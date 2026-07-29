Chủ đề nóng

Đưa Nghị quyết 57 vào cuộc sống
ASEAN Cup 2026
Phù phép đưa rau trôi nổi vào bữa ăn học đường
Vụ điểm 10 môn Toán bất thường tại Tuyên Quang
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV (từ 19/1 - 23/1/2026)
Quy hoạch Hà Nội tầm nhìn 100 năm
Cuộc thi viết “Kể câu chuyện Việt Nam”
50 năm Ngày thành phố Sài Gòn-Gia Định mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh
40 năm đổi mới - những tác phẩm đánh thức cả dân tộc
Sáp nhập thôn, tổ dân phố toàn quốc
Chuyển động Sài Gòn
Thứ tư, ngày 29/07/2026 10:26 GMT+7

TP.HCM, Catalonia bắt tay mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo

+ aA -
Tường Thụy Thứ tư, ngày 29/07/2026 10:26 GMT+7
TP.HCM và vùng Catalonia (Tây Ban Nha) sẽ đẩy mạnh hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực công nghệ cao, vi mạch bán dẫn, AI và đổi mới sáng tạo, mở ra thời kỳ hợp tác mới giữa hai bên.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Định hướng này được đưa ra tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia diễn ra hôm nay 29/7, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia tổ chức.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, vùng Catalonia, Đại sứ quán Tây Ban Nha dự hội nghị ngày 29/7 ở TP.HCM. Ảnh: T. Thụy

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định Thành phố cam kết liên tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông cho biết việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025 đã tạo nên siêu đô thị hơn 6.770km2, quy mô 15 triệu dân và đóng góp gần 25% GDP cả nước, mang lại không gian phát triển và dư địa hợp tác to lớn cho các nhà đầu tư Catalonia.

“Mục tiêu của TP.HCM trong những năm tiếp theo là duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; đến năm 2045 trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư toàn cầu, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng”, ông Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM khẳng định: “Tôi tin rằng hội nghị cũng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và cập nhật tình hình thị trường, trao đổi giải pháp kinh doanh thực tiễn, giúp doanh nghiệp TP.HCM nắm bắt và phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Tây Ban Nha, góp phần tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu. Ảnh: T.T

Để đón nhận dòng vốn và công nghệ từ Catalonia, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã giới thiệu lộ trình phát triển hạ tầng và nguồn lực cụ thể.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) dự kiến gọi vốn cho Trung tâm Công nghệ Chiến lược quy mô 53ha vào quý 4/2026 và Công viên Khoa học rộng gần 195ha vào quý 4/2027, tập trung vào vi mạch bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và công nghệ sinh học.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Quản lý SHTP, cho biết tính đến tháng 5/2026, SHTP đang vận hành 166 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 13,73 tỷ USD. Tính lũy kế đến năm 2026, SHTP đã tạo ra giá trị xuất khẩu đạt 185 tỷ USD và quy tụ đội ngũ gồm 53.678 lao động chất lượng cao.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Quản lý SHTP, trình bày tại hội nghị. Ảnh: T. Thụy

Cùng với đó, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phát huy nguồn lực R&D (nghiên cứu và phát triển) từ hơn 110.000 giảng viên, sinh viên với mục tiêu ươm tạo 50 startup (khởi nghiệp công nghệ) và 10 doanh nghiệp công nghệ định giá trên 200 triệu USD đến năm 2030 để sẵn sàng kết nối cùng đối tác Tây Ban Nha, dựa trên nền tảng TP.HCM hiện thuộc Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Trình bày về tiềm lực của vùng Catalonia (Tây Ban Nha), ông Jaume Baro, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia, chia sẻ những số liệu về bức tranh kinh tế vùng.

Với GDP đạt hơn 302 tỷ Euro, mức thu nhập bình quân ở mức 37.477 Euro và nền kinh tế hơn 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Catalonia trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu của châu Âu.

