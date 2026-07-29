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Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:34 GMT+7

TP.HCM giải bài toán cai nghiện ma túy tổng hợp khi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thế nào?

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Dạ Tư Thứ tư, ngày 29/07/2026 11:34 GMT+7
Dù số lượng người dùng ma túy tổng hợp chiếm tỷ trọng lớn, việc chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thay thế khiến ngành y tế TP.HCM gặp nhiều khó khăn.
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Theo báo cáo "Kết quả triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy trên địa bàn Thành phố năm 2026 của ngành y tế", công tác cai nghiện và phục hồi trên địa bàn đang đối mặt với nhiều thách thức.

Khó khăn lớn nhất là tỷ lệ người sử dụng ma túy tổng hợp đang chiếm tỷ trọng lớn trong nhóm người nghiện, tuy nhiên hiện nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu thay thế cho nhóm này. Thực trạng này gây ra vô vàn rào cản trong công tác điều trị và phục hồi cho bệnh nhân.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực y tế phục vụ công tác phòng chống ma túy cũng đang bộc lộ nhiều hạn chế. Cán bộ y tế tuyến cơ sở hiện phải kiêm nhiệm quá nhiều chương trình cùng lúc.

Học viên tại cơ sở Cai nghiện số 1 (xã Xuân Thới Sơn, TP.HCM). Ảnh: CATP

Đặc biệt, sự thiếu hụt đội ngũ bác sĩ chuyên khoa tâm thần đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng chẩn đoán, điều trị và quản lý các ca rối loạn tâm thần do ma túy gây ra. Sự phối hợp giữa gia đình và chính quyền trong việc quản lý, hỗ trợ người nghiện tại một số nơi cũng chưa thực sự đạt hiệu quả cao.

Một rào cản chuyên môn khác nằm ở chương trình điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone. Tính đến cuối tháng 6/2026, thành phố có 30 cơ sở duy trì hoạt động với 2.783 bệnh nhân đang được quản lý, điều trị. Mặc dù các cơ sở y tế liên tục tư vấn, hướng dẫn tuân thủ phác đồ, một số bệnh nhân vẫn lén lút sử dụng các chất ma túy khác ngoài dạng thuốc phiện.

Theo quy định hiện hành, khi phát hiện người bệnh có kết quả xét nghiệm dương tính với các chất ma túy này, cơ sở buộc phải chấm dứt điều trị Methadone. Hệ quả tất yếu là số lượng người bệnh đang tham gia điều trị có xu hướng sụt giảm.

Bất chấp những rào cản trên, ngành y tế thành phố vẫn nỗ lực duy trì mạng lưới 202 cơ sở đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các cấp trong việc lập hồ sơ đối tượng.

Điểm sáng của chiến dịch là công tác phòng chống HIV/AIDS gắn với giảm tác hại đã đạt nhiều kết quả đáng chú ý. Chỉ trong tháng 6/2026, ngành y tế đã thực hiện tư vấn, xét nghiệm HIV cho 3.258 lượt người, qua đó phát hiện 25 ca nhiễm mới và chuyển gửi thành công 24 trường hợp vào chương trình điều trị thuốc kháng vi rút (ARV) theo đúng quy định.

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