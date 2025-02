UBND TP.HCM vừa có báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn giai đoạn 2020 - 2025.

Theo đó, chương trình phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP cơ bản đạt được các kết quả nổi bật, 3 chỉ tiêu phát triển công viên công cộng, mảng xanh công cộng và trồng mới, cải tạo cây xanh của TP đều đạt và vượt chỉ tiêu.

Cụ thể, phát triển công viên công cộng được 237,51 ha, đạt 158% so với chỉ tiêu; phát triển mảng xanh công cộng được 54,04 ha, đạt 540% so với chỉ tiêu; trồng mới và cải tạo cây xanh được 42.534 cây, đạt 140% so với chỉ tiêu.

Bên cạnh những mặt được, TP.HCM còn gặp khó khăn trong việc bố trí vốn đầu tư công các dự án xây dựng công viên.

Cụ thể, trong Chương trình Phát triển công viên và cây xanh công cộng trên địa bàn TP giai đoạn 2020 - 2025, TP có danh mục 75 dự án ưu tiên đầu tư xây dựng. Tuy nhiên, đến nay chỉ mới có 8 dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2020 - 2025.

TP.HCM gặp khó trong bố trí vốn đầu tư công các dự án xây dựng công viên. Ảnh: D.B

Đồng thời, công tác mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực công viên cây xanh hiện nay là không thể thực hiện nên chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia thực hiện.

Một số nhiệm vụ thuộc về công tác nghiên cứu chuyên ngành: Nghiên cứu đặc điểm của một số loài cây xanh trong điều kiện đô thị; xây dựng cơ sở dữ liệu cây xanh; xây dựng, điều chỉnh một số hướng dẫn, quy định kỹ thuật chuyên ngành,… không có đơn vị tham gia thực hiện mặc dù cơ quan nhà nước đã kêu gọi các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia.

UBND TP.HCM cho hay, hiện nay, việc hướng dẫn việc sử dụng khai thác mặt bằng công viên còn nhiều bất cập, vướng mắc. Trong đó, chưa có quy định về quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công nên trong quá trình quản lý có phát sinh các khó khăn, vướng mắc về quản lý, khai thác như việc tổ chức thực hiện các dịch vụ thiết yếu trong công viên để phục vụ nhu cầu của người dân khi vào công viên nghỉ ngơi, thư giãn, luyện tập thể dục thể thao như bãi giữ xe, căn tin, máy bán nước tự động và các dịch vụ thiết yếu khác.