Ông Baro nhấn mạnh tỷ trọng thu hút dòng vốn công nghệ là khá lớn khi có tới 20,2% các chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại vùng này đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Sự kiện hôm nay có sự tham dự của ông Salvador Illa Roca, Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia, và bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam. Bước đi hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo đà đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa 2 nước và tạo tiền đề quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha vào năm 2027.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Công an xác minh vụ người đàn ông tử vong sau khi đăng bài cầu cứu về giao dịch đất đai ở TP.HCM

Công an phường Phú An (TP.HCM) đang phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân tử vong của anh H.B.L (37 tuổi, quê Nghệ An) và xác minh những bất thường trong giao dịch mua bán đất do nạn nhân phản ánh trước đó.

Đã quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Chuyển động Sài Gòn
Đã quy tập được 125 hài cốt liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Hơn 30 doanh nghiệp vàng, kim cương ở TP.HCM đang đóng cửa, khách “khóc ròng”

Chuyển động Sài Gòn
Hơn 30 doanh nghiệp vàng, kim cương ở TP.HCM đang đóng cửa, khách “khóc ròng”

Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng

Chuyển động Sài Gòn
Phát hiện thêm 19 bộ hài cốt liệt sĩ ở hố chôn tập thể mới tại công viên Lê Thị Riêng

Xe ben tông sập cửa hàng kính mắt giữa đêm, gia đình 4 người thoát chết trong gang tấc

Chuyển động Sài Gòn
Xe ben tông sập cửa hàng kính mắt giữa đêm, gia đình 4 người thoát chết trong gang tấc

Đọc thêm

Vinmec Central Park “hồi sinh” bệnh nhân Campuchia sốc nhiễm khuẩn nặng kèm đa bệnh nền cận kề cửa tử
Y tế

Vinmec Central Park “hồi sinh” bệnh nhân Campuchia sốc nhiễm khuẩn nặng kèm đa bệnh nền cận kề cửa tử

Y tế

Điểm đặc biệt của Chiến lược An ninh quốc gia: Lần đầu mở rộng mọi không gian phát triển
Thời sự

Điểm đặc biệt của Chiến lược An ninh quốc gia: Lần đầu mở rộng mọi không gian phát triển

Thời sự

Nghị quyết về Chiến lược An ninh quốc gia lần đầu xác định an ninh không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chủ quyền quốc gia, mà còn bao trùm các yếu tố cấu thành năng lực phát triển, từ không gian mạng, dữ liệu, công nghệ đến không gian vũ trụ, biển và đại dương.

Bán chạy nhưng Toyota Yaris Cross giảm giá sâu, rẻ hơn Mitsubishi Xforce
Khoa học Công nghệ

Bán chạy nhưng Toyota Yaris Cross giảm giá sâu, rẻ hơn Mitsubishi Xforce

Khoa học Công nghệ

Toyota Yaris Cross đang là xe xăng bán chạy nhất phân khúc, nhưng hãng vẫn hỗ trợ khách hàng 50 triệu đồng khi mua xe trong tháng 7 giúp giá rẻ hơn đối thủ Mitsubishi Xforce.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp
Nhà đất

Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc: Khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp

Nhà đất

Định hướng sửa Luật Đất đai sẽ ưu tiên phát triển nhà chung cư; khuyến khích tư nhân phát triển nhà ở cho thuê với giá phù hợp; nâng cao chất lượng tái định cư và minh bạch thị trường bất động sản...

Mùa thu sang, 3 con giáp bước ra ánh sáng, sự nghiệp thăng tiến, đổi vận mạnh mẽ, kiếm tiền dễ dàng hơn trước
Gia đình

Mùa thu sang, 3 con giáp bước ra ánh sáng, sự nghiệp thăng tiến, đổi vận mạnh mẽ, kiếm tiền dễ dàng hơn trước

Gia đình

3 con giáp mở ra cơ hội mới trong mùa thu này. Không chỉ sự nghiệp khởi sắc, họ còn gặp vận may về tài chính, kiếm tiền thuận lợi.

Lương Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay được tính thế nào?
Bạn đọc

Lương Chỉ huy trưởng và Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã hiện nay được tính thế nào?

Bạn đọc

Lương Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được tính bằng mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng nhân với hệ số lương hiện hưởng từ ngày 1/7/2026. Việc xếp lương được thực hiện theo 3 trường hợp, tùy ngạch, bậc, trình độ và thời gian công tác.

