Toyota ra mắt xe điện cỡ nhỏ 2 chỗ giá từ 370 triệu đồng

Toyota vừa giới thiệu tới người dùng tại thị trường quê nhà Nhật Bản mẫu xe điện có tên gọi C pod với giá bán khởi điểm từ 1,65 triệu yen (tương đương khoảng 16.000 USD hay 370 triệu VND).

Toyota C pod là bản thương mại của mẫu xe ý tưởng Ultra-Compact BEV từng xuất hiện tại Tokyo Motor Show 2019.

Toyota C pod là dòng xe điện cỡ nhỏ với 2 chỗ ngồi được thiết kế hướng đến nhóm khách hàng tại các khu đô thị đang tìm kiếm một chiếc ô tô nhỏ gọn, tiết kiệm để di chuyển hàng ngày. Sản phẩm này cho thấy sự thay đổi của Toyota nhằm phù hợp với xu hướng điện khí hoá ô tô, đồng thời cùng là bước chuẩn bị nhằm thực hiện lệnh cấm bán ô tô chạy xăng ở Nhật Bản từ năm 2030.

Về ngoại hình, Toyota C pod được thiết kế đơn giản với phần đầu ngắn và thân xe vuông vức. Cản trước/sau và phần mui sơn tối màu tạo điểm nhấn cho ngoại thất. Cụm đèn trước nằm ngang trong khi đèn hậu nằm dọc trên trụ C.

Kích thước dài, rộng, cao tương ứng của Toyota C pod là 2.490 x 1.290 x 1.550 (mm), bán kính quay vòng tối thiểu 3,9 m, chiều dài cơ sở 1.780 mm. Mâm xe 13 inch kết hợp cỡ lốp 155/70R13 75S. Tại Nhật Bản, Toyota C pod có trọng lượng khá nhẹ nhờ sử dụng vật liệu nhựa cho các chi tiết ngoại thất, xe có phiên bản G (689kg) và X (670kg)..

Về nội thất, khoang cabin của Toyota C pod có thiết kế mang phong cách tối giản, bảng táp-lô không có màn hình giải trí trong khi bảng đồng hồ tốc độ nằm chính giữa. Cụm điều khiển trung tâm bố trí các nút bấm chức năng và tùy chọn số N, D hoặc R để vận hành. Hai ghế ngồi được bọc nỉ, không gian đủ dùng chứ không quá rộng rãi. Khu vực để đồ phía sau có thể mang theo các vật dụng cần thiết hoặc hành lý cho các chuyến đi chơi gần.

Về vận hành, cả hai phiên bản của Toyota C pod đều được trang bị bộ Pin lithium 9kWh đặt ở dưới sàn ghế phía trước, kết hợp động cơ điện sản sinh công suất cực đại 9,2 kWh (tương đương 12,3 mã lực) và mô-men xoắn 56 Nm. Với bộ sạc tiêu chuẩn, Toyota C pod mất ít nhất 5 giờ để sạc đầy. Sau mỗi lần sạc xe có thể di chuyển được 150 km, tốc độ tối đa lên đến 60km/giờ.

Về an toàn, Toyota C pod sở hữu hệ thống hỗ trợ người lái chủ động, phù hợp với mục đích sử dụng cho đô thị, trong đó hệ thống an toàn tiền va chạm giúp phát hiện các phương tiện và người đi bộ cả ban ngày và ban đêm cũng như người đi xe đạp ban ngày.

Bên cạnh đó, hệ thống sóng siêu âm thông minh với phanh hỗ trợ đỗ xe giúp tránh va chạm hoặc giảm thiểu thiệt hai do va quệt với tường hoặc các vật thể cố định khác khi đi ở tốc độ thấp. Các trang bị an toàn thụ động cũng rất tốt với cấu trúc khung gầm hấp thụ và phân tán lực tác động qua nhiều thành phần, đồng thời cũng tác động nhẹ đến các vật thể, giảm thương tích cho người đi bộ.

Toyota đang phối hợp cùng các đối tác để từng bước phát triển hệ thống hạ tầng, trạm sạc tại Nhật Bản để phục vụ nhu cầu sử dụng ô tô điện.

Sau Nhật Bản, Toyota C pod sẽ được ra mắt các thị trường khác trong tương lai.