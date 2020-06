Toyota Fortuner giảm giá 70 triệu đồng xả hàng tồn đón phiên bản mới

Một tư vấn bán hàng một đại lý Toyota tại Hà Nội cho biết, các mẫu Toyota Fortuner sản xuất năm 2019 được giảm giá khoảng 70 triệu đồng để xả hàng tồn kho. Tuy nhiên, showroom này hiện chỉ còn phiên bản Fortuner máy dầu số sàn và số lượng xe không nhiều.

Bên cạnh đó, vì là xe lắp ráp trong nước nên Toyota Fortuner 2.4 MT 4x2 sẽ được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ. Vì thế, người dùng sẽ tiết kiệm được thêm từ 50-62 triệu đồng tiền chi phí lăn bánh. Toyota Fortuner có giá niêm yết 1,033 tỷ đồng, tổng số tiền giảm trừ của xe vào khoảng 120-132 triệu đồng.

Ngoài ra, phiên Bản Toyota Fortuner 2.4 AT 4x2 hiện tại được hỗ trợ 50% phí đăng ký trước bạ trong tháng 6. Đây là chương trình do Toyota Việt Nam triển khai. Các phiên bản Toyota Fortuner 2020 cũng có mức ưu đãi giá bán riêng thấp hơn tùy theo từng đại lý.

Mẫu SUV 7 chỗ với lợi thế về thương hiệu, sự bền bỉ và tiết kiệm luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng Việt. Thiết kế của Toyota Fortuner mang nhiều nét đặc trưng của một chiếc SUV điển hình với thân xe đồ sộ và gầm cao.

Doanh số của Toyota Fortuner là một điều luôn khiến các đối thủ phải ganh tị. Tuy nhiên, so với tất cả những mẫu xe cùng phân khúc, Fortuner luôn có công suất thấp nhất, trang bị đáng chú ý chỉ có cân bằng điện tử, còn lại mọi thứ không có gì đặc biệt.

Toyota Fortuner là một chiếc SUV cỡ D trọng lượng khoảng 2 tấn, sinh ra không dành cho tốc độ mà ở khả năng đi địa hình, nên công suất không phải điều quyết định. Tệp khách hàng của Toyota Fortuner là những người cần sự bền bỉ và ít phá cách cùng với khả năng thanh khoản tốt, tiêu chí của không ít người tiêu dùng trước khi nghĩ đến việc trải nghiệm những công nghệ mới mẻ.

Tại Việt Nam, Toyota Fortuner hiện đang được phân phối với 6 biến thể, trong đó có 4 phiên bản máy diesel 2.8V 4×4 AT, 2.4G 4×2 AT, 2.4 4×2 MT và máy xăng 2.7 4×2 AT TRD được lắp ráp, hai bản máy xăng còn lại được nhập khẩu từ Indonesia.