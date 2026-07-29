TP.HCM, Catalonia bắt tay mở rộng hợp tác công nghệ, đổi mới sáng tạo

Định hướng này được đưa ra tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư TP.HCM – Catalonia diễn ra hôm nay 29/7, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia tổ chức.

Đại diện lãnh đạo TP.HCM, vùng Catalonia, Đại sứ quán Tây Ban Nha dự hội nghị ngày 29/7 ở TP.HCM. Ảnh: T. Thụy

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, khẳng định Thành phố cam kết liên tục cải thiện môi trường đầu tư, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Ông cho biết việc hợp nhất TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1/7/2025 đã tạo nên siêu đô thị hơn 6.770km2, quy mô 15 triệu dân và đóng góp gần 25% GDP cả nước, mang lại không gian phát triển và dư địa hợp tác to lớn cho các nhà đầu tư Catalonia.

“Mục tiêu của TP.HCM trong những năm tiếp theo là duy trì tăng trưởng nhanh và bền vững; đến năm 2045 trở thành đô thị thông minh, trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ của châu Á, là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư toàn cầu, có chất lượng sống cao và hội nhập quốc tế sâu rộng”, ông Hà nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM khẳng định: “Tôi tin rằng hội nghị cũng sẽ là cơ hội để doanh nghiệp hai bên tìm hiểu và cập nhật tình hình thị trường, trao đổi giải pháp kinh doanh thực tiễn, giúp doanh nghiệp TP.HCM nắm bắt và phát triển sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn của thị trường Tây Ban Nha, góp phần tận dụng hiệu quả các cơ hội từ Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) và thúc đẩy hơn nữa hợp tác kinh tế song phương”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu. Ảnh: T.T

Để đón nhận dòng vốn và công nghệ từ Catalonia, các cơ quan chức năng của TP.HCM đã giới thiệu lộ trình phát triển hạ tầng và nguồn lực cụ thể.

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) dự kiến gọi vốn cho Trung tâm Công nghệ Chiến lược quy mô 53ha vào quý 4/2026 và Công viên Khoa học rộng gần 195ha vào quý 4/2027, tập trung vào vi mạch bán dẫn, AI, trung tâm dữ liệu và công nghệ sinh học.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Quản lý SHTP, cho biết tính đến tháng 5/2026, SHTP đang vận hành 166 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 13,73 tỷ USD. Tính lũy kế đến năm 2026, SHTP đã tạo ra giá trị xuất khẩu đạt 185 tỷ USD và quy tụ đội ngũ gồm 53.678 lao động chất lượng cao.

Ông Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng Ban Quản lý SHTP, trình bày tại hội nghị. Ảnh: T. Thụy

Cùng với đó, Đại học Quốc gia TP.HCM sẽ phát huy nguồn lực R&D (nghiên cứu và phát triển) từ hơn 110.000 giảng viên, sinh viên với mục tiêu ươm tạo 50 startup (khởi nghiệp công nghệ) và 10 doanh nghiệp công nghệ định giá trên 200 triệu USD đến năm 2030 để sẵn sàng kết nối cùng đối tác Tây Ban Nha, dựa trên nền tảng TP.HCM hiện thuộc Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu.

Trình bày về tiềm lực của vùng Catalonia (Tây Ban Nha), ông Jaume Baro, Tổng Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Catalonia, chia sẻ những số liệu về bức tranh kinh tế vùng.

Với GDP đạt hơn 302 tỷ Euro, mức thu nhập bình quân ở mức 37.477 Euro và nền kinh tế hơn 610.000 doanh nghiệp đang hoạt động, Catalonia trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu của châu Âu.

Ông Baro nhấn mạnh tỷ trọng thu hút dòng vốn công nghệ là khá lớn khi có tới 20,2% các chi nhánh của doanh nghiệp nước ngoài tại vùng này đang hoạt động trong lĩnh vực công nghệ.

Sự kiện hôm nay có sự tham dự của ông Salvador Illa Roca, Chủ tịch Chính quyền vùng Catalonia, và bà Carmen Cano de Lasala, Đại sứ Tây Ban Nha tại Việt Nam. Bước đi hợp tác này được kỳ vọng sẽ tạo đà đẩy mạnh quan hệ thương mại giữa 2 nước và tạo tiền đề quan trọng hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Tây Ban Nha vào năm 2027.