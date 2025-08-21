Tại buổi họp báo quý III/2025 được Sở Công Thương TP.HCM tổ chức ngày 21/8, ông Nguyễn Quang Huy - Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM (Sở Công Thương TP.HCM) cho biết sắp tới đơn vị sẽ tập trung giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp Tết Trung thu.

Chuẩn bị bước vào cao điểm thị trường Tết Trung thu, vì vậy, đây được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Lực lượng quản lý thị trường TP.HCM sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ thị trường bánh trung thu. Ảnh: H.Phúc

Sở Công Thương TP.HCM và Sở An toàn thực phẩm TP.HCM cũng vừa phối hợp triển khai Chương trình “Tick xanh trách nhiệm” trong lĩnh vực thực phẩm, chọn mặt hàng bánh trung thu làm bước khởi động.

“Tick xanh trách nhiệm” là tên gọi tắt của Chương trình Kiểm soát chất lượng hàng hóa trên địa bàn TP.HCM, nhằm thúc đẩy sản xuất và kinh doanh lương thực, thực phẩm an toàn, bền vững, phục vụ tốt hơn nhu cầu và sức khỏe người tiêu dùng.

Bánh trung thu là mặt hàng đầu tiên của nhóm này được lựa chọn triển khai, vì nhu cầu cao và thường được làm và bán tràn lan dưới danh nghĩa "nhà làm".

Ngoài tập trung kiểm tra bánh trung thu, Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cũng cho biết thêm sẽ tập trung triển khai thực hiện kiểm tra chuyên đề mặt hàng sữa, sản phẩm yến. Đây cũng là vấn đề nóng được quan tâm thời gian qua, khi liên tục phát hiện nhiều loại sữa giả, doanh nghiệp làm yến thật phản ánh có tình trạng nước yến thực chất là rau câu.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2025 và dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, triển khai cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2025, dịp trước, trong và sau Tết.

Ông Huy cho biết thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm liên quan đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng gian, hàng giả, hàng kém chất lượng trong các khu công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, tuyến phố du lịch đã bị phát hiện, xử lý nghiêm.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng gian, hàng giả tại Saigon Square, TP.HCM. Ảnh: QLTT

Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã kiểm tra, xử lý 659 vụ vi phạm, đã xử phạt với số tiền hơn 14,3 tỷ đồng, hơn 600.000 đơn vị sản phẩm hàng hóa vi phạm đã bị thu giữ, xử lý với tổng trị giá hơn 15 tỷ đồng, nhiều vụ việc vi phạm có tính chất nghiêm trọng đã bị phát hiện với số lượng tang vật lớn, trong đó có các mặt hàng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã chuyển cơ quan điều tra 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Trước tình hình này, không chỉ tăng cường kiểm tra, theo Phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, đơn vị sẽ đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật cho tổ chức, cá nhân kinh doanh.

Đặc biệt, cơ quan chức năng sẽ tổ chức ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, đồng thời xử lý nghiêm những trường hợp đã ký cam kết nhưng vẫn vi phạm.