TP. Huế công bố hàng loạt khu đất sắp đấu thầu thực hiện dự án khu đô thị, công trình hạ tầng

HĐND TP. Huế mới phê duyệt danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. Theo đó, có 10 khu đất sẽ được đấu thầu thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn và 26 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Loạt khu đất ở Huế sắp được đưa ra đấu thầu để thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn (ảnh minh họa).

10 khu đất đấu thầu thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn ở TP. Huế

Trong số 10 khu đất sẽ được đấu thầu thực hiện dự án khu đô thị, khu dân cư nông thôn, có 5 khu đất thuộc địa phận thị xã Hương Trà, 3 khu đất thuộc địa phận quận Thuận Hóa và huyện Phú Vang, 2 khu đất thuộc địa phận thị xã Hương Thủy.

5 khu đất thuộc địa phận thị xã Hương Trà thực hiện các dự án: Khu đô thị phường Hương Văn - Hương Xuân (31,9 ha); Khu đô thị phường Hương Xuân (50 ha); Khu đô thị dọc quốc lộ 1A tại phường Tứ Hạ (22 ha); Khu đô thị phường Hương Văn (21 ha); Khu đô thị phía tây nam quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Tứ Hạ (28 ha).

3 khu đất thuộc địa phận quận Thuận Hóa và huyện Phú Vang thực hiện các dự án: Khu đô thị du lịch chữa bệnh khu vực Mỹ An (114,4 ha); Khu đô thị, thương mại dịch vụ du lịch kết hợp nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe Mỹ An (22,3 ha); Khu phức hợp đô thị, du lịch nghỉ dưỡng Khu D - Đô thị mới An Vân Dương (163,72 ha).

2 khu đất thuộc địa phận thị xã Hương Thủy thực hiện các dự án: Khu đô thị dịch vụ Hương Thủy tại phường Thủy Châu (190 ha); Khu đô thị phía đông Hồ Châu Sơn, thuộc địa phận phường Thủy Châu và phường Phú Bài (189,6 ha).

TP. Huế sắp đấu thầu 26 khu đất làm các công trình hạ tầng

Trong số 26 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định pháp luật, có 7 khu đất tại thị xã Phong Điền, 3 khu đất tại thị xã Hương Trà, 7 khu đất tại huyện Phú Lộc, 3 khu đất tại quận Thuận Hóa, 5 khu đất tại quận Phú Xuân và 1 khu đất tại thị xã Hương Thủy.

7 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại thị xã Phong Điền để thực hiện các dự án: Bến cảng số 1 Cảng Phong Điền rộng 409,9 (thuộc phường Phong Phú); Bến cảng số 2, số 3 Cảng Phong Điền rộng 400 ha (thuộc phường Phong Phú); Bến xe Phong Điền 2 rộng 0,79 ha (thuộc phường Phong Phú); Bến xe tại khu vực cầu vượt đường sắt Khu công nghiệp Phong Điền rộng 2,4 ha (thuộc phường Phong Thu); Bến xe An Lỗ rộng 1 ha (thuộc phường Phong An), Bến xe Phong Mỹ rộng 2 ha (thuộc xã Phong Mỹ); Bến xe buýt Phong Điền rộng 0,3 ha (thuộc phường Phong Thu).

3 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại thị xã Hương Trà để thực hiện các dự án: Bến xe khách đầu mối phía Bắc (phường Tứ Hạ) rộng 2,82 ha; Bãi đỗ xe đường Tôn Thất Bách (phường Tứ Hạ) rộng 1,3 ha; Bãi đỗ xe đường Nguyên Hồng (phường Tứ Hạ) rộng 0,59 ha.

7 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại huyện Phú Lộc để thực hiện các dự án: Bến số 6 Cảng Chân Mây rộng 13,3 ha; Trạm dừng nghỉ loại 1 (thị trấn Lăng Cô) rộng 2,85 ha; Dự án kho cảng LNG (Cảng Chân Mây) rộng 27 ha; Bãi đỗ xe tại trung tâm thị trấn Khe Tre rộng 0,763 ha, Khu chợ thương mại thị trấn Khe Tre rộng 1,38 ha; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu phi thuế quan số 1 Chân Mây rộng 263 ha; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây rộng 267,6 ha.

3 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại quận Thuận Hóa để thực hiện các dự án: Khu văn hoá, bảo tàng tư nhân Kim Sơn (phường Thủy Bằng) rộng 0,35 ha, Đầu tư cơ sở giáo dục, đào tạo tại khu đất số 148 An Dương Vương (phường An Cựu) rộng 0,56 ha, Xây dựng trạm bảo dưỡng, sữa chữa, quản lý, điều hành xe buýt (phường An Tây) rộng 2,81 ha).

5 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại quận Phú Xuân để thực hiện các dự án: Bãi đỗ xe tại khu vực đường Tăng Bạt Hổ rộng 1 ha; Dự án giáo dục tại đường Nguyễn Trãi rộng 0,53 ha; Khu văn hóa đa năng và công viên hồ Khe Ngang (phường Long Hồ) rộng 39,54 ha; Bến xe đường cao tốc phường Long Hồ rộng 5,1 ha; Bãi đỗ xe ở phường An Hòa rộng 1,88 ha.

1 khu đất đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tại thị xã Hương Thủy để thực hiện dự án Bến xe tại xã Thủy Phù rộng 5,8 ha.