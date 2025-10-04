TP.HCM đẩy mạnh phong trào phòng cháy chữa cháy tại chỗ

TP.HCM hành động khẩn cấp, đẩy mạnh phong trào 'nhà tôi 3 có': Có dụng cụ chữa cháy, có thiết bị báo cháy, có lối thoát hiểm. Ảnh: Minh họa

Kế hoạch được đưa ra trong ngày 4/10, trong bối cảnh TP.HCM đang siết chặt công tác an toàn cháy nổ, đặc biệt sau các chỉ đạo quyết liệt từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an, bao gồm Công điện về vụ cháy chung cư Độc Lập hồi tháng 7/2025. TP.HCM nhấn mạnh công tác PCCC và CNCH phải là nhiệm vụ thường xuyên, cần thiết hàng ngày của mỗi cơ quan, tổ chức và người dân.

Nâng cao trách nhiệm và xử lý kiên quyết

Mục tiêu chính của kế hoạch là tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC, đảm bảo không để xảy ra cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Để đạt được điều này, Thành phố yêu cầu người đứng đầu các sở ban ngành, UBND các cấp phải nâng cao ý thức, đồng thời tổ chức rà soát, kiện toàn Ban chỉ đạo PCCC tại đơn vị mình.

Công an TP.HCM sẽ chủ trì các đợt kiểm tra chuyên đề, tập trung vào các cơ sở trọng điểm như khu công nghiệp, kho tàng, chung cư, nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ và cơ sở dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao.

"Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện trong quá trình kiểm tra, kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định", UBND TP.HCM cho biết.

Lan tỏa mạnh mẽ mô hình cộng đồng

Điểm nhấn quan trọng của kế hoạch là việc nhân rộng các mô hình PCCC dựa vào cộng đồng, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân.

Các địa phương được giao nhiệm vụ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động người dân tham gia tích cực các phong trào sau: Mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”: Tổ chức các hội thi, thực tập phương án chữa cháy tại chỗ để xử lý các tình huống cháy nổ tại khu dân cư.

Phong trào “nhà tôi 3 có”, vận động mỗi hộ gia đình có ít nhất 01 dụng cụ chữa cháy (bình xách tay, bóng ném...), có thiết bị cảnh báo cháy; có lối thoát nạn thứ 2.

Tháo gỡ “chuồng cọp”: Tiếp tục vận động tháo dỡ hoặc mở ô cửa tạo lối thoát nạn thứ hai đối với nhà chung cư, nhà trọ, nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh.

Song song đó, kế hoạch cũng chỉ đạo ngành điện (Sở Công Thương) phối hợp kiểm tra, hướng dẫn người dân quản lý, sử dụng điện an toàn nhằm khắc phục tình trạng dùng điện không đúng cách, hạn chế tối đa cháy nổ do điện.