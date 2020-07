Toyota Venza mới chính thức ra mắt, giá 779 triệu đồng

Sự tái xuất của Toyota Venza khiến cho nhiều khách hàng trên toàn cầu thích thú. Bởi không chỉ nâng cấp về ngoại hình sang trọng hơn, Venza còn chú trọng vào nhiều tiện nghi và trang bị an toàn đi kèm. Ở thế hệ mới, Venza sở hữu ngoại hình mới mẻ, nội thất đẹp mắt, nhiều tiện nghi cùng hệ động cơ hybrid 219 mã lực.

Cộng với giá bán nói trên, Venza hứa hẹn sẽ "gây bão" tại thị trường Mỹ, tương tự như cách mà nó đã thành công với thị trường Nhật. Hãng xe Nhật đã công bố "cháy hàng" Venza khi đơn đặt hàng vượt doanh số dự kiến gấp 15 lần.

Nội thất Venza 2021 tại Mỹ được trang bị màn hình 8 inch (đối với bản LE) hoặc màn hình 12,3 inch (đối với bản XLE trở lên). Cả 2 loại màn hình này đều hỗ trợ kết nối Android Auto, Apple CarPlay, và Amazon Alexa. Bản Limited sẽ có thêm màn hình hiển thị kính lái HUD 10 inch cùng gương chiếu hậu kỹ thuật số có HomeLink.

Toyota Venza còn có tên gọi khác là Toyota Harrier. Ở thế hệ mới, mẫu SUV hạng trung sở hữu duy nhất một tùy chọn động cơ hybrid. Động cơ hybrid gồm một động cơ 4 xy lanh, dung tích 2.5L kết hợp 3 mô tơ điện và một bộ pin lithium-ion đặt ở ghế sau. Nó cho phép chiếc crossover sản sinh công suất 219 mã lực cùng mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 5,88 lít/100km.

Mẫu crossover sở hữu hệ dẫn động AWD tiêu chuẩn. Trong đó, một mô tơ điện ở phía sau sẽ cung cấp lực kéo cho xe khi cần thiết. Động cơ xe khi đề pa cũng êm ái và nhẹ hơn. Toyota dự kiến mẫu Venza hybrid sẽ có mức tiêu thụ nhiên liệu vào khoảng 39 mpg (6.03 L/100km).

Toyota Venza thế hệ mới được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense từ tiêu chuẩn. Trong đó bao gồm: Hỗ trợ tiền va chạm với chức năng nhận diện người đi bộ và xe đạp (Pre-Collision System with Pedestrian and Bicycle Detection), ga tự động tốc độ cao (Full-Speed Range Dynamic Radar Cruise Control), Hỗ trợ cảnh báo chệch làn đường (Lane Departure Alert with Steering Assist), đèn pha tự động (Automatic High Beams), hỗ trợ theo dấu làn đường (Lane Tracing Assist) và nhận diện tín hiệu giao thông (Road Sign Assist).

Tại Mỹ, Venza sẽ có mặt tại các đại lý từ tháng 9/2020. Giá bán đề xuất là 33.645 USD tương đương 780 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn Venza LE. Bản Venza XLE sẽ có giá từ 37.175 USD tương đương 862 triệu đồng. Trong khi đó, bản cao cấp Venza Limited sẽ có giá 40.975 USD tương đương 950 triệu đồng.