TP.HCM đẩy nhanh định giá đất, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị

Thu ngân sách gần 70.000 tỷ đồng từ định giá đất

Trong bối cảnh thu ngân sách gặp nhiều thách thức, TP.HCM vẫn tạo dấu ấn mạnh khi thu ngân sách khủng từ đất đai. Đây được xem là minh chứng rõ nét cho việc thành phố đang biến tài nguyên đất đai thành nguồn lực phát triển.

Báo cáo về nguồn thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết chỉ trong 10 tháng đầu năm thành phố đã thu hơn 69.600 tỷ đồng từ việc định giá đất cho 65 dự án trên địa bàn. Tổng giá trị phê duyệt giá đất đã vượt xa kế hoạch năm, đóng góp đáng kể vào ngân sách thành phố, giúp TP.HCM duy trì đà tăng trưởng tài chính ổn định.

Hoạt động định giá đất đang trở thành điểm sáng trong thu ngân sách TP.HCM. Ảnh: Gia Linh

Ở khu vực trung tâm TP.HCM (phần thành phố cũ), 12 dự án được duyệt đã mang lại hơn 58.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là Khu đô thị lấn biển Cần Giờ với hơn 27.000 tỷ đồng, Khu phức hợp thông minh Thủ Thiêm Eco Smart City (16.190 tỷ đồng) và Tháp Quan sát Thủ Thiêm (5.300 tỷ đồng). Các dự án quy mô này không chỉ mang lại nguồn thu khổng lồ mà còn định hình lại không gian phát triển đô thị phía Nam, mở rộng trục kinh tế hướng ra biển.

Tại khu vực mở rộng (trước đây thuộc Bình Dương), thành phố phê duyệt 46 dự án, thu gần 7.500 tỷ đồng, chủ yếu từ các khu công nghiệp và đô thị vệ tinh đang phát triển mạnh theo hướng công nghiệp dịch vụ. Khu vực thuộc Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây, thành phố cũng ghi nhận 7 dự án, tổng giá trị hơn 4.100 tỷ đồng, phần lớn là dự án du lịch, logistics và cảng biển.

Các nguồn thu từ đất đai tăng mạnh

Không dừng lại ở việc định giá đất, TP.HCM còn tăng mạnh nguồn thu từ thuê đất, thuê mặt nước, đạt hơn 13.600 tỷ đồng, tăng hơn 240% so với cùng kỳ. Cùng lúc, thành phố xử lý dứt điểm 84 hồ sơ giao đất và chuyển mục đích sử dụng tồn đọng hơn 10 năm, mở đường cho việc triển khai 84.000 căn hộ, tạo thêm chỗ ở cho hơn 300.000 người dân.

Đây là bước tiến quan trọng trong giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ an sinh và tái thiết đô thị. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần gỡ nút thắt nguồn cung, giúp nhiều dự án được đưa ra thị trường đáp ứng nhu cầu người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết tổng thu từ lĩnh vực tài nguyên và môi trường của TP.HCM đạt gần 75.200 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, nguồn thu ngân sách chung của thành phố đạt hơn 652.000 tỷ đồng, bằng 115% so với cùng kỳ, giúp TP.HCM tiến gần mục tiêu thu ngân sách 700.000 tỷ đồng trong năm nay.

Các chuyên gia nhận định, định giá đất công khai, minh bạch và sát thị trường đang trở thành “chìa khóa” để TP.HCM vừa tăng thu, vừa thúc đẩy đầu tư. Khi giá trị đất được xác định đúng, nguồn lực công tư được kích hoạt, tạo nền tảng cho hàng loạt dự án chiến lược khởi động.

Theo định hướng sắp tới, TP.HCM sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế định giá đất cụ thể, đồng thời số hóa dữ liệu đất đai và tích hợp vào hệ thống quản lý tài nguyên số, nhằm đảm bảo việc khai thác đất công hiệu quả, công bằng và minh bạch.

Thực tế, thời gian qua, nhiều dự án, công trình nhà ở tại TP.HCM đang gặp vướng mắc về pháp lý, chưa được định giá đất. Ghi nhận của PV Dân Việt, nhiều dự án của doanh nghiệp bất động sản rơi vào tình cảnh “chết lâm sàng” vì không thể đóng tiền sử dụng đất hoặc cơ quan chức năng chưa tính được số tiền sử dụng đất mà doanh nghiệp phải đóng.