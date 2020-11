TP.HCM gỡ tiêu chí khó nông thôn mới

Chưa đạt chỉ tiêu vì nhiều lý do

Theo ông Thái Quốc Dân - Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM TP.HCM, hiện thành phố còn 6/56 xã chưa được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, gồm: Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn), Tân Thạnh Đông, An Phú (huyện Củ Chi), Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (Bình Chánh).

Người dân vớt rác trên rạch ông Đồ (Bình Chánh, TP.HCM). Ảnh: T.C.L

Trên địa bàn 5 huyện của TP.HCM đã rà soát và xử lý hàng trăm điểm ô nhiễm về rác thải. Trong đó, có 16 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, công trình phục vụ cộng đồng.

Trong đó, 3 xã: Xuân Thới Sơn, Tân Thạnh Đông và An Phú đã tiến hành thẩm định. Sau khi thẩm định, có 18/19 sở, ngành công nhận đạt chỉ tiêu, tiêu chí do đơn vị phụ trách.

Cụ thể, với xã Xuân Thới Sơn, Sở TNMT chưa có văn bản công nhận đạt chỉ tiêu 17.2 (cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường). Do trên địa bàn xã có Công ty TNHH Sbgear Vina (chuyên may ba lô, túi xách) còn khai thác, sử dụng nước ngầm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa tuân thủ quy định.

Với 2 xã Tân Thạnh Đông và An Phú, Công an thành phố đã có ý kiến đánh giá 2 xã không đạt chỉ tiêu 19.2 (an ninh-trật tự xã hội). Lý do là xã Tân Thạnh Đông trong năm 2019 để xảy ra 18 vụ phạm pháp hình sự; tháng 1/2020 trên địa bàn xã xảy ra trọng án. Với xã An Phú, năm 2019, trưởng công an xã làm mất con dấu nên công an xã không được xét thi đua, khen thưởng.

3 xã Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) và Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) là những xã tự đánh giá chưa đạt 19/19 tiêu chí.

Cụ thể, xã Vĩnh Lộc A đạt 17/19 tiêu chí, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí 17 (môi trường và an toàn thực phẩm) chưa đạt chỉ tiêu 17.2 do còn 2 cơ sở chưa đảm bảo môi trường; tiêu chí 18 (hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật) chưa đạt do trong năm 2019 có cán bộ chủ chốt của xã bị xử lý kỷ luật và cán bộ công chức xã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo trở lên.

Xã Vĩnh Lộc B còn 2 tiêu chí chưa đạt, gồm tiêu chí 17 (còn 2 điểm tồn đọng rác đang xử lý, tại đường Trần Hải Phụng và đường rạch Cầu Suối); tiêu chí 18 chưa đạt do năm 2019 có cán bộ công chức xã bị xử lý kỷ luật cảnh cáo trở lên.

Xã Tân Hiệp còn tiêu chí 18 chưa đạt, lý do năm 2019 có cán bộ chủ chốt của xã bị xử lý kỷ luật.

Đưa thành phố về đích nông thôn mới

Ông Thái Quốc Dân cho biết, thời gian qua, thành phố đã nỗ lực triển khai nhiều chương trình, giải pháp nhằm đảm bảo các yêu cầu của tiêu chí môi trường trong xây dựng NTM trên địa bàn 5 huyện.

Theo đó, trên địa bàn 5 huyện của TP.HCM đã rà soát và xử lý hàng trăm điểm ô nhiễm về rác thải. Trong đó, có 16 điểm ô nhiễm được chuyển hóa thành công trình xanh - sạch - đẹp, công trình phục vụ cộng đồng như vườn hoa, công viên, sân chơi thể thao..; trang bị thêm gần 28.600 thùng rác trên các tuyến đường và tuyến hẻm.

Tất cả các huyện đều triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý nhanh ý kiến của người dân về tình trạng xả rác ra đường và kênh rạch…

Phó Giám đốc Sở TNMT TP.HCM Nguyễn Thị Thanh Mỹ nhận định, môi trường là một trong những tiêu chí khó thực hiện, nhiều nội dung và cần sự phối hợp của 4 sở, ngành. Từ 2018 đến nay Sở TNMT đã tổ chức các cuộc họp với các sở ngành và cả các quận huyện liên quan, trao đổi và cung cấp danh sách chủ nguồn thải để các sở ngành liên quan và các huyện nắm để kiểm tra, giám sát.

Đối với các tỉnh giáp ranh, thành phố cũng đã làm việc, có quy chế phối hợp liên tỉnh và ký quy chế phối hợp giữa Sở TNMT với tỉnh thành đó nhằm giải quyết vấn đề ô nhiễm.

"Tuy nhiên việc giải quyết các vấn đề về môi trường của các đơn vị này hiện cũng không phải dễ. Hôm nay đi kiểm tra thì họ làm tốt, nhưng hôm khác lại không" - bà Mỹ nói.