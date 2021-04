TPHCM: Bắt nghi phạm sát hại, đốt xác nữ chủ quán cà phê chòi

Tối 1/4, nguồn tin của phóng viên cho hay, Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM đã bắt được nghi phạm sát hại chị Tr.T.H. (30 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu, trú huyện Bình Chánh, là chủ quán cà phê chòi) rồi đốt xác.

Ảnh minh họa.

Nguồn tin của phóng viên cho biết thêm, nghi phạm là Huỳnh Văn Được (29 tuổi, trọ ở xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An). Nghi phạm Được bị trinh sát bắt tại bến xe Miền Tây. Sau khi bắt giữ nghi phạm, công an đã đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Trước đó, sáng 25/3, Công an xã Tân Quý Tây (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện chị H. là chủ quán cà phê chòi nằm trên Quốc lộ 1 (đoạn thuộc ấp 3, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) bị sát hại đốt xác.

Nhận được tin báo từ người dân, các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an huyện Bình Chánh có mặt phong toả hiện trường, lấy lời khai. Qua điều tra, công an xác định chị H. bị sát hại.