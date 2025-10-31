TP.HCM: Đề xuất dùng trụ sở UBND quận 12 cũ rộng 4,5ha làm trường liên cấp

Sáng 31/10, tại phiên họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 10 của UBND TP.HCM, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM đã đề xuất phương án sử dụng hiệu quả trụ sở UBND quận 12 cũ sau khi các cơ quan hành chính chuyển về trung tâm mới.

Khu đất vàng bị bỏ trống, nguy cơ lãng phí

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, cho biết sau khi các cơ quan hành chính quận 12 chuyển đi, trụ sở cũ tại số 1 Lê Thị Riêng hiện đang bị bỏ trống.

Theo ông Hiếu, đây là khu đất rộng 4,5ha với cơ sở hạ tầng có sẵn, nằm ở vị trí trung tâm, rất thuận tiện cho việc đi lại.

Ông Hiếu kiến nghị, nếu chậm khai thác, trụ sở sẽ xuống cấp và rất lãng phí. Vì vậy, ông đề nghị sớm bàn giao khu đất này để ngành giáo dục TP sử dụng làm trường liên cấp, phục vụ nhu cầu học tập của người dân địa phương.

Sáng 31/10, UBND TP.HCM tổ chức phiên họp tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm. Ảnh: UBND TP.HCM

Trụ sở UBND quận 12 cũ được xây dựng từ năm 2006, từng là một trong những trụ sở cấp quận hiện đại của TP.HCM trước đợt sắp xếp đơn vị hành chính. Công trình này có khuôn viên xanh, tòa nhà tiếp dân rộng 300m2 và đặc biệt là hệ thống 188 tấm pin năng lượng mặt trời trên mái, giúp tiết kiệm đáng kể điện năng.



Sau khi nghe ý kiến đề xuất từ Sở GDĐT, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Dũng đề nghị Sở GDĐT phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính rà soát, lập danh sách cụ thể các trụ sở dôi dư trên địa bàn TP.HCM để sớm đề xuất phương án sử dụng hiệu quả, hợp lý.

Thực tế, sau ngày 1/7 (thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính), TP.HCM đang phải đối mặt với vấn đề dôi dư nhiều trụ sở công.

Theo báo cáo từ Sở Tài chính TP.HCM, trong giai đoạn đầu sau sắp xếp, hầu hết các cơ quan, đơn vị vẫn sử dụng trụ sở hiện hữu để đảm bảo hoạt động ổn định.

Ở cấp tỉnh, một số trụ sở công cũ tại các khu vực sáp nhập như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu đã được một số đơn vị xin tiếp nhận để phục vụ cho mục đích giáo dục và khoa học công nghệ.

Ở cấp quận, huyện, xã, phường, toàn bộ trụ sở cũ được tiếp nhận và sử dụng tạm thời. Chính quyền TP đang tính toán bố trí lại trụ sở tập trung cho khối Đảng, chính quyền và trung tâm hành chính công, hoặc duy trì làm việc tại nhiều điểm nhằm bảo đảm cung cấp dịch vụ công liên tục cho người dân.

Đề xuất chuyển đổi trụ sở UBND quận 12 cũ thành trường học được kỳ vọng sẽ mở đường cho việc xử lý hiệu quả các tài sản công dôi dư khác, đồng thời giải quyết bài toán thiếu trường lớp đang là áp lực lớn đối với ngành giáo dục TP.