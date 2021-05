Toyota Raize 2021 đã được đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, hãng xe Nhật Bản đã nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp Toyota Raize ngày 30/3/2021, và được cấp chứng nhận vào tháng 5/2021.

Toyota Raize 2021 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ DNGA (Daihatsu New Global Architecture) – phiên bản giá rẻ của hệ thống khung gầm TNGA hiện đang được áp dụng trên các mẫu xe như Toyota Camry hay Corolla Altis thế hệ mới. Việc sử dụng cơ sở gầm bệ này giúp Toyota Raize có giá bán tương đối rẻ tại Nhật Bản, đồng thời đạt được sức hút lớn tại thị trường quê nhà.

Về thiết kế tổng thể, Toyota Raize như phiên bản thu nhỏ của Toyota RAV4. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.030 x 1.710 x 1.635 mm, trục cơ sở dài 2.525 mm, khoảng sáng gầm xe 200 mm. Xe được trang bị hệ thống đèn full LED cùng mâm hợp kim 17 inch tạo hình kiểu tua-bin khá thể thao.

Về nội thất khoang cabin, Toyota Raize cũng có thiết kế khá hiện đại và không mấy xa lạ với những khách Việt đang sở hữu Toyota Corolla Cross. Xe được trang bị tiêu chuẩn với chìa khóa keyless entry khởi động bằng nút bấm, màn hình đa thông tin TFT 7.0 inch cho cụm công cụ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí trung tâm 8.0 inch. Trên phiên bản cao cấp nhất sẽ được bổ sung thêm lẫy chuyển số tích hợp sau vô-lăng, hệ thống điều hòa khí hậu tự động, vô-lăng bọc da và ghế ngồi bọc da/vải kết hợp.

Về khả năng vận hành, động cơ trang bị trên Toyota Raize 2021 là máy xăng 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.0L cho công suất tối đa 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 140 Nm. Hộp số đi kèm là loại tự động vô cấp D-CVT và hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian tùy phiên bản.

Các trang bị an toàn cũng khá đầy đủ với hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), kiểm soát ổn định thân xe (VSC), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA), cảnh báo thắt dây an toàn và cảm biến đỗ xe phía sau… Riêng phiên bản cao cấp nhất 1.0L Turbo GR Sport CVT còn được trang bị gói công nghệ an toàn Toyota Safety Sense.

Hiện tại, phía Toyota Việt Nam chưa lên tiếng xác nhận về kế hoạch phân phối mẫu SUV cỡ nhỏ này. Toyota Raize là đối thủ cạnh tranh với Ford Ecosport, Mazda CX-3, Hyundai Kona, Kia Seltos,...