'Mọi thứ đều đi sai hướng': EU gióng lên hồi chuông cảnh báo sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump
Thế giới

"Mọi thứ đều đi sai hướng": EU gióng lên hồi chuông cảnh báo sau cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Trump

Thế giới

Nhà báo người Síp Alex Christoforou cho biết Tổng thống Ukraine Zelensky đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump mà không có nhà báo nào có mặt, vì lo ngại vụ bê bối tại Phòng Bầu dục sẽ lặp lại.

Công an Đà Nẵng thông tin về việc phối hợp tổ chức sự kiện hội thao do Bộ Công an tổ chức
Thời sự

Công an Đà Nẵng thông tin về việc phối hợp tổ chức sự kiện hội thao do Bộ Công an tổ chức

Thời sự

Công an Đà Nẵng thông tin về việc phối hợp tổ chức sự kiện hội thao do Bộ Công an tổ chức, trong đó đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp và người dân chủ động có phương án kinh doanh, di chuyển phù hợp trước, trong thời gian diễn ra các hoạt động.

Công an Hưng Yên đề nghị truy tố giám đốc thẩm mỹ viện bán chứng chỉ không cần học, không cần thi
Pháp luật

Công an Hưng Yên đề nghị truy tố giám đốc thẩm mỹ viện bán chứng chỉ không cần học, không cần thi

Pháp luật

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ án hình sự “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”, xảy ra tại Công ty TNHH Thẩm mỹ viện Quốc tế Paris.

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tân Chánh Văn phòng
Thời sự

Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương có tân Chánh Văn phòng

Thời sự

Mới đây, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan chủ trì Hội nghị.

Loài cua cạn được cho là to nhất Việt Nam, bò như xe tăng chỉ sống và đào hang ở một hòn đảo của TP.HCM
Nhà nông

Loài cua cạn được cho là to nhất Việt Nam, bò như xe tăng chỉ sống và đào hang ở một hòn đảo của TP.HCM

Nhà nông

Vườn Quốc gia Côn Đảo (TP.Hồ Chí Minh) không chỉ là địa chỉ để các "sản phụ" rùa tìm đến đẻ trứng mà còn có một loài cua chỉ tìm thấy ở hòn đảo này, loài cua có cái tên rất ngầu: "Cua xe tăng".

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: Tháo điểm nghẽn để thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học
Chuyển động Sài Gòn

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị: Tháo điểm nghẽn để thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học

Chuyển động Sài Gòn

Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đặt khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển. Với công nghệ sinh học, yêu cầu đặt ra là tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và thương mại hóa sản phẩm để tạo động lực tăng trưởng mới.

'Siêu phường' Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã có tổng thu ngân sách ước đạt mấy nghìn tỷ, được thụ hưởng mấy trăm tỷ?
Nhà nông

"Siêu phường" Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ đã có tổng thu ngân sách ước đạt mấy nghìn tỷ, được thụ hưởng mấy trăm tỷ?

Nhà nông

Theo báo cáo của UBND phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ (địa phận thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cũ) 6 tháng đầu năm 2026 có tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.781,92 tỷ đồng, bằng 138% dự toán phường giao.

Lần đầu tiên Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển
Thời sự

Lần đầu tiên Trung ương ban hành nghị quyết về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hoà, phát triển

Thời sự

Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Trung ương 3 khóa XIV, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang làm rõ tư duy mới về xây dựng xã hội lấy con người và an ninh con người làm trung tâm.

Roberto Mancini trở lại dẫn dắt ĐT Italia, Ranieri giữ chức Giám đốc kỹ thuật
Thể thao

Roberto Mancini trở lại dẫn dắt ĐT Italia, Ranieri giữ chức Giám đốc kỹ thuật

Thể thao

Cựu HLV trưởng ĐT Italia Roberto Mancini sẽ trở lại đảm nhận cương vị thuyền trưởng Azzurri trong nhiệm kỳ thứ hai, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC) Giovanni Malago vừa xác nhận. Trong khi đó, Claudio Ranieri sẽ đảm nhận vai trò Giám đốc kỹ thuật của FIGC.

