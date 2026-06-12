TP.HCM: Báo động nhiều ca cấp cứu nhồi máu cơ tim là người dưới 50 tuổi

Mối nguy từ lối sống thiếu lành mạnh

Thống kê mới nhất từ Khoa Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho thấy sự gia tăng đột biến và tình trạng trẻ hóa đáng báo động của bệnh lý nhồi máu cơ tim. Nếu trước đây, trung bình mỗi tuần khoa tiếp nhận khoảng 7 ca cấp cứu, thì riêng hai tuần trở lại đây, con số này đã lên tới 24 trường hợp, tăng 42%. Đáng lo ngại nhất là có đến 9 bệnh nhân đang trong độ tuổi lao động, dưới 50 tuổi, chiếm tỷ lệ 38%.

Đa số các bệnh nhân trẻ tuổi nhập viện trong tình trạng vô cùng nguy kịch, đối mặt với các biến chứng nặng nề như sốc tim, ngưng tim, ngưng thở. Khó khăn lớn nhất trong quá trình chẩn đoán và điều trị là nhiều người hoàn toàn không có tiền sử bệnh tim mạch rõ ràng trước đó, khiến diễn tiến bệnh trở nên bất ngờ.

Thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định, gần 40% ca cấp cứu nhồi máu cơ tim tại bệnh viện trong 2 tuần qua là người dưới 50 tuổi. Ảnh: BVCC

Tiến sĩ, bác sĩ Châu Đỗ Trường Sơn, Phó trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, nhìn nhận nhồi máu cơ tim hiện không còn là bệnh lý thường gặp riêng ở người cao tuổi. Khoa đang ghi nhận ngày càng nhiều người trẻ nhập viện vì căn bệnh này, phần lớn do tâm lý chủ quan với các yếu tố nguy cơ trong sinh hoạt hằng ngày.

Theo các chuyên gia, xu hướng trẻ hóa này xuất phát từ tình trạng lạm dụng thuốc lá truyền thống lẫn thuốc lá điện tử, thói quen ăn uống thiếu lành mạnh, lười vận động, căng thẳng kéo dài, thức khuya và sử dụng chất kích thích. Những thói quen này đẩy nhanh quá trình xơ vữa động mạch từ sớm, khiến các mảng xơ vữa dễ nứt vỡ, tạo cục máu đông gây tắc nghẽn mạch vành.

Dấu hiệu cảnh báo và cách phòng ngừa nhồi máu cơ tim

Chạy đua với phương châm "thời gian là cơ tim", ê-kíp can thiệp của bệnh viện liên tục kích hoạt quy trình cấp cứu tối khẩn để tái thông mạch vành trong "giờ vàng", cứu vãn vùng cơ tim hoại tử.

Bệnh viện đã huy động toàn diện các kỹ thuật chuyên sâu như chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), siêu âm trong lòng mạch (IVUS), chụp cắt lớp quang học nội mạch (OCT) để đánh giá chuẩn xác tổn thương.

Với những ca sốc tim nguy kịch, hệ thống hỗ trợ tuần hoàn cơ học như bóng đối xung động mạch chủ (IABP) và ECMO luôn được đội ngũ chuyên gia vận hành 24/7. Đặc biệt, để tìm tận gốc nguyên nhân ở nhóm bệnh nhân trẻ, các bác sĩ đã triển khai xét nghiệm sàng lọc di truyền kỹ thuật cao (FH, PRS), đồng thời sẵn sàng phối hợp liên chuyên khoa để mổ bắc cầu chủ - vành khẩn cấp cho những ca có tổn thương mạch phức tạp.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động từ bỏ mọi loại thuốc lá, duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ, đường và muối để tránh bị nhồi máu cơ tim

Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Đỗ Anh, Trưởng khoa Tim mạch Can thiệp, nhấn mạnh phần lớn yếu tố nguy cơ nhồi máu cơ tim hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu được phát hiện sớm.

Bác sĩ khuyến cáo người dân cần chủ động từ bỏ mọi loại thuốc lá, duy trì chế độ ăn nhiều rau xanh, trái cây, hạn chế đồ ăn nhanh, dầu mỡ, đường và muối. Việc tập luyện thể lực ít nhất 150 phút mỗi tuần, kiểm soát tốt huyết áp, đường huyết, mỡ máu, cùng với giấc ngủ đủ và tinh thần thoải mái là chìa khóa bảo vệ sức khỏe. Đồng thời, việc khám sức khỏe định kỳ đóng vai trò rất quan trọng, nhất là với những người có bệnh nền hoặc có người thân từng mắc bệnh tim mạch.

Các bác sĩ đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không được chủ quan khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như đau tức ngực, khó thở, vã mồ hôi, choáng váng hoặc cơn đau lan lên hàm, cổ, vai trái. Khi có những triệu chứng cảnh báo này, bệnh nhân cần được đưa đến cơ sở y tế ngay lập tức để tận dụng tối đa cơ hội cứu sống và giảm thiểu di chứng về sau.