Thành phố Bắc Kạn phấn đấu trở thành đô thị loại II vào năm 2030

Tối 7/3, Tp. Bắc Kạn (tỉnh Bắc Kạn) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (11/3/2015 - 11/3/2025). Với sự tham gia của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bắc Kạn, thị xã và Tp Bắc Kạn qua các thời kỳ cùng đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Ông Hoàng Duy Chinh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tp. Bắc Kạn (11/3/2015 - 11/3/2025). Ảnh: Chiến Hoàng

Điểm kết nối các tỉnh vùng Đông Bắc

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Dược Trung, Bí thư Thành ủy Bắc Kạn cho biết, trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, Tp. Bắc Kạn đã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng, hoàn thiện kết cấu hạ tầng, phát triển không gian đô thị theo hướng đồng bộ, thúc đẩy kinh tế phát triển.

Toàn cảnh Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tp. Bắc Kạn (11/3/2015-11/3/2025). Ảnh: Lam Chi

Cũng theo Bí thư Thành ủy Bắc Kạn, Tp. Bắc Kạn đã hoàn thiện và nâng cao chất lượng tiêu chí đô thị loại III, xây dựng thành phố cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II gắn với thực hiện Nghị quyết số 29 - NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn về xây dựng và phát triển Tp. Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Được biết, kể từ khi được thành lập đến nay, Tp. Bắc Kạn đã có sự bứt phá mạnh mẽ ở nhiều lĩnh vực, khẳng định được vai trò, vị thế của trung tâm chính trị, kinh tế-xã hội của tỉnh Bắc Kạn.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình đạt 10%/ năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp xây dựng cơ bản và nông - lâm nghiệp. Kết cấu hạ tầng đô thị ngày càng được đầu tư đồng bộ, hiện đại để thu hút các nhà đầu tư, đặc biệt là trong lĩnh vực chế biến công nghiệp, du lịch.

Tp. Bắc Kạn cũng là thành phố xanh với tỷ lệ che phủ rừng đạt 67%. Qua 10 năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,4% năm 2015 xuống chỉ còn 1,74% năm 2024 và được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Ông Hoàng Hà Bắc, Chủ tịch UBND Tp. Bắc Kạn nhận định, để hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại II vào năm 2030, địa phương sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng nhằm thu hút nhà đầu tư. Đồng thời phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, hướng tới xây dựng "kinh tế xanh" gắn với phát triển du lịch bền vững, với mục tiêu trở thành điểm kết nối của các tỉnh vùng Đông Bắc.

Để phát huy vai trò "đầu tàu"

Có thể khẳng định Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tp. Bắc Kạn là sự kiện quan trọng, đánh giá từng bước trưởng thành của thành phố, để từ đó thành phố Bắc Kạn có định hướng phát triển trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn Hoàng Duy Chinh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân Tp. Bắc Kạn đã đạt được.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp. Bắc Kạn cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị thế, tiềm năng, lợi thế cùng những khó khăn, thách thức của địa phương và những bài học kinh nghiệm quý báu trong 10 năm xây dựng Tp. Bắc Kạn. Phát huy sức mạnh đoàn kết, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tp.Bắc Kạn đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tp. Bắc Kạn. Ảnh: Lam Chi

Cùng với đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với phát triển môi trường; đẩy mạnh liên danh, liên kết, hợp tác kết nối vùng, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩm địa phương; ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất hàng hóa, kinh doanh, chú trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế đô thị theo hướng tăng tỷ trọng Dịch vụ - Thương mại – Du lịch; chủ động thu hút đầu tư.

Ông Chinh nhấn mạnh, phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội; bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; đẩy mạnh nhiệm vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số xây dựng chính quyền điện tử gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Quốc gia.

Là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn đề nghị Tp. Bắc Kạn phải chú trọng công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Dịp này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Kạn đã vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước.