Chiều 3/5, UBND TP.HCM tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 4 để đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 5 đồng thời xem xét, thông qua các nội dung trình tại Kỳ họp chuyên đề HĐND thành phố tới đây.

Phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá về tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng đầu năm; đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho tháng 5. Ảnh: TTBC TP.HCM

Ông Đặng Quốc Toàn - Chánh Văn phòng UBND TP.HCM thông tin, từ đầu năm đến nay, thành phố đã hoàn thành 39/194 nhiệm vụ theo chương trình công tác; hoàn thành 5/11 nội dung trình HĐND TP.HCM. 6 nội dung còn lại bao gồm: 4 nội dung liên quan đến đầu tư công; nghị quyết về mức chi ngân sách đối với nhiệm vụ tuyên truyền, lấy ý kiến cử tri, hội nghị, hội thảo công bố nghị quyết của Quốc hội về tổ chức đơn vị hành chính cấp huyện, xã; nghị quyết về chi và mức chi giải thưởng báo chí, khen thưởng định kỳ, đột xuất cơ quan báo chí có tác phẩm hay về TPHCM.

“Qua rà soát, khả năng chúng ta sẽ trình HĐND 9/11 nội dung tại kỳ họp sắp tới”, ông Toàn cho hay.

Báo cáo tại phiên họp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM Lê Thị Huỳnh Mai cho biết, tháng 4/2024, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) ước tính tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng đầu năm 2024, IIP trên địa bàn thành phố tăng 5,1% so với cùng kỳ.

Tại TP.HCM, gần 30.000 người được giải quyết việc làm trong tháng 4/2024. Ảnh: N.V

Cũng theo bà Mai, trên lĩnh vực đầu tư và xây dựng, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khơi thông các nguồn lực, tìm giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cát; khép kín các đoạn Vành đai 2 dở dang, tăng tốc triển khai Vành đai 3, hoàn thành thử nghiệm tuyến Metro số 1 và tiến tới hoàn tất bàn giao mặt bằng cho dự án Metro số 2.

Bên cạnh đó, tháng 4, các thành phần kinh tế đã giải quyết việc làm cho 28.894 lượt người, nâng tổng số người có việc làm trong 4 tháng đầu năm 2024 là 109.819 lượt người, đạt 36,6% kế hoạch năm.

Trong tháng có 12.985 chỗ việc làm mới được tạo ra, nâng tổng số việc làm mới trong 4 tháng đầu năm 2024 là 49.799, đạt 34,6% kế hoạch năm.

Thành phố cũng đã tiếp nhận 12.101 trường hợp nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đã ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 10.430 người lao động đủ điều kiện.