại Tây Ninh chỉ áp dụng chương trình ưu đãi cho bản 1.8G của Toyota Corolla Altis, cũng giảm 30 triệu xuống còn 733 triệu đồng nhưng tặng kèm 2 năm bảo hiểm vật chất trị giá 20 triệu đồng và một số quà tặng phụ kiện chính hãng khác.

Động thái giảm giá lần này của Toyota Corolla Altis làm dấy lên nghi vấn về việc mẫu sedan hạng C này chuẩn bị có phiên bản mới. Nguyên nhân là do vào đầu tháng 2 vừa qua, hình ảnh đăng ký độc quyền kiểu dáng thiết kế của Toyota Corolla Altis thế hệ mới đã xuất hiện trên trang web của Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam.

Thực tế, từ giữa năm 2019 đã có tin đồn Toyota Corolla Altis thế hệ mới sẽ được bán ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, đến tháng 8/2020, chỉ có phiên bản nâng cấp nhẹ của mẫu sedan hạng C này được trình làng. Tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng đây chỉ là hành động “chăm chút” của hãng nhằm bán nốt những chiếc xe được lắp ráp còn tồn trước khi “lên đời”.

Thế hệ mới của Toyota Corolla Altis có kích thước tổng thể là 4.640 mm x 1.780 x 1.435 mm (D x R x C), dài hơn 10 mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn 45 mm so với đời cũ, được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) tương tự như Camry.

Do đó, cột A của Corolla Altis mới cũng được làm mỏng lại hứa hẹn sẽ có tầm nhìn thoáng hơn thế hệ trước. Thiết kế nội/ngoại thất của xe cũng sẽ được thay đổi theo hướng hiện đại hơn, trong đó phần đầu xe sẽ có nhiều điểm giống với người anh em Toyota Camry.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Toyota Corolla Altis thế hệ mới nếu được ra mắt thị trường Việt Nam sẽ được lắp ráp trong nước hay tiếp tục nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Mẫu xe này là đối thủ cạnh tranh với Honda Civic, Kia Cerato, Mazda3, Hyundai Elantra, Chevrolet Cruze,...