Thực hư việc ngâm trứng luộc vào nước lạnh dễ bị nhiễm khuẩn
Xã hội

Thực hư việc ngâm trứng luộc vào nước lạnh dễ bị nhiễm khuẩn

Xã hội

Ngâm trứng vào nước lạnh ngay sau khi luộc là thói quen của nhiều người giúp vỏ trứng dễ bóc hơn. Tuy nhiên lại có một số thông tin cho rằng ngâm nước như vậy trứng dễ bị nhiễm khuẩn. Thực hư thế nào?

Huyền thoại K-POP BigBang sẽ diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm
Kinh tế

Huyền thoại K-POP BigBang sẽ diễn tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình trong chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm

Kinh tế

Sự kiện tại sân vận động Mỹ Đình nằm trong BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR < XX : COSMOS > - chuyến lưu diễn thế giới đầu tiên của BIGBANG với tư cách một nhóm sau 9 năm. Trong lần trở lại đặc biệt này, G-DRAGON, TAEYANG và DAESUNG dự kiến biểu diễn tổng cộng 33 đêm tại những sân vận động hàng đầu trên toàn cầu.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói về đặc ân đặc biệt ở tuổi ngoài 60
Văn hóa - Giải trí

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nói về đặc ân đặc biệt ở tuổi ngoài 60

Văn hóa - Giải trí

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên nhắn nhủ mọi người hãy dành cho nhau nhiều sự tử tế hơn, thay vì phán xét ngoại hình hay những dấu vết mà thời gian để lại.

Chỉ sau một năm, từ chỗ phải nhập khẩu gạo, quốc gia Đông Nam Á này đang có động thái bán gạo sang Malaysia, Singapore
Nhà nông

Chỉ sau một năm, từ chỗ phải nhập khẩu gạo, quốc gia Đông Nam Á này đang có động thái bán gạo sang Malaysia, Singapore

Nhà nông

Từ một quốc gia phải nhập khẩu lượng gạo khổng lồ của Việt Nam, hiện nay, Indonesia đang đàm phán để xuất khẩu dài gạo hạn sang Malaysia, Singapore.

Petrovietnam - Hà Tĩnh: Cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo cực tăng trưởng mới
Kinh tế

Petrovietnam - Hà Tĩnh: Cộng hưởng nguồn lực, kiến tạo cực tăng trưởng mới

Kinh tế

Vượt trên những dự án quy mô lớn, quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và tỉnh Hà Tĩnh đang định hình một mô hình phát triển mới: kết nối chiến lược quốc gia với lợi thế địa phương, lấy hệ sinh thái công nghiệp - năng lượng tích hợp làm nền tảng tạo động lực tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy phát triển bền vững.

Tên gọi “Vĩnh Long” có từ thời nhà Nguyễn, địa phận năm 1757 gồm cả tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, An Giang
Nhà nông

Tên gọi “Vĩnh Long” có từ thời nhà Nguyễn, địa phận năm 1757 gồm cả tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, An Giang

Nhà nông

Tên gọi “Vĩnh Long” bắt nguồn từ thời nhà Nguyễn, mang ý nghĩa “mãi mãi thịnh vượng”. Lỵ sở Long Hồ đóng ở thôn An Bình Đông, huyện Kiến Đăng, thường gọi là Cái Bè (Mỹ Tho). Năm 1757, chuyển về phía Nam sông Tiền thuộc xứ Tầm Bào, thôn Long Hồ (tức địa phận thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long sau này).

Tin sáng 29/7: 3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam
Thể thao

Tin sáng 29/7: 3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam

Thể thao

3 CLB “đại chiến” vì thủ môn ĐT Việt Nam; Joshua Zirkzee có thể đến Juventus; Real Madrid quyết giữ Vinicius; Luis Diaz ở lại Bayern Munich.

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển: Tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập
Kinh tế

Việt Nam đổi mới mô hình phát triển: Tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập

Kinh tế

Bộ Chính trị xác định trọng tâm của đổi mới mô hình phát triển đất nước: Phát triển Việt Nam tự cường, sáng tạo, nhân văn, bền vững và hội nhập, lấy con người làm trung tâm, mục tiêu, động lực và chủ thể phát triển.

