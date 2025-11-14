TP.HCM chi hơn 17.000 tỷ đồng cải tạo hai tuyến rạch lớn nhằm cải thiện môi trường và chống ngập

Tại kỳ họp thứ 5, sáng 14/11, HĐND TP.HCM đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Bà Lớn”, với tổng vốn hơn 9.228 tỷ đồng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng.

Nguồn vốn hơn 9.228 tỷ đồng gồm kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; chi phí xây dựng; quản lý dự án; tư vấn; chi phí khác và dự phòng. Thành phố bố trí 5 tỷ đồng trong giai đoạn 2021–2025, phần còn lại hơn 9.223 tỷ đồng sẽ được triển khai trong giai đoạn 2026–2030. Dự án bắt đầu từ năm 2025 và hoàn thành vào năm 2030, trong đó giai đoạn 2026–2029 tập trung cho công tác lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, giải phóng mặt bằng, thiết kế và thi công.

Các đại biều HĐND TP.HCM thống nhất thông qua chủ trương đầu tư hơn 17 nghìn tỷ đồng để cải tạo hai tuyến rạch lớn. Ảnh: H.V

Theo UBND TP.HCM, rạch Bà Lớn giữ vai trò quan trọng trong việc trữ nước và dẫn nước từ trung tâm thành phố về phía Nam qua kênh Đôi. Tuy nhiên, khu vực này bị thu hẹp dòng chảy do tình trạng nhà ở lấn chiếm, rác thải và nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý đổ trực tiếp xuống rạch, gây ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Song song đó, HĐND TP.HCM cũng thống nhất đầu tư dự án “Nạo vét, cải tạo môi trường kết hợp chỉnh trang đô thị trục thoát nước rạch Ông Bé và rạch nhánh”, với tổng vốn hơn 7.785 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Mục tiêu là xử lý ngập úng, cải thiện môi trường nước mặt và di dời nhà ven kênh để chỉnh trang đô thị.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Chánh Hưng và xã Bình Hưng. Kinh phí gồm bồi thường – hỗ trợ – tái định cư, chi phí xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng cùng chi phí khác và dự phòng. Thành phố bố trí 5 tỷ đồng giai đoạn 2021–2025 và hơn 7.780 tỷ đồng cho giai đoạn 2026–2030.

Theo UBND TP.HCM, rạch Ông Bé và các rạch nhánh đang bị bồi lắng nghiêm trọng, lượng rác thải ứ đọng lớn, nhiều nhà dân xây dựng lấn chiếm khiến dòng chảy bị thu hẹp, thường xuyên bốc mùi hôi. Việc đầu tư dự án là giải pháp cấp thiết nhằm chống ngập, cải thiện môi trường sống và đảm bảo an toàn cho người dân khu vực.