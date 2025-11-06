TP.HCM đối mặt triều cường lịch sử, mưa lớn do bão 13

Đây là thông tin do đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cung cấp tại buổi họp báo tại Trung tâm Báo chí TP.HCM chiều 6/11.

Ông Trần Nhân Nghĩa, Chi cục phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường), cho biết dù theo dự báo thời tiết quốc gia, bão 13 sẽ không hướng tới TP.HCM nhưng có khả năng mưa lớn trong những ngày sắp tới.

Ông Trần Nhân Nghĩa (ảnh) cho biết TP.HCM đang trong thời điểm triều cường cao trong năm. Ảnh: Tường Thụy

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cảnh báo, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Kalmaegi rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ. Lúc 5 giờ sáng nay vị trí tâm bão khoảng 13,2 độ vĩ bắc và 112,5 độ kinh đông, cách Quy Nhơn (Gia Lai) khoảng 360 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150 - 166 km/giờ), giật cấp 17.

Tuy nhiên, do thời điểm này trùng với thời gian triều cường cao ở TP.HCM, ông Nghĩa cho biết các vùng ven, vùng ngoại thành, ven sông Sài Gòn cần chú ý.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, trong 1–2 ngày tới, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 80–130 mm, có nơi trên 130 mm. Mực nước triều tại các trạm có thể đạt 1,9 m (mức cao nhất trong lịch sử).

Ảnh tư liệu về triều cường tại TP.HCM

Trong tình hình này, người dân TP.HCM cần theo dõi bản tin thời tiết, cập nhật tình hình giao thông qua các phương tiện truyền thông trước khi ra đường; hạn chế lưu thông vào khu vực ngập nặng, tránh nguy cơ tai nạn hoặc hư hỏng phương tiện.