Khàn tiếng, thở rít kéo dài tưởng viêm họng hóa ra ung thư nguy hiểm
Xã hội

Khàn tiếng, thở rít kéo dài tưởng viêm họng hóa ra ung thư nguy hiểm

Xã hội

Người bệnh đến khám do khàn tiếng kéo dài, kèm theo khó thở và thở rít. Qua nội soi, các bác sĩ phát hiện khối u thanh quản che gần kín đường thở.

Bị Mỹ bủa vây chiến tranh và trừng phạt vì sao nền kinh tế Iran vẫn không sụp đổ ?
Thế giới

Bị Mỹ bủa vây chiến tranh và trừng phạt vì sao nền kinh tế Iran vẫn không sụp đổ ?

Thế giới

Dù đối mặt với lệnh trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ, xung đột quân sự tăng cường và tận phi mã, nền kinh tế Iran vẫn duy trì sự chống chịu mạnh mẽ. Tuy nhiên, cái giá phải trả lại đang đè nặng lên vai hàng triệu người dân.

Thép Việt Úc tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn
Nhà đất

Thép Việt Úc tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn

Nhà đất

Giá thép xây dựng tiếp tục nhích lên khi Vinausteel tăng giá thép cuộn thêm 100.000 đồng/tấn. Trong khi đó, tiêu thụ trong nước vẫn tăng trưởng dù xuất khẩu còn nhiều thách thức.

Lâm Đồng thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của bốn công ty, nguyên nhân vì sao?
Nhà nông

Lâm Đồng thu hồi mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của bốn công ty, nguyên nhân vì sao?

Nhà nông

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã có quyết định thu hồi mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của 4 công ty.

2 lão gia điêu khắc nổi tiếng ở TP.HCM cùng “Vượt qua” chính mình
Chuyển động Sài Gòn

2 lão gia điêu khắc nổi tiếng ở TP.HCM cùng “Vượt qua” chính mình

Chuyển động Sài Gòn

Hai nghệ sĩ điêu khắc nổi tiếng Bùi Hải Sơn và Hoàng Tường Minh cùng làm triển lãm “Vượt qua”, thể hiện khát vọng mở rộng tư duy, vượt qua những giới hạn của bản thân và của chính điêu khắc để hướng đến những khả năng mới.

Triển khai Nghị quyết 57: Đổi mới quản trị ngân sách khoa học bằng dữ liệu số
Khoa học Công nghệ

Triển khai Nghị quyết 57: Đổi mới quản trị ngân sách khoa học bằng dữ liệu số

Khoa học Công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang hoàn thiện nền tảng số quản lý ngân sách khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho phép theo dõi tình hình phân bổ, giải ngân đến từng đơn vị cấp xã. Hệ thống được kỳ vọng tạo cơ sở dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai Nghị quyết 57.

Sáp nhập xã năm 2026: Tiêu chuẩn diện tích, dân số là bao nhiêu?
Bạn đọc

Sáp nhập xã năm 2026: Tiêu chuẩn diện tích, dân số là bao nhiêu?

Bạn đọc

Hiện còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định và có thể tiếp tục được nghiên cứu sắp xếp trong năm 2026. Vậy tiêu chuẩn diện tích, dân số của xã, phường được quy định ra sao và có phải cứ không đạt chuẩn là bắt buộc sáp nhập?

Tin đọc nhiều

1

Đại tướng Phan Văn Giang: "Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã"

Đại tướng Phan Văn Giang: 'Lần đầu tiên trong lịch sử đưa sĩ quan quân đội chính quy về cấp xã'

2

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng
13

Thua lỗ tiền ảo, bác sĩ trẻ ở Huế trộm trang sức trị giá hơn 5 tỷ đồng

3

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì "không cần thiết"

Patrick-Édouard - người con được vua Bảo Đại đề nghị phong tước hiệu Hoàng tử nhưng từ chối vì 'không cần thiết'

4

"Sự trả thù sẽ đến", Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

'Sự trả thù sẽ đến', Ba Lan đã đưa ra một tuyên bố khẩn cấp liên quan đến Ukraine

5

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026 đầy đủ nhất, cầu gia đình bình an, làm ăn suôn sẻ, tiền bạc đủ đầy