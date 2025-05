Sáng ngày 8/5/2025, Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã chính thức tổ chức lễ nhận chứng nhận kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn chất lượng của châu Âu - ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics).

Đây là một bước tiến quan trọng, đánh dấu sự công nhận quốc tế đối với những nỗ lực không ngừng của HSU trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và hội nhập quốc tế.

Khẳng định chất lượng toàn diện

Trường Đại học Hoa Sen (HSU) đã chính thức tổ chức lễ nhận chứng nhận kiểm định cấp cơ sở giáo dục theo chuẩn chất lượng của châu Âu - ASIIN (Accreditation Agency for Study Programs in Engineering, Informatics, Natural Sciences and Mathematics). Ảnh: HSU

HSU trở thành trường đại học tư thục đầu tiên và là trường đại học thứ hai tại Việt Nam đạt được kiểm định ASIIN ở cấp cơ sở giáo dục. Chứng nhận này được cấp sau quá trình đánh giá khắt khe và nghiêm túc của các chuyên gia châu Âu.

Tiến sĩ Iring Wasser - Giám đốc điều hành ASIIN cho biết, việc Trường Đại học Hoa Sen đạt Chứng nhận kiểm định chất lượng của ASIIN là minh chứng cho danh tiếng toàn cầu và chất lượng giáo dục toàn diện của Nhà trường. Sự công nhận này dựa trên Bộ tiêu chí nghiêm ngặt của ASIIN gồm: Quản trị và mục tiêu chiến lược; Chương trình đào tạo và hỗ trợ người học; Quản trị Nguồn lực và phát triển đội ngũ; Tính minh bạch và Hệ thống lưu trữ văn bản.

Phát biểu tại buổi lễ, TS. Phan Thị Việt Nam, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Sen, bày tỏ niềm tự hào: “Hôm nay, chúng tôi tự hào trở thành một thành viên chính thức của cộng đồng ASIIN toàn cầu. Trường ĐH Hoa Sen cam kết tiếp tục thúc đẩy các giá trị và chuẩn mực nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đại học. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục khác mong muốn đồng hành trong mạng lưới xuất sắc này”.

Niềm tin từ sinh viên và lợi ích cho người học

Đoàn công tác ASIIN thực hiện đánh giá nguồn lực cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, thư viện... Ảnh: HSU

Việc HSU đạt kiểm định ASIIN mang lại niềm tin và cơ hội lớn cho sinh viên. Vũ Ngọc An, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh chia sẻ: “Khi được biết Trường Đại học Hoa Sen là đại học tư thục đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn kiểm định chất lượng uy tín của châu Âu - ASIIN (Đức) cấp cơ sở giáo dục, mình thấy được cơ hội không giới hạn cho tất cả sinh viên đã và đang theo học tại đây. Vì sự công nhận quốc tế này sẽ càng củng cố thêm uy tín và chất lượng đào tạo của Trường và là yếu tố giá trị giúp các doanh nghiệp quyết định ưu tiên cho sinh viên Hoa Sen tham gia vào đội ngũ lao động”.

Ngọc An cũng bày tỏ thêm: “Mình tin rằng, với tấm bằng Cử nhân tại ngôi trường đạt nhiều kiểm định chất lượng quốc tế uy tín như Trường Đại học Hoa Sen, chúng mình sẽ có được tấm vé để tự tin bước vào thị trường lao động quốc tế”.

Chứng nhận ASIIN không chỉ khẳng định chất lượng đào tạo mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác quốc tế cho HSU, thu hút sinh viên và đối tác từ châu Âu. Sinh viên Hoa Sen sẽ có thêm cơ hội nhận học bổng, tham gia các chương trình trao đổi và tín chỉ của trường sẽ được công nhận rộng rãi hơn tại các trường đại học châu Âu. Điều này tạo tiền đề vững chắc để sinh viên nâng cao năng lực, kỹ năng và mở rộng cơ hội việc làm tại các tập đoàn đa quốc gia.