TP.HCM dành 1.806 tỷ đồng hỗ trợ Tây Ninh giải phóng mặt bằng dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Tại kỳ họp thứ 5 khóa X ngày 14/11, HĐND TP.HCM đã thông qua nghị quyết về chủ trương sử dụng vốn đầu tư phát triển của ngân sách thành phố để hỗ trợ tỉnh Tây Ninh thực hiện dự án liên vùng TP.HCM – Tây Ninh.
Theo đó, số vốn hỗ trợ lên đến 1.806 tỷ đồng, bố trí từ nguồn dự phòng chi đầu tư phát triển của ngân sách TP.HCM năm 2025.
Khoản kinh phí này được sử dụng cho Dự án thành phần 4 – công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cao tốc TP.HCM – Mộc Bài đoạn qua địa phận tỉnh Tây Ninh, thuộc dự án đầu tư xây dựng cao tốc TP.HCM – Mộc Bài (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (hợp đồng BOT).
UBND thành phố được giao tổ chức thực hiện nghị quyết, trong đó nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cao tốc trình cơ quan có thẩm quyền.
Việc điều chỉnh này là căn cứ quan trọng để triển khai các dự án thành phần tiếp theo, bảo đảm tiến độ và mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 760/QĐ-TTg ngày 2/8/2024.
Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Tây Ninh trong quá trình tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng quy định và thực hiện quyết toán dự án theo pháp luật về ngân sách và đầu tư công.
HĐND thành phố cũng giao các ban HĐND, tổ đại biểu và đại biểu giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển khai nghị quyết, bảo đảm nguồn vốn được sử dụng hiệu quả, đúng tiến độ.
Theo UBND TP.HCM, dự án cao tốc TPHCM - Mộc Bài giai đoạn 1 có tổng chiều dài 51km, trong đó 26,3km đi qua tỉnh Tây Ninh. Đây là dự án hạ tầng giao thông liên vùng trọng điểm, thực hiện theo phương thức PPP - hợp đồng BOT, tổng mức đầu tư hơn 19.617 tỷ đồng. Riêng phần giải phóng mặt bằng tại Tây Ninh (Dự án thành phần 4) được phê duyệt ban đầu là 1.504 tỷ đồng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, kinh phí bồi thường tăng mạnh lên 3.749 tỷ đồng do phải điều chỉnh, bổ sung các phương án xử lý kiến nghị của người dân. Trong số này, Tây Ninh có khả năng tự cân đối 439 tỷ đồng và đề nghị TP.HCM hỗ trợ 1.806 tỷ đồng để bảo đảm tiến độ.
