Chiều 25/9, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội, Sở GDĐT TP.HCM đã thông tin về các giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cơ sở vật chất trường học xuống cấp, sau khi báo chí liên tục phản ánh.

Rà soát và xử lý khẩn cấp

Theo đó, để chuẩn bị cho năm học 2025–2026, Sở GDĐT đã ban hành hai công văn trong tháng 7 và tháng 8/2025, yêu cầu các cơ sở giáo dục và UBND các phường, xã, đặc khu rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học.

Trong đó, yêu cầu trọng tâm là lập kế hoạch chi tiết để sửa chữa, nâng cấp cải tạo các công trình xuống cấp và mua sắm bổ sung thiết bị. Các đơn vị được chỉ đạo phải ưu tiên đảm bảo đủ phòng học để tổ chức học 2 buổi/ngày, đặc biệt chú trọng các vùng xa, xã đảo, đặc khu.

Học sinh TP.HCM trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Ảnh: Nguyệt Minh

Trước thực tế nhiều trường học đã được đầu tư từ lâu đang xuống cấp, Chủ tịch UBND TP.HCM đã có công văn chỉ đạo (ngày 22/9/2025) về việc tổng rà soát cơ sở vật chất. Theo đó, Sở GDĐT đã đề nghị các địa phương khẩn trương phân loại mức độ hư hỏng và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch Thành phố về việc chủ động bố trí, tạm ứng kinh phí từ ngân sách địa phương để sửa chữa ngay các hạng mục có nguy cơ mất an toàn.



Sở GDĐT xác nhận năm học 2025-2026, TP.HCM đảm bảo 100% chỗ học cho con em người dân. Tuy nhiên, sau sắp xếp địa giới hành chính, TP ghi nhận sự chênh lệch lớn về điều kiện cơ sở vật chất giữa các khu vực.

Hiện tại, khó khăn lớn nhất tập trung tại các khu vực đông dân cư, giáp ranh hoặc có tốc độ đô thị hóa nhanh, nơi đang đối mặt với tình trạng quá tải học sinh.

Các hạng mục còn thiếu hoặc xuống cấp nhiều nhất được Sở liệt kê gồm: Phòng học chưa đủ để tổ chức học 2 buổi/ngày; phòng chức năng, thư viện chưa đạt chuẩn hoặc đang trong quá trình hoàn thiện; thiết bị dạy học gồm trang thiết bị, bàn ghế tại một số ít trường còn thiếu hoặc hư hỏng.

Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, một trong những ngôi trường mới được đưa vào sử dụng trong năm học 2025-2026. Ảnh: Nguyệt Minh

Định hướng đầu tư công trung hạn 2026-2030

Để giải quyết căn cơ vấn đề, Sở GDĐT đã triển khai công văn (ngày 12/9/2025) yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030 cho lĩnh vực giáo dục.

Kế hoạch này định hướng rõ mục tiêu đầu tư, yêu cầu các địa phương nêu cao trách nhiệm tham mưu thực hiện nhiệm vụ quy hoạch và phát triển cơ sở vật chất giáo dục theo phân cấp quản lý.

Trên cơ sở kết quả rà soát hiện nay, Sở GDĐT sẽ phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố phương án xử lý tổng thể, bao gồm cả sửa chữa cấp bách và kế hoạch đầu tư xây mới tại các khu vực có tốc độ dân số tăng nhanh, nhằm đảm bảo ổn định quy mô trường lớp và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học. Thành phố cũng tăng cường huy động các nguồn lực ngoài nhà nước thông qua xã hội hóa giáo dục, đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, công khai, minh bạch.